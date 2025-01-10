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SON DAKİKA | İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
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İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında geriledi
İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında geriledi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 oldu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı.Kasımda işsizlik azaldıTürkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu.
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işsizlik, kasım ayı işsizlik, işsizlik son dakika
işsizlik, kasım ayı işsizlik, işsizlik son dakika

İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında geriledi

10:05 10.01.2025 (güncellendi: 10:12 10.01.2025)
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© AA
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Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 oldu.
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı.

Kasımda işsizlik azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu.
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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Asgari ücrete yüzde 30 zam geldi: GSS primi, İşsizlik maaşı ve Kıdem tazminatı değişti
24 Aralık 2024, 21:56
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