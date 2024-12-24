https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucrete-yuzde-30-zam-geldi-gss-primi-issizlik-maasi-ve-kidem-tazminati-degisti-1091990210.html
Asgari ücrete yüzde 30 zam geldi: GSS primi, İşsizlik maaşı ve Kıdem tazminatı değişti
Asgari ücrete yüzde 30 zam geldi: GSS primi, İşsizlik maaşı ve Kıdem tazminatı değişti
Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Yeni... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T21:56+0300
2024-12-24T21:56+0300
2024-12-24T21:56+0300
ekonomi
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2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklanırken birçok kalemin tutarı değişti.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Yeni asgari ücret sonrası bir çok kalemin tutarı değişirken en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira, en yüksek işsizlik maaşı 20 bin 644 lira oldu. Genel Sağlık Sigortası prim borcu ise aylık 781 lira seviyesine yükseldi.Kıdem tazminatı ne kadar?Asgari ücretin açıklanmasıyla kıdem tazminatı en az 26 bin 2 TL olarak işten ayrılanlara ödenecek. Kıdem tazminatı tavan fiyatının ise memur maaşlarının açıklanmasıyla belirleneceği ifade edildi.BES kesintisi ne kadar?2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından BES kesintisi 780 lira olarak belirlendi.Stajyer maaşları ne kadar?Asgari ücretin yüzde 30 zamlanmasından sonra stajyer ücreti 6 bin 630 lira olarak ödenecek.
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gss primi ne kadar, işsizlik maaşı ne kadar, kıdem tazminatı ne kadar, asgari ücret zammı ne kadar
gss primi ne kadar, işsizlik maaşı ne kadar, kıdem tazminatı ne kadar, asgari ücret zammı ne kadar
Asgari ücrete yüzde 30 zam geldi: GSS primi, İşsizlik maaşı ve Kıdem tazminatı değişti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Yeni asgari ücret sonrası birçok kalemin tutarı değişirken en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira, GSS prim borcu aylık 781 lira oldu.
2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklanırken birçok kalemin tutarı değişti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Yeni asgari ücret sonrası bir çok kalemin tutarı değişirken en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira, en yüksek işsizlik maaşı 20 bin 644 lira oldu. Genel Sağlık Sigortası prim borcu ise aylık 781 lira seviyesine yükseldi.
Kıdem tazminatı ne kadar?
Asgari ücretin açıklanmasıyla kıdem tazminatı en az 26 bin 2 TL olarak işten ayrılanlara ödenecek. Kıdem tazminatı tavan fiyatının ise memur maaşlarının açıklanmasıyla belirleneceği ifade edildi.
2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından BES kesintisi 780 lira olarak belirlendi.
Stajyer maaşları ne kadar?
Asgari ücretin yüzde 30 zamlanmasından sonra stajyer ücreti 6 bin 630 lira olarak ödenecek.