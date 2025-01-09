https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/los-angeles-kule-dondu-belediye-baskani-ganada-tatilden-yeni-geldi-1092513835.html
Los Angeles küle döndü: Belediye başkanı Gana’da tatilden yeni geldi
Los Angeles küle döndü: Belediye başkanı Gana’da tatilden yeni geldi
Sputnik Türkiye
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehri, şiddetli rüzgarlar ve kuraklık nedeniyle hızla yayılan yangınlarla mücadele ederken Belediye Başkanı Karen... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T22:13+0300
2025-01-09T22:13+0300
2025-01-09T22:13+0300
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Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın yangınlar sırasında Gana'da tatilde olduğu ortaya çıktı.ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehri hızla yayılan yangınlarla mücadele ederken, Belediye Başkanı Karen Bass’ın Batı Afrika ülkesi Gana’daki tatilini sonlandırmaması tepki topladı. Bass, eleştirilerin odağına yerleşirken, özellikle Elon Musk ve Richard Grenell gibi tanınmış isimler tarafından sert şekilde eleştirildi. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden Bass'ı 'beceriksiz' olmakla suçlarken, Grenell ise 'şehir yerle bir olurken' Bass’ın Afrika’da bulunmasını eleştirdi.Başkan Bass, yaptığı basın açıklamasında şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu ve aşırı kuraklığın durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Ancak, rüzgarların biraz hafiflemesiyle Hollywood’daki yangınla mücadelede ilerleme kaydedildiğini ve tahliye kararının kaldırıldığını duyurdu. Dün seyahat dönüşü havaalanında gazetecilerin karşısına çıkan Bass “Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/los-angeles-itfaiyesinden-yangina-kadin-cantali-mudahale-1092506772.html
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los angeles, tatil, tatil planı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, hollywood, belediye başkanı
los angeles, tatil, tatil planı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, hollywood, belediye başkanı
Los Angeles küle döndü: Belediye başkanı Gana’da tatilden yeni geldi
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehri, şiddetli rüzgarlar ve kuraklık nedeniyle hızla yayılan yangınlarla mücadele ederken Belediye Başkanı Karen Bass, Gana'ya yaptığı resmi ziyareti zamanında sonlandırmadığı için eleştiri oklarının hedefi oldu. Bass, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda tepki çekti.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın yangınlar sırasında Gana'da tatilde olduğu ortaya çıktı.
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehri hızla yayılan yangınlarla mücadele ederken, Belediye Başkanı Karen Bass’ın Batı Afrika ülkesi Gana’daki tatilini sonlandırmaması tepki topladı. Bass, eleştirilerin odağına yerleşirken, özellikle Elon Musk ve Richard Grenell gibi tanınmış isimler tarafından sert şekilde eleştirildi. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden Bass'ı 'beceriksiz' olmakla suçlarken, Grenell ise 'şehir yerle bir olurken' Bass’ın Afrika’da bulunmasını eleştirdi.
Başkan Bass, yaptığı basın açıklamasında şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu ve aşırı kuraklığın durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Ancak, rüzgarların biraz hafiflemesiyle Hollywood’daki yangınla mücadelede ilerleme kaydedildiğini ve tahliye kararının kaldırıldığını duyurdu. Dün seyahat dönüşü havaalanında gazetecilerin karşısına çıkan Bass “Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı.