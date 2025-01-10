https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/diri-fay-hatti-gecen-24-ilden-biri-prof-dr-okan-tuysuzden-72lik-deprem-uyarisi-etkilenecek-illeri-1092524992.html

Diri fay hattı geçen 24 ilden biri: Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7.2'lik deprem uyarısı, etkilenecek illeri sıraladı

Diri fay hattı geçen 24 ilden biri: Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7.2'lik deprem uyarısı, etkilenecek illeri sıraladı

Sputnik Türkiye

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Doğu Anadolu Fayı’ndaki hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T09:35+0300

2025-01-10T09:35+0300

2025-01-10T09:35+0300

türkiye

okan tüysüz

deprem

fay hattı

doğu anadolu fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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Erzurum’un Pasinler ilçesinde çarşamba günü gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgenin deprem riski açısından yeniden tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların bölgedeki ana fay hatlarının hareketliliğini işaret ettiğini belirtiyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin aktif faylar üzerinde yer aldığını ve bu durumun büyük depremleri kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.NTV'ye konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Erzurum’un diri fay hatlarının geçtiği Türkiye’nin 24 riskli ili arasında bulunduğunu ifade etti. Tüysüz, “Bugün veya yarın deprem olacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bilimsel verilere göre, Erzurum ve çevresinde büyük depremler yaşanması kaçınılmaz” dedi. Tüysüz ayrıca, halkın depreme her an hazır olması gerektiğini vurguladı.7 büyüklüğünde deprem potansiyeli taşıyorUzmanlar, Erzurum’un da içinde yer aldığı Kuzey Doğu Anadolu Fayı boyunca büyüklüğü 7’ye ulaşabilecek depremlerin meydana gelebileceğini belirtti. Prof. Dr. Tüysüz, 1983 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, bu büyüklükte depremlerin tekrar etme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.“Bu fay üzerinde hareketlilik devam ediyor. 6.9 veya 7 büyüklüğüne ulaşan depremlerin tekrarlanması bekleniyor” diyen Tüysüz, bölgedeki yapılaşmanın bu riski dikkate alarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: Etkilenecek illeri açıkladıBölgede dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurun, Bingöl Karlıova’dan başlayıp Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu ifade eden Tüysüz, bu fay hattının 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebileceğini belirtti.Tüysüz, “Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelecek bir deprem, Bingöl, Erzincan ve Elazığ gibi illerde de ciddi etkiler yaratabilir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/prof-dr-ahmet-ercan-bolge-geriliyor-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uyarisi-1092457010.html

türkiye

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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