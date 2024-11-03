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Emekli bankacıdan kasa soygunu: 14 milyon lira değerinde altın çaldı
Emekli bankacıdan kasa soygunu: 14 milyon lira değerinde altın çaldı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da emekli bir bankacı, çilingir sayesinde Belçika'da yaşayan müşterisinin kiraladığı kasayı soydu. 14 milyon lira değerindeki altınları çalan... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T16:23+0300
2024-11-03T16:23+0300
türkiye
hırsız
hırsızlık
afyonkarahisar
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Afyonkarahisar'da emekli bir bankacı, çilingir sayesinde Belçika'da yaşayan müşterisinin kiraladığı kasayı soydu.Banka şikayet üzerine harekete geçtiBelçika'da yaşayan R.Ö. avukatıyla 11 Ekim'de Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir bankanın kiralık kasasında tuttuğu 20 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını beyan etti.İlgili bankada kiralık kasası bulunan S.F.K. de 24 Ekim'de emniyete gelerek aynı şekilde 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığı yönünde şikayette bulundu.Kamera kayıtları incelendiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, R.Ö. ile S.F.K'nin beyanları üzerine ilgili bankadaki kamera kayıtlarını alarak titiz bir çalışma başlattı.Emekli bankacıdan soygunYapılan inceleme sonucunda KOM ekipleri, müşteri S.F.K'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K tarafından çalındığı ortaya çıktıEkipler, şüpheli M.A.K. ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D'yi (29) gözaltına aldı, çilingirin ise ifadesine başvurdu.M.A.K, emniyetteki ifadesinde, bankada kendine ait kiralık kasasının bulunduğunu, 24 Ağustos'ta kilidi arızalı olduğu gerekçesiyle bir çilingir çağırarak açtırdığını ve müşteri S.F.K'nin kiralık kasasındaki altın ile ziynetleri çalmadığını ileri sürdü.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, M.A.K, Ş.B. ile V.E.D. adliye sevk edildi.Bankacı tutuklandıZanlılardan M.A.K. "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıca polis ekipleri, R.Ö'nün aynı bankada bulunan kiralık kasasındaki 20 milyon değerinde altın ve ziynetin çalınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/ankarada-arac-kiralama-sirketlerini-hedef-aldilar-calinti-araclardakileri-taktilar-1089971170.html
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hırsız, hırsızlık, afyonkarahisar, belçika, gurbetçi
hırsız, hırsızlık, afyonkarahisar, belçika, gurbetçi

Emekli bankacıdan kasa soygunu: 14 milyon lira değerinde altın çaldı

16:23 03.11.2024
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© Fotoğraf
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Afyonkarahisar'da emekli bir bankacı, çilingir sayesinde Belçika'da yaşayan müşterisinin kiraladığı kasayı soydu. 14 milyon lira değerindeki altınları çalan şüpheli polisin çalışmaları sayesinde yakalanıp tutuklandı.
Afyonkarahisar'da emekli bir bankacı, çilingir sayesinde Belçika'da yaşayan müşterisinin kiraladığı kasayı soydu.

Banka şikayet üzerine harekete geçti

Belçika'da yaşayan R.Ö. avukatıyla 11 Ekim'de Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir bankanın kiralık kasasında tuttuğu 20 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını beyan etti.

İlgili bankada kiralık kasası bulunan S.F.K. de 24 Ekim'de emniyete gelerek aynı şekilde 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığı yönünde şikayette bulundu.

Kamera kayıtları incelendi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, R.Ö. ile S.F.K'nin beyanları üzerine ilgili bankadaki kamera kayıtlarını alarak titiz bir çalışma başlattı.

Emekli bankacıdan soygun

Yapılan inceleme sonucunda KOM ekipleri, müşteri S.F.K'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K tarafından çalındığı ortaya çıktı

Ekipler, şüpheli M.A.K. ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D'yi (29) gözaltına aldı, çilingirin ise ifadesine başvurdu.

M.A.K, emniyetteki ifadesinde, bankada kendine ait kiralık kasasının bulunduğunu, 24 Ağustos'ta kilidi arızalı olduğu gerekçesiyle bir çilingir çağırarak açtırdığını ve müşteri S.F.K'nin kiralık kasasındaki altın ile ziynetleri çalmadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, M.A.K, Ş.B. ile V.E.D. adliye sevk edildi.
araç, araba, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
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09:58

Bankacı tutuklandı

Zanlılardan M.A.K. "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca polis ekipleri, R.Ö'nün aynı bankada bulunan kiralık kasasındaki 20 milyon değerinde altın ve ziynetin çalınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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