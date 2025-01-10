https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kedigillerin-gecmisine-yolculuk-dunyanin-en-kucuk-kedisinin-fosili-bulundu-1092528358.html

Kedigillerin geçmişine yolculuk: Dünyanın en küçük kedisinin fosili bulundu

Kedigillerin geçmişine yolculuk: Dünyanın en küçük kedisinin fosili bulundu

Sputnik Türkiye

Çin'deki Hualongdong Mağarası'nda keşfedilen 'Prionailurus kurteni' fosili, kedigiller familyasının tarihine ışık tutuyor. Ev kedisinden daha küçük olan bu tür... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T10:57+0300

2025-01-10T10:57+0300

2025-01-10T10:57+0300

yaşam

tarih

bilim

çin

güney asya

asya

arkeolojik kazı

kedi

fosil

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Çin'in doğusundaki Hualongdong Mağarası'nda yapılan kazılarda, ev kedisinden daha küçük bir pars kedisi türüne ait fosil kalıntıları bulundu. Çin Bilimler Akademisi tarafından yürütülen bu araştırmada keşfedilen türe, ünlü paleontolog Björn Kurten'e ithafen "Prionailurus kurteni" adı verildi.Keşif, mağarada bulunan bir alt çene kemiği sayesinde gerçekleştirildi. Araştırmacılara göre, bu küçük kedinin boyutu, modern zamanların en küçük kedilerinden biri olan Güney Asya'daki paslı benekli kedi (Prionailurus rubiginosus) ile benzerlik gösteriyor. Bu kedilerin baş ve vücut uzunluklarının 48 cm ile 52 cm arasında değiştiği biliniyor.Bilim insanları, Prionailurus kurteni'nin ekosistemdeki rolünü ve tarih öncesi dönemdeki dağılımını anlamanın, kedigiller familyasının evrimi için önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Fosil keşfi, hem biyolojik çeşitlilik hem de iklim değişikliği gibi konuların anlaşılmasında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.Bu fosil kalıntıları, yalnızca kedigillerin tarihini değil, aynı zamanda Asya’daki yaşamın dinamiklerini de anlamamıza yardımcı oluyor. Uzmanlar, bu küçük kedinin soyu tükenmiş olmasına rağmen, modern türlerin evrimini anlamada önemli bir örnek olduğunu vurguluyor.

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prionailurus kurteni, dünyanın en küçük kedisi, hualongdong mağarası, fosil keşfi, kedigillerin evrimi, pars kedisi, biyolojik çeşitlilik, tarih öncesi dönem