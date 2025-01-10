https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/issizlik-rakamlari-aciklandi-1092526292.html
İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında geriledi
İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında geriledi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 oldu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T10:05+0300
2025-01-10T10:05+0300
2025-01-10T10:12+0300
ekonomi
işsizlik
işsizlik
işsizlik maaşı
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
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Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı.Kasımda işsizlik azaldıTürkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucrete-yuzde-30-zam-geldi-gss-primi-issizlik-maasi-ve-kidem-tazminati-degisti-1091990210.html
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işsizlik, kasım ayı işsizlik, işsizlik son dakika
işsizlik, kasım ayı işsizlik, işsizlik son dakika
İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında geriledi
10:05 10.01.2025 (güncellendi: 10:12 10.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 oldu.
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı.
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu.