https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/mhpden-yeni-paylasim-barisla-herkes-kazanir-1092569596.html
MHP'den yeni paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'
MHP'den yeni paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'
Sputnik Türkiye
MHP'nin resmi hesabından yapılan yeni paylaşımda 'Barışla herkes kazanır' ifadesi yer aldı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T13:50+0300
2025-01-11T13:50+0300
2025-01-11T13:50+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
sosyal medya
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Milliyetçi Hareket Partisi resmi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Geçen kasım ayında MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından 'vakit tamamdır' ifadelerinin yer aldığı mesajlar paylaşılmıştı. Bugün yapılan paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte 'Barışla herkes kazanır' ifadesi yer aldı. MHP'den vakit tamamdır paylaşımlarıMHP geçen kasım ayında da sosyal medya hesaplarından 'vakit tamamdır' paylaşımları yapmıştı. İlk olarak '"Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video yayımlanmıştı. Aynı gün içerisinde yayımlanan ikinci mesajda ise "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer almıştı. Yayımlanan üçüncü mesajda ise Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" ifadeleri yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mhpden-ucuncu-vakit-tamam-mesaji-soz-konusu-vatan-1090401050.html
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mhp son paylaşım, mhp barış mesajı, mhp vakit tamamdır
mhp son paylaşım, mhp barış mesajı, mhp vakit tamamdır
MHP'den yeni paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'
MHP'nin resmi hesabından yapılan yeni paylaşımda 'Barışla herkes kazanır' ifadesi yer aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi resmi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Geçen kasım ayında MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından 'vakit tamamdır' ifadelerinin yer aldığı mesajlar paylaşılmıştı. Bugün yapılan paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte 'Barışla herkes kazanır' ifadesi yer aldı.
MHP'den vakit tamamdır paylaşımları
MHP geçen kasım ayında da sosyal medya hesaplarından 'vakit tamamdır' paylaşımları yapmıştı. İlk olarak '"Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video yayımlanmıştı. Aynı gün içerisinde yayımlanan ikinci mesajda ise "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer almıştı.
Yayımlanan üçüncü mesajda ise Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" ifadeleri yer almıştı.