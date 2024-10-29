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Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye 'komplo' çıkışı: 'Macaristan, Polonya gibi olmayacak'
Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye 'komplo' çıkışı: 'Macaristan, Polonya gibi olmayacak'
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'nin Macar hükümetine karşı bir komplo düzenlendiğini belirterek komplo olsa da Macaristan'ın Polonya gibi... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T23:13+0300
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viktor orban
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya X üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan'ın meşru hükümetini devirmek için Manfred Weber ve Ursula von der Leyen tarafından Brüksel'de bir komplo düzenlendiğini belirterek, “Amaçlarının Macaristan hükümetini, tıpkı şu anki Polonya hükümeti gibi yeni bir 'Jawohl hükümeti' ile değiştirmek olduğunu itiraf ettiler. Buna izin vermeyeceğiz” dediEkim ayı başında Orban, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Halk Partisi lideri Weber'in Macar hükümetini devirmek ve Brüksel'in tüm taleplerini yerine getirecek kendi paralı askerlerini atamak istediğini söylemiş ve bunun Macar egemen siyasetinin sonu anlamına geleceğine işaret etmişti. Orban ayrıca Avrupa Komisyonu'nun şantajından korkmadıklarını ve AB'nin kuklası olmamak için mücadele edeceklerini de sözlerine eklemişti.Orban, Brüksel'in 'Macaristan'ın patronu olmadığını' ve ülkenin pan-Avrupa kararları tartışılırken kendi bakış açısını savunmaya devam edeceğini vurgulayarak AB'nin taleplerine rağmen Budapeşte'nin Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapmayacağını, göçmenlerin ülkeye girişine izin vermeyeceğini ve Macar okullarında cinsel azınlıkların propagandasını yapmayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ab-ve-nato-arasinda-yeni-bir-ust-duzey-gorev-gucu-kurulacak-1089816392.html
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macaristan, viktor orban, ursula von der leyen, manfred weber, polonya, avrupa komisyonu
macaristan, viktor orban, ursula von der leyen, manfred weber, polonya, avrupa komisyonu

Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye 'komplo' çıkışı: 'Macaristan, Polonya gibi olmayacak'

23:13 29.10.2024
© AP Photo / Jacob KingViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Jacob King
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Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'nin Macar hükümetine karşı bir komplo düzenlendiğini belirterek komplo olsa da Macaristan'ın Polonya gibi olmayacağını vurguladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya X üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan'ın meşru hükümetini devirmek için Manfred Weber ve Ursula von der Leyen tarafından Brüksel'de bir komplo düzenlendiğini belirterek, “Amaçlarının Macaristan hükümetini, tıpkı şu anki Polonya hükümeti gibi yeni bir 'Jawohl hükümeti' ile değiştirmek olduğunu itiraf ettiler. Buna izin vermeyeceğiz” dedi
Ekim ayı başında Orban, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Halk Partisi lideri Weber'in Macar hükümetini devirmek ve Brüksel'in tüm taleplerini yerine getirecek kendi paralı askerlerini atamak istediğini söylemiş ve bunun Macar egemen siyasetinin sonu anlamına geleceğine işaret etmişti. Orban ayrıca Avrupa Komisyonu'nun şantajından korkmadıklarını ve AB'nin kuklası olmamak için mücadele edeceklerini de sözlerine eklemişti.
Orban, Brüksel'in 'Macaristan'ın patronu olmadığını' ve ülkenin pan-Avrupa kararları tartışılırken kendi bakış açısını savunmaya devam edeceğini vurgulayarak AB'nin taleplerine rağmen Budapeşte'nin Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapmayacağını, göçmenlerin ülkeye girişine izin vermeyeceğini ve Macar okullarında cinsel azınlıkların propagandasını yapmayacağını söyledi.
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