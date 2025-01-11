https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/karabukte-film-gibi-soygun-kuyumcudan-iki-canta-dolusu-altin-calindi-1092557286.html
Karabük'te film gibi soygun: Kuyumcudan iki çanta dolusu altın çalındı
Karabük'te film gibi soygun: Kuyumcudan iki çanta dolusu altın çalındı
Sputnik Türkiye
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar maskesi takarak silahlarla kuyumcuya giren 3 soyguncu, çalışanları etkisiz hale getirip dükkandaki altınları çalarak... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T00:50+0300
2025-01-11T00:50+0300
2025-01-11T00:52+0300
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar maskesi takarak kuyumcuya giren 3 soyguncu, altınları çalarak kaçtı.Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygunda herhangi bir kişinin zarar görmemesinin sevindirici olduğunu belirtti. Şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Yavuz “Emniyet ve jandarma ekiplerimiz, şüphelilerin kaçtığı alanı daraltarak yakalama çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içinde şahısları yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.Bölgede arama yapan ekipler, soyguncuların çaldığı altınlarla birlikte 2 çantayı ele geçirdi. Ayrıca, şüphelilerin kullandığı 3 silahın 2'sinin de emniyet güçlerinde olduğu açıklandı. Arama çalışmaları, özel harekat polislerinin katılımıyla devam etmekte. Vali Yavuz, Safranbolu halkına duyarlılıkları ve yardımcı olmalarından dolayı teşekkür etti. Emniyetin kısa süre içinde soyguncuları yakalayarak adalete teslim edeceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/emekli-bankacidan-kasa-soygunu-14-milyon-lira-degerinde-altin-caldi-1089980928.html
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karabük soygun, kuyumcu soygunu, safranbolu soygun
karabük soygun, kuyumcu soygunu, safranbolu soygun
Karabük'te film gibi soygun: Kuyumcudan iki çanta dolusu altın çalındı
00:50 11.01.2025 (güncellendi: 00:52 11.01.2025)
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar maskesi takarak silahlarla kuyumcuya giren 3 soyguncu, çalışanları etkisiz hale getirip dükkandaki altınları çalarak kaçtı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar maskesi takarak kuyumcuya giren 3 soyguncu, altınları çalarak kaçtı.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygunda herhangi bir kişinin zarar görmemesinin sevindirici olduğunu belirtti. Şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Yavuz “Emniyet ve jandarma ekiplerimiz, şüphelilerin kaçtığı alanı daraltarak yakalama çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içinde şahısları yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.
Bölgede arama yapan ekipler, soyguncuların çaldığı altınlarla birlikte 2 çantayı ele geçirdi. Ayrıca, şüphelilerin kullandığı 3 silahın 2'sinin de emniyet güçlerinde olduğu açıklandı. Arama çalışmaları, özel harekat polislerinin katılımıyla devam etmekte. Vali Yavuz, Safranbolu halkına duyarlılıkları ve yardımcı olmalarından dolayı teşekkür etti. Emniyetin kısa süre içinde soyguncuları yakalayarak adalete teslim edeceği ifade edildi.