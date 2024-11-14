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MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' mesajı: 'Söz konusu vatan'
MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' mesajı: 'Söz konusu vatan'
Sputnik Türkiye
MHP dün sabah paylaştığı 'vakit tamam' paylaşımlarına 3'üncüsünü ekledi. Son paylaşımda, "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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MHP'nin resmi X hesabından dün yapılan Bahçeli videosunun ardından bugün saat 15.00'te yeni "Vakit tamamdır" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" ifadeleri kullanıldı.İşte MHP’nin paylaşımı:MHP'den vakit tamamdır paylaşımlarıMHP ilk olarak dün sabah erken saatlerde, sosyal medya hesaplarından "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video yayımladı.Aynı gün içinde parti bu kez de bir afiş yayımladı. Söz konusu afişte "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mhpden-vakit-tamamdir-afisi-1090349555.html
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MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' mesajı: 'Söz konusu vatan'

15:57 14.11.2024 (güncellendi: 16:33 14.11.2024)
© AA / Utku UçrakMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA / Utku Uçrak
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MHP dün sabah paylaştığı 'vakit tamam' paylaşımlarına 3'üncüsünü ekledi. Son paylaşımda, "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" ifadeleri kullanıldı.
MHP'nin resmi X hesabından dün yapılan Bahçeli videosunun ardından bugün saat 15.00'te yeni "Vakit tamamdır" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" ifadeleri kullanıldı.
İşte MHP’nin paylaşımı:

MHP'den vakit tamamdır paylaşımları

MHP ilk olarak dün sabah erken saatlerde, sosyal medya hesaplarından "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video yayımladı.
Aynı gün içinde parti bu kez de bir afiş yayımladı. Söz konusu afişte "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer aldı.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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