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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/los-angeles-yangini-kontrol-altina-alinmaya-calisiliyor-itfaiyede-49-milyon-dolar-butce-kesintisi-1092560586.html
Los Angeles yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor: İtfaiyede 49 milyon dolar bütçe kesintisi tartışma konusu oldu
Los Angeles yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor: İtfaiyede 49 milyon dolar bütçe kesintisi tartışma konusu oldu
Sputnik Türkiye
Los Angeles’ta devam eden yangınlar, itfaiyenin müdahale kapasitesini zorlarken, yangınlardan kısa bir süre önce itfaiye bütçesinden 49 milyon dolar kesinti... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T09:51+0300
2025-01-11T09:51+0300
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Los Angeles, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Şehirde geçen hafta Salı günü başlayan yangınlar, şu ana kadar en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce insanın tahliye edilmesine yol açtı. Yangınlara karşı mücadele sürerken, Belediye Başkanı Karen Bass’in itfaiye bütçesinden 49 milyon dolarlık bir kesintisi talep ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.Basına sızdırılan bir notta, Başkan Bass’in 6 Ocak’ta itfaiye departmanından ek bir kesinti talep ettiği öne sürülüyor. Bu kesintinin, 16 itfaiye istasyonunun kapanmasına neden olabileceği ve acil durumlara müdahale kapasitesini ciddi şekilde olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor. Yangınların başlamasından sadece birkaç gün önce alınan bu karar, şehirde büyük bir tartışma başlattı.Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kesintilerin yangınla mücadeleyi yavaşlattığını ve kaynak yetersizliğine yol açtığını belirtti. Bir itfaiye görevlisi, "Ekiplerimiz çok az kaynakla, çok büyük bir felaketi kontrol altına almaya çalışıyor. Bu, normal şartlar altında bile son derece zor bir görev" dedi. Yakın zamanda hidrantlarda su kalmadığı gündeme gelmişti.Hava durumunun rolüLos Angeles ve Malibu’daki orman yangınlarının yayılmasında hava koşulları büyük bir rol oynadı. Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli Santa Ana rüzgarları, alevlerin hızla geniş alanlara taşınmasına neden olurken, sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve uzun süredir devam eden kuraklık, yangınların başlamasını kolaylaştırdı. Düşük nem oranı ve kuruyan bitki örtüsü de yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. İklim değişikliğiyle sıklaşan bu aşırı hava olayları, bölgede felaketlerin daha da yıkıcı hale gelmesine neden oluyor.Yangınlar, Los Angeles'ın birçok bölgesinde geniş alanları kül etti. Elektrik altyapısında ciddi hasar meydana geldiği ve yangınların kontrol altına alınmasının günler sürebileceği belirtiliyor. Ayrıca, yangınların neden olduğu hava kirliliği halk sağlığını tehdit ediyor.Los Angeles’taki yangınlar, küresel iklim değişikliği ve şehir yönetiminin kaynak yönetimi politikalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Uzmanlar, yangın riskinin artmasının, iklim değişikliğine karşı daha etkili önlemler alınmasını zorunlu kıldığını ifade ediyor.Ünlü isimlerin evleri de kül olduLos Angeles’taki yangın felaketinde ünlü isimler de büyük zarar gördü. Paris Hilton ve Mel Gibson’ın Malibu’daki evleri, hızla yayılan alevler nedeniyle tamamen küle döndü. Her iki isim de yangınlardan sağ salim kurtulurken, yaşadıkları kayıp sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paris Hilton, "Bu sadece bir ev değil, hayatımın birçok anısını kaybettim" derken, Mel Gibson da yaptığı açıklamada yangınların etkisinin inanılmaz bir yıkıma neden olduğunu belirtti. Los Angeles yangınları, yalnızca bölge sakinlerini değil, ünlü simaları da derinden etkiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angelestaki-yanginda-kundaklama-suphesiyle-bir-kisi-gozaltina-alindi-1092547219.html
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los angeles yangınları, itfaiye bütçesi kesintisi, los angeles itfaiye bütçesi, yangın felaketi, yangın müdahalesi, karen bass yangınlar, küresel iklim değişikliği, paris hilton evi, paris hilton los angeles, mel gibson yangın, mel gibson evi,

Los Angeles yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor: İtfaiyede 49 milyon dolar bütçe kesintisi tartışma konusu oldu

09:51 11.01.2025
© AP Photo / Ethan SwopeWater is dropped by helicopter on the burning Sunset Fire in the Hollywood Hills section of Los Angeles, Wednesday, Jan. 8, 2025.
Water is dropped by helicopter on the burning Sunset Fire in the Hollywood Hills section of Los Angeles, Wednesday, Jan. 8, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
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Los Angeles’ta devam eden yangınlar, itfaiyenin müdahale kapasitesini zorlarken, yangınlardan kısa bir süre önce itfaiye bütçesinden 49 milyon dolar kesinti talebi ortaya çıktı. Los Angeles itfaiyesinin kontrol altına alamadığı yangın giderek büyüyerek çevre şehirlere de sıçradı. Yangında Paris Hilton ve Mel Gibson'da Malibu'daki evlerini kaybetti.
Los Angeles, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Şehirde geçen hafta Salı günü başlayan yangınlar, şu ana kadar en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce insanın tahliye edilmesine yol açtı. Yangınlara karşı mücadele sürerken, Belediye Başkanı Karen Bass’in itfaiye bütçesinden 49 milyon dolarlık bir kesintisi talep ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Basına sızdırılan bir notta, Başkan Bass’in 6 Ocak’ta itfaiye departmanından ek bir kesinti talep ettiği öne sürülüyor. Bu kesintinin, 16 itfaiye istasyonunun kapanmasına neden olabileceği ve acil durumlara müdahale kapasitesini ciddi şekilde olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor. Yangınların başlamasından sadece birkaç gün önce alınan bu karar, şehirde büyük bir tartışma başlattı.
Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kesintilerin yangınla mücadeleyi yavaşlattığını ve kaynak yetersizliğine yol açtığını belirtti. Bir itfaiye görevlisi, "Ekiplerimiz çok az kaynakla, çok büyük bir felaketi kontrol altına almaya çalışıyor. Bu, normal şartlar altında bile son derece zor bir görev" dedi. Yakın zamanda hidrantlarda su kalmadığı gündeme gelmişti.

Hava durumunun rolü

Los Angeles ve Malibu’daki orman yangınlarının yayılmasında hava koşulları büyük bir rol oynadı. Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli Santa Ana rüzgarları, alevlerin hızla geniş alanlara taşınmasına neden olurken, sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve uzun süredir devam eden kuraklık, yangınların başlamasını kolaylaştırdı.
Düşük nem oranı ve kuruyan bitki örtüsü de yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. İklim değişikliğiyle sıklaşan bu aşırı hava olayları, bölgede felaketlerin daha da yıkıcı hale gelmesine neden oluyor.
Yangınlar, Los Angeles'ın birçok bölgesinde geniş alanları kül etti. Elektrik altyapısında ciddi hasar meydana geldiği ve yangınların kontrol altına alınmasının günler sürebileceği belirtiliyor. Ayrıca, yangınların neden olduğu hava kirliliği halk sağlığını tehdit ediyor.
Los Angeles’taki yangınlar, küresel iklim değişikliği ve şehir yönetiminin kaynak yönetimi politikalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Uzmanlar, yangın riskinin artmasının, iklim değişikliğine karşı daha etkili önlemler alınmasını zorunlu kıldığını ifade ediyor.

Ünlü isimlerin evleri de kül oldu

Los Angeles’taki yangın felaketinde ünlü isimler de büyük zarar gördü. Paris Hilton ve Mel Gibson’ın Malibu’daki evleri, hızla yayılan alevler nedeniyle tamamen küle döndü. Her iki isim de yangınlardan sağ salim kurtulurken, yaşadıkları kayıp sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Paris Hilton, "Bu sadece bir ev değil, hayatımın birçok anısını kaybettim" derken, Mel Gibson da yaptığı açıklamada yangınların etkisinin inanılmaz bir yıkıma neden olduğunu belirtti. Los Angeles yangınları, yalnızca bölge sakinlerini değil, ünlü simaları da derinden etkiledi.
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