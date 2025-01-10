https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/aydin-milletvekili-saribas-cumhurbaskani-erdoganin-elini-optu-200-tl-harclik-aldi-1092555304.html

Aydın Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü: 200 TL harçlık aldı

Aydın Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü: 200 TL harçlık aldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi için gittiği Aydın'da, otobüs üzerinden yaptığı konuşmanın ardından çocuklara... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T22:10+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara harçlık dağıtırken, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a da elini öptüğü için 200 TL harçlık verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Aydın’a gitti. Erdoğan, kongre öncesi ve sonrasında halkla bir araya gelerek otobüs üzerinden konuşma yaptı. Konuşmasının ardından, Erdoğan, özellikle çocuklara yönelik hediyeler verdi.Çocuklara hediyeler ve 200 TL harçlıkCumhurbaşkanı Erdoğan, kongre alanında bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verirken, aynı zamanda her birine 200’er TL harçlık dağıttı. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a harçlıkProgramın sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’la ilginç bir anı yaşadı. Erdoğan, otobüs üzerinden halkla vedalaşırken, Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı’nın yanına gelerek elini öptü. Bu jest karşısında şaşıran Erdoğan, Milletvekili Sarıbaş’a da aynı şekilde 200 TL harçlık verdi. Sarıbaş’ın bu davranışı, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de çevredeki bakanları ve parti yöneticilerini gülümsetti.

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