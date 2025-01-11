https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/mhpden-yeni-paylasim-barisla-herkes-kazanir-1092569596.html

MHP'den yeni paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'

MHP'den yeni paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'

Sputnik Türkiye

MHP'nin resmi hesabından yapılan yeni paylaşımda 'Barışla herkes kazanır' ifadesi yer aldı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T13:50+0300

2025-01-11T13:50+0300

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politika

devlet bahçeli

mhp

sosyal medya

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Milliyetçi Hareket Partisi resmi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Geçen kasım ayında MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından 'vakit tamamdır' ifadelerinin yer aldığı mesajlar paylaşılmıştı. Bugün yapılan paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte 'Barışla herkes kazanır' ifadesi yer aldı. MHP'den vakit tamamdır paylaşımlarıMHP geçen kasım ayında da sosyal medya hesaplarından 'vakit tamamdır' paylaşımları yapmıştı. İlk olarak '"Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video yayımlanmıştı. Aynı gün içerisinde yayımlanan ikinci mesajda ise "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer almıştı. Yayımlanan üçüncü mesajda ise Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" ifadeleri yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mhpden-ucuncu-vakit-tamam-mesaji-soz-konusu-vatan-1090401050.html

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