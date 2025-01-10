https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angeles-yanginini-cantayla-sondurme-goruntuleri-gundem-olmustu-itfaiye-departmaninin-butcesi-1092519475.html

Los Angeles yangınını 'çantayla' söndürme görüntüleri gündem olmuştu: İtfaiye departmanının bütçesi kesilmiş

Los Angeles yangınını 'çantayla' söndürme görüntüleri gündem olmuştu: İtfaiye departmanının bütçesi kesilmiş

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde yangınlar sürerken, yangın söndürme çalışmalarına 'kadın çantasıyla' katkıda bulunan itfaiye... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T03:30+0300

2025-01-10T03:30+0300

2025-01-10T03:30+0300

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itfaiye ekipleri

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde yangınlar sürüyor.6 bölgede süren yangınlar şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yangın söndürme çalışmalarına 'kadın çantasıyla' katkıda bulunan itfaiye ekiplerinin görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu. Görüntülerin ardından ise, belediyenin itfaiye departmanının bütçesinde Temmuz 2024'de 17 milyon dolardan fazla kesinti yaptığı ortaya çıktı.Belediye Başkanı yangınla mücadele bütçesinde kesinti yaptıABD basınında, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın, Temmuz 2024'de şehrin itfaiye teşkilatına ayrılan bütçede 17.6 milyon dolar kesinti yapan bir kararı imzaladığı belirtildi. Ayrıca Los Angeles Şehir Kontrolörü Kennith Mejia'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 2024-2025 mali yılı bütçesinde de yangınla mücadele kaynaklarından kesinti yapıldığı görüldü.Yangınla mücadeleden kesinti yaparak hayvanat bahçesi, kütüphane ve 'esrar düzenlemesi' gibi projelere ek kaynak aktardığı için Belediye Başkanı Bass eleştiri konusu oldu.İtfaiye birimi belediyeyi uyarmış: Başkan aksini savunuyorLos Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'in ise, yangınların başlamasından haftalar önce itfaiye departmanının bütçesinden yaklaşık 18 milyon dolar kesilmesinin 'büyük yangınlara hazırlık ve müdahale yeteneğini' azaltacağı konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.Crowley, bütçe kesintisiyle ilgili 4 Aralık 2024'te yazdığı resmi bilgi notunda, "Bu bütçe kesintisi, itfaiyenin orman yangınları da dahil olmak üzere büyük ölçekli acil durumlara hazırlanma, eğitim verme ve müdahale etme kapasitesini ciddi şekilde sınırlandırdı" ifadeleri ile belediyeye uyarıda bulundu.Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise basın mensuplarının 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında çabaların yetersiz kalmasının sebebi olarak itfaiye departmanından yapılan kesinti konusuyla ilgili sorularına yanıt verirken, bütçe kesintisinin 'büyütülecek bir rakam olmadığını' ve herhangi olumsuz duruma yol açmadığını öne sürdü.Yangın çantalarla söndürülmeye çalışılırken tatilden anca dönmüştüBelediye Başkanı Bass ayrıca yangınlar devam ederken Gana'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen John Dramani Mahama'nın yemin törenine katılmak ve buradan geç dönmekle suçlanmıştı. Sivil aktivist Ricci Sergienko, 2024-2025 bütçesinde yangınla mücadele fonunda kesintiye gidilmesinin yanlış olduğunu söyledi.Belediye Başkanı Karen Bass'a bir eleştiri de Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) bütçesine yaptığı katkı dolayısıyla yöneltildi.Los Angeles'ta, yangını söndürmek için kullanılan su depolarında yeterli miktarda su olmaması da tartışma konusu olmuştu.Sigorta şirketleri sigortaları iptal ediyor: Yangının hala söndürülememesinin sebebi ne?ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta devam eden 3 büyük yangını kontrol altına alabilmek için çalıştıklarını ve yangınların neden olduğu tüm masrafların tamamını 6 ay boyunca karşılayacaklarını açıkladı.Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.Belediye Başkanının kararları hakkında yorum yapmayan Harris, itfaiye departmanından yapılan kesintiden de bahsetmeyerek yangın sezonunda olmamalarına rağmen bu çapta büyük yangınların 'iklim değişikliğinin' ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.Yangında son durum ne?Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etmişti.Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/los-angeles-kule-dondu-belediye-baskani-ganada-tatilden-yeni-geldi-1092513835.html

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abd, los angeles, hollywood, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, itfaiye, itfaiye ekipleri