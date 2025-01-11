https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/almanyada-afd-karsitlari-kongreyi-durdurmaya-calisiyor-kurtaj-ve-avrupa-birliginden-cikis-1092566818.html

Almanya'da AfD karşıtları kongreyi durdurmaya çalışıyor: Kürtaj ve Avrupa Birliği'nden çıkış konuşulacaktı

Almanya'da AfD karşıtları kongreyi durdurmaya çalışıyor: Kürtaj ve Avrupa Birliği'nden çıkış konuşulacaktı

Sputnik Türkiye

Almanya'da seçimler yaklaşırken en popüler ikinci parti olan AfD'nin kongresini protesto etmek için yürüyüşler devam ediyor. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T12:21+0300

2025-01-11T12:21+0300

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dünya

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almanya için alternatif (afd)

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kürtaj yasağı

kürtajın suç olmaktan çıkarılması için yurttaş grubu (cdfa)

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Almanya’nın başkenti Berlin’in güneyindeki Riesa kentinde, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin düzenlediği kongreyi protesto etmek amacıyla binlerce kişi yürüyüş düzenledi.Sol grupların öncülüğünde organize edilen protestoya, ülkenin farklı şehirlerinden tren ve otobüslerle gelen göstericiler katıldı. Yaklaşık 200 otobüsle Riesa’ya ulaşan eylemciler, AfD kongresinin yapıldığı alana giden yolları kapatmaya çalıştı. Polis ekipleri, göstericilere müdahalelerde bulunarak yolların kapanmasını önlemeye çalıştı.AfD’nin politikalarını eleştiren protestocular, taşıdıkları pankartlarla kongre alanına yürüyüş gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan gösterilerin gün boyu devam etmesi bekleniyor. Güvenlik önlemleri kapsamında polis, atlı birlikler, köpekli ekipler ve su püskürtme araçlarıyla bölgede yoğun güvenlik tedbirleri aldı.23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde düzenlenen kongrede, Alice Weidel’in AfD’nin başbakan adayı olarak ilan edilmesi bekleniyor. Kongrede ayrıca Almanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı ve kürtaj gibi önemli başlıkların yer aldığı parti programı da ele alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/afd-baskani-alice-weidel-adolf-hitler-komunist-ve-sosyalistti----1092525537.html

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almanya, almanya için alternatif (afd), kürtaj, kürtaj yasağı, kürtajın suç olmaktan çıkarılması için yurttaş grubu (cdfa), sağ, sol, protesto, protesto gösterisi, ab