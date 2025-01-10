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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/diri-fay-hatti-gecen-24-ilden-biri-prof-dr-okan-tuysuzden-72lik-deprem-uyarisi-etkilenecek-illeri-1092524992.html
Diri fay hattı geçen 24 ilden biri: Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7.2'lik deprem uyarısı, etkilenecek illeri sıraladı
Diri fay hattı geçen 24 ilden biri: Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7.2'lik deprem uyarısı, etkilenecek illeri sıraladı
Sputnik Türkiye
Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Doğu Anadolu Fayı’ndaki hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T09:35+0300
2025-01-10T09:35+0300
türkiye
okan tüysüz
deprem
fay hattı
doğu anadolu fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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Erzurum’un Pasinler ilçesinde çarşamba günü gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgenin deprem riski açısından yeniden tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların bölgedeki ana fay hatlarının hareketliliğini işaret ettiğini belirtiyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin aktif faylar üzerinde yer aldığını ve bu durumun büyük depremleri kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.NTV'ye konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Erzurum’un diri fay hatlarının geçtiği Türkiye’nin 24 riskli ili arasında bulunduğunu ifade etti. Tüysüz, “Bugün veya yarın deprem olacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bilimsel verilere göre, Erzurum ve çevresinde büyük depremler yaşanması kaçınılmaz” dedi. Tüysüz ayrıca, halkın depreme her an hazır olması gerektiğini vurguladı.7 büyüklüğünde deprem potansiyeli taşıyorUzmanlar, Erzurum’un da içinde yer aldığı Kuzey Doğu Anadolu Fayı boyunca büyüklüğü 7’ye ulaşabilecek depremlerin meydana gelebileceğini belirtti. Prof. Dr. Tüysüz, 1983 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, bu büyüklükte depremlerin tekrar etme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.“Bu fay üzerinde hareketlilik devam ediyor. 6.9 veya 7 büyüklüğüne ulaşan depremlerin tekrarlanması bekleniyor” diyen Tüysüz, bölgedeki yapılaşmanın bu riski dikkate alarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: Etkilenecek illeri açıkladıBölgede dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurun, Bingöl Karlıova’dan başlayıp Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu ifade eden Tüysüz, bu fay hattının 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebileceğini belirtti.Tüysüz, “Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelecek bir deprem, Bingöl, Erzincan ve Elazığ gibi illerde de ciddi etkiler yaratabilir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/prof-dr-ahmet-ercan-bolge-geriliyor-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uyarisi-1092457010.html
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erzurum depremi, pasinler depremi, erzurum fay hattı, kuzey doğu anadolu fayı, diri fay hattı geçen iller, 7 büyüklüğünde deprem riski, erzurum riskli iller, prof. dr. okan tüysüz deprem açıklaması, erzurum büyük deprem olur mu, erzurum depreme hazır mı, erzurum deprem risk haritası, kuzey anadolu fay hattı, 7.2 büyüklüğünde deprem riski, erzincan deprem riski, bingöl fay hattı, elazığ deprem riski, erzurum çevresindeki fay hatları, deprem riskli iller listesi, aktif fay hattı nedir, türkiye'nin en riskli deprem bölgeleri, türkiye'deki diri fay hatları, son dakika deprem

Diri fay hattı geçen 24 ilden biri: Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7.2'lik deprem uyarısı, etkilenecek illeri sıraladı

09:35 10.01.2025
© AAErzurum
Erzurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Doğu Anadolu Fayı’ndaki hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, bölgede 7 büyüklüğüne kadar deprem olabileceği uyarısında bulundu. Deprem uzmanı, büyük depremden etkilenecek illeri de sıraladı.
Erzurum’un Pasinler ilçesinde çarşamba günü gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgenin deprem riski açısından yeniden tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların bölgedeki ana fay hatlarının hareketliliğini işaret ettiğini belirtiyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin aktif faylar üzerinde yer aldığını ve bu durumun büyük depremleri kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.
NTV'ye konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Erzurum’un diri fay hatlarının geçtiği Türkiye’nin 24 riskli ili arasında bulunduğunu ifade etti. Tüysüz, “Bugün veya yarın deprem olacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bilimsel verilere göre, Erzurum ve çevresinde büyük depremler yaşanması kaçınılmaz” dedi. Tüysüz ayrıca, halkın depreme her an hazır olması gerektiğini vurguladı.

7 büyüklüğünde deprem potansiyeli taşıyor

Uzmanlar, Erzurum’un da içinde yer aldığı Kuzey Doğu Anadolu Fayı boyunca büyüklüğü 7’ye ulaşabilecek depremlerin meydana gelebileceğini belirtti. Prof. Dr. Tüysüz, 1983 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, bu büyüklükte depremlerin tekrar etme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.
“Bu fay üzerinde hareketlilik devam ediyor. 6.9 veya 7 büyüklüğüne ulaşan depremlerin tekrarlanması bekleniyor” diyen Tüysüz, bölgedeki yapılaşmanın bu riski dikkate alarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: Etkilenecek illeri açıkladı

Bölgede dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurun, Bingöl Karlıova’dan başlayıp Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu ifade eden Tüysüz, bu fay hattının 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebileceğini belirtti.
Tüysüz, “Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelecek bir deprem, Bingöl, Erzincan ve Elazığ gibi illerde de ciddi etkiler yaratabilir” dedi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bölge geriliyor' diyerek fay hattını işaret etti: 7 ve üzeri deprem uyarısı
8 Ocak, 14:11
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