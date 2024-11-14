https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mhpden-ucuncu-vakit-tamam-mesaji-soz-konusu-vatan-1090401050.html

MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' mesajı: 'Söz konusu vatan'

MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' mesajı: 'Söz konusu vatan'

Sputnik Türkiye

MHP dün sabah paylaştığı 'vakit tamam' paylaşımlarına 3'üncüsünü ekledi. Son paylaşımda, "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T15:57+0300

2024-11-14T15:57+0300

2024-11-14T16:33+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

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MHP'nin resmi X hesabından dün yapılan Bahçeli videosunun ardından bugün saat 15.00'te yeni "Vakit tamamdır" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" ifadeleri kullanıldı.İşte MHP’nin paylaşımı:MHP'den vakit tamamdır paylaşımlarıMHP ilk olarak dün sabah erken saatlerde, sosyal medya hesaplarından "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video yayımladı.Aynı gün içinde parti bu kez de bir afiş yayımladı. Söz konusu afişte "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mhpden-vakit-tamamdir-afisi-1090349555.html

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