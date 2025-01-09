https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/los-angelesin-yangin-felaketi-yasayan-bolgesindeki-bazi-hidrantlarda-su-olmadigi-aciklandi-1092490048.html

ABD'de yangın felaketi yaşayan bölgede 'hidrant krizi': Olası yangına müdahale edecek su yok

ABD'de yangın felaketi yaşayan bölgede 'hidrant krizi': Olası yangına müdahale edecek su yok

Sputnik Türkiye

ABD'nin Los Angeles kenti orman yangını felaketi yaşarken, bir çok konut yanarak kül oldu. Los Angeles yetkilileri, orman yangınlarının merkezi olanPacific... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T12:46+0300

2025-01-09T12:46+0300

2025-01-09T12:55+0300

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yangın musluğu

hidrant

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ABD'nin Los Angeles kentinde yerleşim alanlarına yakın bölgelerde başlayan orman yangınları devam ediyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Dairesi'ne (Cal Fire) göre, ilk kez 7 Ocak Salı günü sabah bildirilen Palisades Yangını, 15 bin dönümlük bir araziye yayıldı ve henüz kontrol altına alınamadı. Yetkililer, orman yangınının dün itibariyle en az 1000 binayı kül ettiğini açıkladı. Los Angeles Su ve Elektrik Departmanı'dan yapılan basın açıklamasında, bölgedeki üç adet 1 milyon galonluk su deposunun bir kaç saat içinde kuruduğunu ve bunun da yüksek rakımlardaki yangın musluklarında su basıncını düşürdüğünü söyledi. Evleri yananlar, boş hidrantlardan belediyeyi sorumlu tutuyorPalisades'te engebeli arazideki yangın musluklarına basınç sağlayan tanklar yeterince hızlı doldurulamayınca hidrantlarda su kalmadı. Los Angeles Su ve Elektrik Departmanı ve belediye yetkilileri, itfaiye çalışmalarını desteklemede başarısız oldukları için planlamayı ve şehrin altyapısını suçlayan bazı ev sahipleri tarafından eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abd-yangin-felaketi-ile-cehennemi-yasiyor-hollywooda-tahliye-emri-verildi-paris-hiltonun-evi-kul-1092479417.html

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palisades, los angeles, abd, orman yangını, yangın musluğu, hidrant