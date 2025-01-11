https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/new-york-borsasi-haftayi-sert-dususle-kapatti-abddeki-yangin-nedeniyle-sigorta-sirketleri-buyuk-1092561376.html

New York Borsası haftayı sert düşüşle kapattı: ABD'deki yangın nedeniyle sigorta şirketleri büyük ekside, Fed temkinli

New York Borsası haftayı sert düşüşle kapattı: ABD'deki yangın nedeniyle sigorta şirketleri büyük ekside, Fed temkinli

Sputnik Türkiye

Güçlü istihdam verilerinin Fed’in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini artırmasıyla New York borsası haftayı sert kayıplarla kapattı. Dow Jones 700... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T10:32+0300

2025-01-11T10:32+0300

2025-01-11T10:33+0300

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New York borsası, ABD’de açıklanan güçlü istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri konusunda daha temkinli hareket edeceği beklentilerini artırmasıyla haftanın son işlem gününü sert kayıplarla tamamladı.Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde düşüş yaşayarak yüzde 1,66 azalışla 41.927,32 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,55 düşüşle 5.826,50 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,64 kayıpla 19.160,19 puana indi.Fed’in para politikasında temkinli davranacağına dair artan beklentiler, faiz indirimlerinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceği yönündeki endişeleri artırarak borsalarda satış baskısını güçlendirdi.ABD’de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Aralık 2023’te 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2’den yüzde 4,1’e geriledi. Fed’in yakından takip ettiği ortalama saatlik kazançlar da yüzde 0,3 artış göstererek 35,69 dolara yükseldi.Analistler, bu verilerin iş gücü piyasasının sağlam bir zeminde olduğunu ve istihdam artışının hızlandığını gösterdiğini belirtti. Bu durumun, Fed’in faiz indirimleri konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilemesine zemin hazırladığı ifade edildi.Tüketici güven endeksi beklentilerin altında Öte yandan, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ocak ayında 73,2’ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8’den yüzde 3,3’e çıkarak Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3’ten yüzde 3,3’e yükselerek 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.'Fed faiz indirimini Haziran'dan önce yapmayabilir'Bu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed’in yılın ilk faiz indirimini hazirandan önce gerçekleştirmeyeceği ihtimali öne çıktı. Enflasyonist baskıların devam edeceği endişeleriyle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,79 ile Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü ve daha sonra yüzde 4,76 seviyesinde dengelendi.Fed yetkililerinden de faiz politikalarına yönelik açıklamalar geldi. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz indirimi konusunda daha temkinli olunması gerektiğini vurgularken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise istihdam verilerinin iş gücü piyasasının istikrar kazandığını ve ekonomide aşırı ısınma belirtisi olmadığını ifade etti. Goolsbee, faiz indirimlerinin hızının ekonomik koşullara bağlı olacağını belirterek, enflasyon yükselmediği sürece önümüzdeki 12-18 ay içinde faiz oranlarının daha düşük olabileceğini söyledi.Analistler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odak noktasında olacağını ve beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.Yangınlar sigorta şirketlerini vurdu Şirket haberlerinde ise, ABD’li hava yolu şirketi Delta Air Lines’ın yılın son çeyreğinde beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından hisseleri yüzde 9,04 değer kazandı.Buna karşılık, Los Angeles’ta devam eden büyük yangınların ardından sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı. Analistler, bu yangınların ABD tarihindeki en maliyetli yangınlar arasında olabileceğini belirtti. Sigortalı zararların milyarlarca dolara ulaşabileceği ifade edildi.Bu gelişmeler ışığında, büyük sigorta şirketlerinden Travelers’ın hisseleri yüzde 4,2, Allstate’in hisseleri yüzde 5,63, Chubb’ın hisseleri yüzde 3,35, American International Group’un hisseleri yüzde 1,27 ve Mercury General’ın hisseleri yüzde 19,87 değer kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/los-angeles-yangini-kontrol-altina-alinmaya-calisiliyor-itfaiyede-49-milyon-dolar-butce-kesintisi-1092560586.html

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