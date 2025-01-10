https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/35-kilo-almisti-ece-erkenden-kilo-verme-formulunu-paylasti-sut-ve-yesillik-mucizesi-1092528550.html
35 kilo almıştı, Ece Erken’den kilo verme formülünü paylaştı: Süt ve yeşillik mucizesi
35 kilo almıştı, Ece Erken’den kilo verme formülünü paylaştı: Süt ve yeşillik mucizesi
Sputnik Türkiye
Sunucu Ece Erken, hamilelik döneminde aldığı 35 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı. Sadece 6-7 ayda forma giren Erken, süt tüketimi ve yeşillik ağırlıklı... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T10:49+0300
2025-01-10T10:49+0300
2025-01-10T10:50+0300
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2015 yılında oğlu Eymen’i kucağına alan ünlü sunucu Ece Erken, hamilelik sürecinde aldığı 35 kiloyu nasıl verdiğini anlattı. Erken, sunuculuğunu yaptığı programda, forma dönüş sürecindeki yöntemlerini izleyicilerle paylaştı.“Benim fotoğrafımı koyuyorlardı, ‘Kim bu ünlü?’ diye soruyorlardı. 6-7 ayda o kiloları verdim.” diyen Erken, kilo vermenin anahtarı olarak yeşillik ağırlıklı beslenme ve düzenli süt tüketimini gösterdi.Süt ve yeşillik diyetiyle evrim geçirdiKendi kilo verme formülünü açıklayan Erken, şu ifadeleri kullandı:Ünlü sunucu, diyetinin temelini doğal ve hafif gıdalarla oluşturduğunu belirterek, aşırı diyetlere gerek kalmadan sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini vurguladı.Serkan Uçar ile çalkantılı süreçEce Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile evlenmiş, çiftin bu evlilikten Eymen adında bir oğulları olmuştu. Ancak 2015’te anlaşmalı olarak boşanan ikilinin arasında çalkantılı bir süreç yaşandı.Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verirken, Uçar’ın nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetmişti. Ancak Erken, Serkan Uçar’ın nafaka ödemediğini ve oğluyla ilgilenmediğini söyleyerek sık sık şikayette bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meteorolojiden-beklenen-kritik-uyarilar-geldi-edirneden-giris-yapan-kar-istanbul-kapisinda-1092520236.html
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ece erken kilo verme, ece erken süt ve yeşillik diyeti, ece erken 35 kilo nasıl verdi, hamilelikte alınan kilolar nasıl verilir, süt içerek kilo vermek, ece erken diyet sırları, doğal kilo verme yöntemleri, ece erken 7 ayda kilo verdi, yeşillik diyeti kilo verdirir mi, ece erken hamilelik kiloları, sağlıklı kilo verme ipuçları, süt ve salata diyeti işe yarar mı, ece erken kilo verme formülü
ece erken kilo verme, ece erken süt ve yeşillik diyeti, ece erken 35 kilo nasıl verdi, hamilelikte alınan kilolar nasıl verilir, süt içerek kilo vermek, ece erken diyet sırları, doğal kilo verme yöntemleri, ece erken 7 ayda kilo verdi, yeşillik diyeti kilo verdirir mi, ece erken hamilelik kiloları, sağlıklı kilo verme ipuçları, süt ve salata diyeti işe yarar mı, ece erken kilo verme formülü
35 kilo almıştı, Ece Erken’den kilo verme formülünü paylaştı: Süt ve yeşillik mucizesi
10:49 10.01.2025 (güncellendi: 10:50 10.01.2025)
Sunucu Ece Erken, hamilelik döneminde aldığı 35 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı. Sadece 6-7 ayda forma giren Erken, süt tüketimi ve yeşillik ağırlıklı beslenmenin kilo verme sürecindeki etkilerini paylaştı. İşte ünlü sunucunun kendi deneyiminden geliştirdiği kilo verme formülü!
2015 yılında oğlu Eymen’i kucağına alan ünlü sunucu Ece Erken, hamilelik sürecinde aldığı 35 kiloyu nasıl verdiğini anlattı. Erken, sunuculuğunu yaptığı programda, forma dönüş sürecindeki yöntemlerini izleyicilerle paylaştı.
“Benim fotoğrafımı koyuyorlardı, ‘Kim bu ünlü?’ diye soruyorlardı. 6-7 ayda o kiloları verdim.” diyen Erken, kilo vermenin anahtarı olarak yeşillik ağırlıklı beslenme ve düzenli süt tüketimini gösterdi.
Süt ve yeşillik diyetiyle evrim geçirdi
Kendi kilo verme formülünü açıklayan Erken, şu ifadeleri kullandı:
“Hamileliğimde 35 kilo aldım. Süt içmek ve bolca yeşillik yemek benim için çok etkili oldu. Su ve salata tüketmek inanılmaz kilo verdiriyor. İnsanlar ‘Evrim geçirdi’ diye şaka yapıyordu.”
Ünlü sunucu, diyetinin temelini doğal ve hafif gıdalarla oluşturduğunu belirterek, aşırı diyetlere gerek kalmadan sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini vurguladı.
Serkan Uçar ile çalkantılı süreç
Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile evlenmiş, çiftin bu evlilikten Eymen adında bir oğulları olmuştu. Ancak 2015’te anlaşmalı olarak boşanan ikilinin arasında çalkantılı bir süreç yaşandı.
Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verirken, Uçar’ın nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetmişti. Ancak Erken, Serkan Uçar’ın nafaka ödemediğini ve oğluyla ilgilenmediğini söyleyerek sık sık şikayette bulunmuştu.