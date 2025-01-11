https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/disisleri-bakani-fidandan-hamasin-siyasi-buro-uyesi-hayye-ile-telefon-gorusmesi-1092572794.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile görüştü
Sputnik Türkiye
Bakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Gazze'deki ateşkes müzakereleri hakkında son durumu görüştü. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T16:03+0300
2025-01-11T16:03+0300
2025-01-11T16:10+0300
israil- filistin çatışması
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gazze
dışişleri bakanlığı
ateşkes
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.
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hamas, hakan fidan, türkiye, israil, gazze, dışişleri bakanlığı, ateşkes
hamas, hakan fidan, türkiye, israil, gazze, dışişleri bakanlığı, ateşkes
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile görüştü
16:03 11.01.2025 (güncellendi: 16:10 11.01.2025)
Bakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Gazze'deki ateşkes müzakereleri hakkında son durumu görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.