https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fatih-terim-ilk-macinda-kazandi-al-shabab-kral-kupasinda-yari-finale-yukseldi-1092403318.html

Fatih Terim ilk maçında kazandı: Al Shabab, Kral Kupası’nda yarı finale yükseldi

Fatih Terim ilk maçında kazandı: Al Shabab, Kral Kupası’nda yarı finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Fayha’yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Al Shabab Club... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T21:48+0300

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Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al Fayha’yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Türkiye'de İmparator lakabıyla tanınan Fatih Terim’in teknik direktörlüğündeki Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al Fayha’yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Al Shabab Club Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşmada, ev sahibi takım 2. dakikada Podence'in attığı golle öne geçti. Hamdallah, 26. dakikada farkı ikiye çıkararak takımı adına skoru kaydetti.Al Fayha, 88. dakikada Mokher Al-Rashidi’nin attığı golle umudunu tazeledi, ancak karşılaşma 2-1’lik skorla sona erdi. Bu sonuç, Fatih Terim’in Al Shabab’daki ilk resmi maç galibiyeti oldu. Fatih Terim’in ekibi, 10 Ocak’ta Suudi Arabistan Pro Lig’in 14. haftasında Al Ahli Jeddah’a konuk olacak.

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