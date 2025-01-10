https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/35-kilo-almisti-ece-erkenden-kilo-verme-formulunu-paylasti-sut-ve-yesillik-mucizesi-1092528550.html

35 kilo almıştı, Ece Erken’den kilo verme formülünü paylaştı: Süt ve yeşillik mucizesi

35 kilo almıştı, Ece Erken’den kilo verme formülünü paylaştı: Süt ve yeşillik mucizesi

Sputnik Türkiye

Sunucu Ece Erken, hamilelik döneminde aldığı 35 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı. Sadece 6-7 ayda forma giren Erken, süt tüketimi ve yeşillik ağırlıklı... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T10:49+0300

2025-01-10T10:49+0300

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2015 yılında oğlu Eymen’i kucağına alan ünlü sunucu Ece Erken, hamilelik sürecinde aldığı 35 kiloyu nasıl verdiğini anlattı. Erken, sunuculuğunu yaptığı programda, forma dönüş sürecindeki yöntemlerini izleyicilerle paylaştı.“Benim fotoğrafımı koyuyorlardı, ‘Kim bu ünlü?’ diye soruyorlardı. 6-7 ayda o kiloları verdim.” diyen Erken, kilo vermenin anahtarı olarak yeşillik ağırlıklı beslenme ve düzenli süt tüketimini gösterdi.Süt ve yeşillik diyetiyle evrim geçirdiKendi kilo verme formülünü açıklayan Erken, şu ifadeleri kullandı:Ünlü sunucu, diyetinin temelini doğal ve hafif gıdalarla oluşturduğunu belirterek, aşırı diyetlere gerek kalmadan sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini vurguladı.Serkan Uçar ile çalkantılı süreçEce Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile evlenmiş, çiftin bu evlilikten Eymen adında bir oğulları olmuştu. Ancak 2015’te anlaşmalı olarak boşanan ikilinin arasında çalkantılı bir süreç yaşandı.Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verirken, Uçar’ın nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetmişti. Ancak Erken, Serkan Uçar’ın nafaka ödemediğini ve oğluyla ilgilenmediğini söyleyerek sık sık şikayette bulunmuştu.

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