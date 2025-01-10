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Aydın Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü: 200 TL harçlık aldı
Aydın Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü: 200 TL harçlık aldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi için gittiği Aydın'da, otobüs üzerinden yaptığı konuşmanın ardından çocuklara... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara harçlık dağıtırken, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a da elini öptüğü için 200 TL harçlık verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Aydın’a gitti. Erdoğan, kongre öncesi ve sonrasında halkla bir araya gelerek otobüs üzerinden konuşma yaptı. Konuşmasının ardından, Erdoğan, özellikle çocuklara yönelik hediyeler verdi.Çocuklara hediyeler ve 200 TL harçlıkCumhurbaşkanı Erdoğan, kongre alanında bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verirken, aynı zamanda her birine 200’er TL harçlık dağıttı. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a harçlıkProgramın sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’la ilginç bir anı yaşadı. Erdoğan, otobüs üzerinden halkla vedalaşırken, Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı’nın yanına gelerek elini öptü. Bu jest karşısında şaşıran Erdoğan, Milletvekili Sarıbaş’a da aynı şekilde 200 TL harçlık verdi. Sarıbaş’ın bu davranışı, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de çevredeki bakanları ve parti yöneticilerini gülümsetti.
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ak parti, ak parti il kongresi, aydın, recep tayyip erdoğan, harçlık, el öpmek, çocuk, milletvekili, kadın milletvekili, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi
ak parti, ak parti il kongresi, aydın, recep tayyip erdoğan, harçlık, el öpmek, çocuk, milletvekili, kadın milletvekili, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi

Aydın Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü: 200 TL harçlık aldı

22:10 10.01.2025
© Fotoğraf : AK Parti XCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf : AK Parti X
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi için gittiği Aydın'da, otobüs üzerinden yaptığı konuşmanın ardından çocuklara hediyeler ve 200 TL harçlık dağıttı. O anlarda AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı'nın yanına giderek elini öptü. Erdoğan da buna karşılık Sarıbaş’a 200 TL harçlık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara harçlık dağıtırken, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a da elini öptüğü için 200 TL harçlık verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Aydın’a gitti. Erdoğan, kongre öncesi ve sonrasında halkla bir araya gelerek otobüs üzerinden konuşma yaptı. Konuşmasının ardından, Erdoğan, özellikle çocuklara yönelik hediyeler verdi.

Çocuklara hediyeler ve 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre alanında bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verirken, aynı zamanda her birine 200’er TL harçlık dağıttı.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a harçlık

Programın sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’la ilginç bir anı yaşadı. Erdoğan, otobüs üzerinden halkla vedalaşırken, Milletvekili Sarıbaş, Cumhurbaşkanı’nın yanına gelerek elini öptü. Bu jest karşısında şaşıran Erdoğan, Milletvekili Sarıbaş’a da aynı şekilde 200 TL harçlık verdi. Sarıbaş’ın bu davranışı, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de çevredeki bakanları ve parti yöneticilerini gülümsetti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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