https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/afd-baskani-alice-weidel-adolf-hitler-komunist-ve-sosyalistti----1092525537.html

AfD Başkanı Alice Weidel: Adolf Hitler komünist ve sosyalistti

AfD Başkanı Alice Weidel: Adolf Hitler komünist ve sosyalistti

Sputnik Türkiye

Elon Musk ile dün gece X sosyal medya platformunda konuşma gerçekleştiren AfD lideri Alice Weidel, Adolf Hitler'in muhafazakar veya faşişt değil, komünist... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T09:58+0300

2025-01-10T09:58+0300

2025-01-10T10:14+0300

dünya

elon musk

hitler

adolf hitler

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Almanya’nın sağ partilerinden biri olan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, Adolf Hitler’in sağcı bir muhafazakâr değil, komünist olduğunu iddia etti. Weidel bu açıklamayı Amerikalı milyarder Elon Musk ile gerçekleştirdiği programda söyledi.Weidel, “Tarihimizin o korkunç döneminden sonra solun en büyük başarısı, Hitler’in sağcı bir muhafazakâr olarak anılması oldu. O, bunun tam tersiydi: Ne muhafazakârdı ne de kimlikçi. O, komünist ve sosyalistti.” ifadelerini kullandı.Weidel, Hitler’in lideri olduğu partinin isminin 'Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi' olduğunu ve Hitler’in partinin sosyalist karakterini sık sık vurguladığını savundu. Ayrıca, Hitler’in sol hareketlerde yaygın olan 'kamulaştırma politikalarını aktif şekilde' uyguladığını belirtti.'Biz Hitler değiliz, liberteryeniz'AfD’nin politikalarının Hitler ile karşılaştırılmasını eleştiren Weidel, partisinin muhafazakârlık ve liberteryenlik gibi tamamen zıt değerlere sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail karşıtlığının ve antisemitizmin sol hareketler içinde daha fazla yer bulduğunu ifade etti.Bilindiği üzere Adolf Hitler, Almanya’daki Nazi rejiminin temelini oluşturan Alman faşizminin öncüsüydü ve komünizmi düşman olarak görüyordu.'Merkel ülkeyi mahvetti'Eski Başbakan Angela Merkel hakkında da konuşan Weidel, “Bana göre Angela Merkel, Almanya’nın ilk ‘yeşil şansölyesi’ olarak ülkemizi fiilen mahvetti. 2015 yılında halkın görüşünü almadan, yasadışı göçmenlere sınırlarımızı açmayı dayattı” ifadelerini kullandı.Merkel’in enerji politikasını da sert bir şekilde eleştiren Weidel, Merkel’in nükleer santrallerin kapatılmasında ısrarcı olduğunu ve bu boşluğu güneş ve rüzgar enerjisiyle doldurma çabasının baştan başarısızlığa mahkûm olduğunu savundu.AfD, Almanya’nın ekonomi ve göç politikalarını sürekli olarak eleştiriyor. Parti, nükleer santrallerin yeniden açılmasını, ucuz Rus gazı ithalatına dönülmesini ve göç politikalarının ciddi şekilde sıkılaştırılmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rus-mahkemesinden-karar-naziler-2-dunya-savasinda-sovyet-halklarina-soykirim-yapti-1088657868.html

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elon musk, hitler, adolf hitler