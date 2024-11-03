https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/emekli-bankacidan-kasa-soygunu-14-milyon-lira-degerinde-altin-caldi-1089980928.html

Emekli bankacıdan kasa soygunu: 14 milyon lira değerinde altın çaldı

Emekli bankacıdan kasa soygunu: 14 milyon lira değerinde altın çaldı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da emekli bir bankacı, çilingir sayesinde Belçika'da yaşayan müşterisinin kiraladığı kasayı soydu. 14 milyon lira değerindeki altınları çalan... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T16:23+0300

2024-11-03T16:23+0300

2024-11-03T16:23+0300

türkiye

hırsız

hırsızlık

afyonkarahisar

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gurbetçi

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Afyonkarahisar'da emekli bir bankacı, çilingir sayesinde Belçika'da yaşayan müşterisinin kiraladığı kasayı soydu.Banka şikayet üzerine harekete geçtiBelçika'da yaşayan R.Ö. avukatıyla 11 Ekim'de Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir bankanın kiralık kasasında tuttuğu 20 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını beyan etti.İlgili bankada kiralık kasası bulunan S.F.K. de 24 Ekim'de emniyete gelerek aynı şekilde 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığı yönünde şikayette bulundu.Kamera kayıtları incelendiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, R.Ö. ile S.F.K'nin beyanları üzerine ilgili bankadaki kamera kayıtlarını alarak titiz bir çalışma başlattı.Emekli bankacıdan soygunYapılan inceleme sonucunda KOM ekipleri, müşteri S.F.K'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K tarafından çalındığı ortaya çıktıEkipler, şüpheli M.A.K. ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D'yi (29) gözaltına aldı, çilingirin ise ifadesine başvurdu.M.A.K, emniyetteki ifadesinde, bankada kendine ait kiralık kasasının bulunduğunu, 24 Ağustos'ta kilidi arızalı olduğu gerekçesiyle bir çilingir çağırarak açtırdığını ve müşteri S.F.K'nin kiralık kasasındaki altın ile ziynetleri çalmadığını ileri sürdü.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, M.A.K, Ş.B. ile V.E.D. adliye sevk edildi.Bankacı tutuklandıZanlılardan M.A.K. "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıca polis ekipleri, R.Ö'nün aynı bankada bulunan kiralık kasasındaki 20 milyon değerinde altın ve ziynetin çalınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/ankarada-arac-kiralama-sirketlerini-hedef-aldilar-calinti-araclardakileri-taktilar-1089971170.html

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hırsız, hırsızlık, afyonkarahisar, belçika, gurbetçi