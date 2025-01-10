https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/issizlik-rakamlari-aciklandi-1092526292.html

İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında geriledi

İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında geriledi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 oldu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-10T10:05+0300

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ekonomi

işsizlik

işsizlik

işsizlik maaşı

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüik

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Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı.Kasımda işsizlik azaldıTürkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucrete-yuzde-30-zam-geldi-gss-primi-issizlik-maasi-ve-kidem-tazminati-degisti-1091990210.html

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