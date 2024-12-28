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Japonya'daki 'Kedi Adası' zor durumda: Kedilerin sayısı düşerken insanlar adadan ayrılıyor
Japonya'daki 'Kedi Adası' zor durumda: Kedilerin sayısı düşerken insanlar adadan ayrılıyor
Sputnik Türkiye
Japonya’nın kedi cenneti Aoşima Adası, hem kedilerinin hem de yaşlı nüfusunun hızla azalmasıyla zorlu bir dönemeçten geçiyor. Kedilerin sayısını kontrol altına... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T14:59+0300
2024-12-28T14:59+0300
dünya
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aoşima
kedi
kedi adası
nüfus
yaşlı nüfus
nüfus düşüşü
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Japonya'nın Ehime eyaletinde yer alan ve 'Kedi Adası' olarak bilinen Aoşima Adası, kedilerin insanlardan çok daha fazla olduğu eşsiz bir yer olarak bilinir. Ancak The Guardian'ın haberine göre, bu sıra dışı dengenin bozulmaya başladığına dair endişeler giderek artıyor.Ada, bir zamanlar balıkçı köyü olarak hareketli bir hayata sahipti. Farelerle mücadele etmek için getirilen kediler, kısa sürede nüfuslarını artırarak adanın simgesi haline geldi. Ancak bugün hem kedilerin hem de insan nüfusunun azalması, Aoşima’nın geleceğiyle ilgili ciddi bir belirsizlik yaratıyor.Kedilerin sayısında düşüş2018 yılında başlatılan kısırlaştırma kampanyasıyla kedilerin kontrolsüz üremesi durduruldu. Bu, adadaki kedilerin sayısını düşürürken, aynı zamanda genç kedilerin neredeyse hiç doğmaması anlamına geliyor. Şu anda kedilerin çoğu yaşlı, ve sağlık durumları dikkatle izleniyor.İnsan nüfusu yavaşça azalıyorAdadaki insan nüfusu ise çok daha hızlı bir şekilde azalıyor. Aoşima’da şu an yalnızca birkaç yaşlı sakin yaşıyor. Genç nüfus, adadan ayrılarak büyük şehirlere taşındı ve kalanlar da genellikle 70 yaşın üzerinde. Bu durum, hem kedilere bakacak insanların sayısını hem de adanın yaşamını sürdürebilirliğini tehlikeye atıyor.Adanın çekiciliği, kedilere olan ilgiden geliyor ve özellikle turistler için önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ancak yerel yönetimler ve gönüllüler, kedilere uzun vadede nasıl bakım yapılacağı konusunda zorluk yaşıyor. Kediler için düzenlenen bağış kampanyaları ve gönüllü destekleri devam etse de bu, sadece kısa vadeli çözümler sunuyor.Japonya’nın genel sorununun bir yansımasıAoşima Adası, Japonya'nın genel demografik sorunlarının küçük bir modeli gibi. Ülke genelinde nüfus düşüşü yaşanırken, kırsal bölgelerdeki topluluklar neredeyse yok olma noktasına geliyor. Aoşima, bu durumun hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.Aoşima Adası'nın geleceği belirsizliğini korurken, kediler ve insanlar için daha sürdürülebilir çözümler arayışı devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/abdde-kus-gribi-vakalari-devam-ediyor-bengal-kaplani-ve-pumalar-dahil-20-kadar-yabani-kedi-oldu-1092042760.html
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japonya, aoşima, kedi, kedi adası, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus düşüşü
japonya, aoşima, kedi, kedi adası, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus düşüşü

Japonya'daki 'Kedi Adası' zor durumda: Kedilerin sayısı düşerken insanlar adadan ayrılıyor

14:59 28.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturJaponya'nın Kedi Adası'nda kriz
Japonya'nın Kedi Adası'nda kriz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Japonya’nın kedi cenneti Aoşima Adası, hem kedilerinin hem de yaşlı nüfusunun hızla azalmasıyla zorlu bir dönemeçten geçiyor. Kedilerin sayısını kontrol altına almak için başlatılan kısırlaştırma kampanyası sonrası ada geleceği hakkında endişeler artıyor.
Japonya'nın Ehime eyaletinde yer alan ve 'Kedi Adası' olarak bilinen Aoşima Adası, kedilerin insanlardan çok daha fazla olduğu eşsiz bir yer olarak bilinir. Ancak The Guardian'ın haberine göre, bu sıra dışı dengenin bozulmaya başladığına dair endişeler giderek artıyor.
Ada, bir zamanlar balıkçı köyü olarak hareketli bir hayata sahipti. Farelerle mücadele etmek için getirilen kediler, kısa sürede nüfuslarını artırarak adanın simgesi haline geldi. Ancak bugün hem kedilerin hem de insan nüfusunun azalması, Aoşima’nın geleceğiyle ilgili ciddi bir belirsizlik yaratıyor.

Kedilerin sayısında düşüş

2018 yılında başlatılan kısırlaştırma kampanyasıyla kedilerin kontrolsüz üremesi durduruldu. Bu, adadaki kedilerin sayısını düşürürken, aynı zamanda genç kedilerin neredeyse hiç doğmaması anlamına geliyor. Şu anda kedilerin çoğu yaşlı, ve sağlık durumları dikkatle izleniyor.

İnsan nüfusu yavaşça azalıyor

Adadaki insan nüfusu ise çok daha hızlı bir şekilde azalıyor. Aoşima’da şu an yalnızca birkaç yaşlı sakin yaşıyor. Genç nüfus, adadan ayrılarak büyük şehirlere taşındı ve kalanlar da genellikle 70 yaşın üzerinde. Bu durum, hem kedilere bakacak insanların sayısını hem de adanın yaşamını sürdürebilirliğini tehlikeye atıyor.
Adanın çekiciliği, kedilere olan ilgiden geliyor ve özellikle turistler için önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ancak yerel yönetimler ve gönüllüler, kedilere uzun vadede nasıl bakım yapılacağı konusunda zorluk yaşıyor. Kediler için düzenlenen bağış kampanyaları ve gönüllü destekleri devam etse de bu, sadece kısa vadeli çözümler sunuyor.

Japonya’nın genel sorununun bir yansıması

Aoşima Adası, Japonya'nın genel demografik sorunlarının küçük bir modeli gibi. Ülke genelinde nüfus düşüşü yaşanırken, kırsal bölgelerdeki topluluklar neredeyse yok olma noktasına geliyor. Aoşima, bu durumun hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Aoşima Adası'nın geleceği belirsizliğini korurken, kediler ve insanlar için daha sürdürülebilir çözümler arayışı devam ediyor.
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