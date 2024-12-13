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Bilim insanlarından eriyen buzulları kurtarma girişimi: 'Yüzeye çıkar ve dondur'
Bilim insanlarından eriyen buzulları kurtarma girişimi: 'Yüzeye çıkar ve dondur'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Arktik'te eriyen buzulları yerine getirmenin bir yolunu buldu. Bir girişim firması tarafından desteklenen projeyle buzulların altındaki... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T16:13+0300
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Bilim insanları Kuzey Buz Denizi, Arktik'te iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklarda eriyen buzulları yeniden dondurmanın bir yolunu buldu. İngiltere merkezli bir girişim firması olan Real Ice'ın oluşturduğu uzman grup, Arktik'te delikler açarak buzulların altındaki deniz suyunu dışarı pompalayıp yüzeyde donduruyor. Girişimci firma, Arktik'teki buzulları eski haline getirilebileceğini kanıtlamak için sahada çalışma yapıyor.Amaçları yaz aylarındaki hava sıcaklığıyla eriyen buzul kaybını yavaşlatmak olan girişimci firmanın bu fikri bir çok bilim insanı tarafından eleştiriliyor. Her 10 yılda yüzde 12 oranında eriyen Arktik buzulları yeniden dondurma girişiminin, ekolojik olarak riskli ve iklim değişikliğinin asıl nedeni olan fosil yakıtları ele almaktan uzaklaştırıcı bir yöntem olduğu savunuluyor.Şirket ise, projesinin doğal süreçlerden ilham aldığını ve dünyanın iklim değişikliği konusunda hızlı bir şekilde harekete geçememesi nedeniyle yok olan bir ekosistemi korumak için son bir şans sunduğunu söylüyor.Verilere göre, 1980'lerin ortasından bu yana kalın buz tabakaları yüzde 95 oranında azaldı. Geride kalan buz tabakası oldukça ince. Bazı bilim insanlarının çalışmaları Arktik'te 2027 yılında ilk buzsuz gün yaşanacağını öngörürken 2030'larda bir yaz boyunca hiç buz kalmayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/buzullarla-kapli-arktik-okyanusu-2027de-ilk-buzsuz-gununu-yasayabilir-1091211400.html
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iklim değişikliği, arktik buzulları, buzulların erimesi, arktik,
iklim değişikliği, arktik buzulları, buzulların erimesi, arktik,

Bilim insanlarından eriyen buzulları kurtarma girişimi: 'Yüzeye çıkar ve dondur'

16:13 13.12.2024
© AP Photo / David Goldmanİklim değişikliği sebebiyle her geçen gün daha çok deniz buzu eriyor, Kanada Arktik Adaları
İklim değişikliği sebebiyle her geçen gün daha çok deniz buzu eriyor, Kanada Arktik Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / David Goldman
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Bilim insanları, Arktik'te eriyen buzulları yerine getirmenin bir yolunu buldu. Bir girişim firması tarafından desteklenen projeyle buzulların altındaki suların yüzeye çıkarılarak dondurulması amaçlanıyor.
Bilim insanları Kuzey Buz Denizi, Arktik'te iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklarda eriyen buzulları yeniden dondurmanın bir yolunu buldu. İngiltere merkezli bir girişim firması olan Real Ice'ın oluşturduğu uzman grup, Arktik'te delikler açarak buzulların altındaki deniz suyunu dışarı pompalayıp yüzeyde donduruyor. Girişimci firma, Arktik'teki buzulları eski haline getirilebileceğini kanıtlamak için sahada çalışma yapıyor.
Amaçları yaz aylarındaki hava sıcaklığıyla eriyen buzul kaybını yavaşlatmak olan girişimci firmanın bu fikri bir çok bilim insanı tarafından eleştiriliyor. Her 10 yılda yüzde 12 oranında eriyen Arktik buzulları yeniden dondurma girişiminin, ekolojik olarak riskli ve iklim değişikliğinin asıl nedeni olan fosil yakıtları ele almaktan uzaklaştırıcı bir yöntem olduğu savunuluyor.
Şirket ise, projesinin doğal süreçlerden ilham aldığını ve dünyanın iklim değişikliği konusunda hızlı bir şekilde harekete geçememesi nedeniyle yok olan bir ekosistemi korumak için son bir şans sunduğunu söylüyor.
Verilere göre, 1980'lerin ortasından bu yana kalın buz tabakaları yüzde 95 oranında azaldı. Geride kalan buz tabakası oldukça ince. Bazı bilim insanlarının çalışmaları Arktik'te 2027 yılında ilk buzsuz gün yaşanacağını öngörürken 2030'larda bir yaz boyunca hiç buz kalmayabilir.
İklim değişikliği sebebiyle her geçen gün daha çok deniz buzu eriyor, Kanada Arktik Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
YAŞAM
Buzullarla kaplı Arktik Okyanusu, 2027'de ilk 'buzsuz' gününü yaşayabilir
5 Aralık, 16:59
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