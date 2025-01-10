https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/aydin-milletvekili-saribas-cumhurbaskani-erdoganin-elini-optu-200-tl-harclik-aldi-1092555304.html
Aydın Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü: 200 TL harçlık aldı
Aydın Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü: 200 TL harçlık aldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi için gittiği Aydın'da, otobüs üzerinden yaptığı konuşmanın ardından çocuklara... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T22:10+0300
2025-01-10T22:10+0300
2025-01-10T22:10+0300
politika
ak parti
ak parti il kongresi
aydın
recep tayyip erdoğan
harçlık
el öpmek
çocuk
milletvekili
kadın milletvekili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092554857_59:0:1101:586_1920x0_80_0_0_e93eb1a5168bc6ecb2b4c986bd2f7dab.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara harçlık dağıtırken, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a da elini öptüğü için 200 TL harçlık verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Aydın’a gitti. Erdoğan, kongre öncesi ve sonrasında halkla bir araya gelerek otobüs üzerinden konuşma yaptı. Konuşmasının ardından, Erdoğan, özellikle çocuklara yönelik hediyeler verdi.Çocuklara hediyeler ve 200 TL harçlıkCumhurbaşkanı Erdoğan, kongre alanında bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verirken, aynı zamanda her birine 200’er TL harçlık dağıttı. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a harçlıkProgramın sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’la ilginç bir anı yaşadı. Erdoğan, otobüs üzerinden halkla vedalaşırken, Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı’nın yanına gelerek elini öptü. Bu jest karşısında şaşıran Erdoğan, Milletvekili Sarıbaş’a da aynı şekilde 200 TL harçlık verdi. Sarıbaş’ın bu davranışı, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de çevredeki bakanları ve parti yöneticilerini gülümsetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/cumhurbaskani-erdogan-suriyenin-kuzeyinde-olusturulmak-istenen-teror-kusagini-4-yerden-kirip-attik-1092550705.html
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092554857_161:0:942:586_1920x0_80_0_0_747e1f59e8240f007caa1b56aad7a526.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, ak parti il kongresi, aydın, recep tayyip erdoğan, harçlık, el öpmek, çocuk, milletvekili, kadın milletvekili, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi
ak parti, ak parti il kongresi, aydın, recep tayyip erdoğan, harçlık, el öpmek, çocuk, milletvekili, kadın milletvekili, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi
Aydın Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü: 200 TL harçlık aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi için gittiği Aydın'da, otobüs üzerinden yaptığı konuşmanın ardından çocuklara hediyeler ve 200 TL harçlık dağıttı. O anlarda AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı'nın yanına giderek elini öptü. Erdoğan da buna karşılık Sarıbaş’a 200 TL harçlık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara harçlık dağıtırken, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a da elini öptüğü için 200 TL harçlık verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Aydın’a gitti. Erdoğan, kongre öncesi ve sonrasında halkla bir araya gelerek otobüs üzerinden konuşma yaptı. Konuşmasının ardından, Erdoğan, özellikle çocuklara yönelik hediyeler verdi.
Çocuklara hediyeler ve 200 TL harçlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre alanında bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verirken, aynı zamanda her birine 200’er TL harçlık dağıttı.
AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a harçlık
Programın sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’la ilginç bir anı yaşadı. Erdoğan, otobüs üzerinden halkla vedalaşırken, Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı’nın yanına gelerek elini öptü. Bu jest karşısında şaşıran Erdoğan, Milletvekili Sarıbaş’a da aynı şekilde 200 TL harçlık verdi. Sarıbaş’ın bu davranışı, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de çevredeki bakanları ve parti yöneticilerini gülümsetti.