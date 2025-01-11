https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/antartikadan-12-milyon-yil-oncesine-ait-buz-cekirdegi-cikarildi-1092569986.html

Antartika'dan 1.2 milyon yıl öncesine ait buz çekirdeği çıkarıldı

Antartika'dan 1.2 milyon yıl öncesine ait buz çekirdeği çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Uluslararası bir araştırma ekibi, Antarktika'da 1.2 milyon yıl öncesine ait bir buz çekirdeği çıkardı. Buz çekirdeğinin, bilim insanlarına iklim geçmişine dair... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T14:04+0300

2025-01-11T14:04+0300

2025-01-11T14:05+0300

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concordia araştırma istasyonu

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Antarktika'da gerçekleştirilen bir çalışmada 1.2 milyon yıl öncesine ait buz çekirdeği, uluslararası bir araştırma ekibi tarafından başarıyla çıkarıldı. Bu buz çekirdeği, Dünya’nın iklim geçmişini anlamak için paha biçilmez bir kaynak olacak ve iklim değişikliğiyle ilgili daha fazla bilgi sunacak.Gelişmiş sondaj teknikleriyle, Concordia araştırma istasyonunun yakınlarındaki "Little Dome C" bölgesinde yaklaşık 2,8 kilometre derinliğe inilerek çekirdek alındı. Sondaj, -35 santigrat derece gibi son derece soğuk bir ortamda ve 200 günden fazla bir sürede gerçekleştirildi. Çalışmanın çok zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde tamamlandığı duyuruldu.Buz çekirdeği, atmosferdeki sera gazları, kimyasallar ve toz parçacıkları gibi bileşenlerin zaman içindeki değişimini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu veriler, özellikle buzul çağları ve iklim döngülerinin nasıl evrildiğini anlamada kritik rol oynayacak. Bilim insanları, çekirdeğin Avrupa’daki laboratuvarlarda analiz edilmek üzere -50 santigrat derecede muhafaza edileceğini belirtti.Bu çalışma sonucu, geçmiş iklim modellerini anlamamıza ve gelecekteki iklim değişikliklerini daha doğru bir şekilde tahmin etmemize olanak tanıyacak. Antarktika’daki buz çekirdekleri, bilim insanlarına milyonlarca yıl öncesinin iklim koşullarını, atmosferdeki gazları ve diğer çevresel faktörleri analiz etme imkânı tanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bilim-insanlarindan-eriyen-buzullari-kurtarma-girisimi-yuzeye-cikar-ve-dondur-1091501843.html

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antarktika, dünya, tarih, bilim, iklim değişikliği, araştırma, concordia araştırma istasyonu