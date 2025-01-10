https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meteorolojiden-beklenen-kritik-uyarilar-geldi-edirneden-giris-yapan-kar-istanbul-kapisinda-1092520236.html
Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında
Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için yeni hava durumu raporu yayımladı. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T06:52+0300
2025-01-10T06:52+0300
2025-01-10T06:52+0300
yaşam
orhan şen
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar, kar yağışını bekleyen milyonlarca İstanbulluyu heyecanlandırdı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Ancak uzmanlar, kar yağışının kesin tarihi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Prof. Dr. Orhan Şen: Kar yağışı ocak ortasında bekleniyorMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar yağışı İstanbul'a gelecek ancak sistem biraz gecikiyor” diyerek, beklenen tarihlere dair şu bilgileri verdi:Şen, ayrıca İstanbul’da kar yağışının genellikle Ocak ve Şubat aylarında görüldüğünü belirtti.Son durum: İstanbul ve Trakya’da sağanak yağış başlıyorMeteoroloji’nin yayımladığı raporda, İstanbul çevresi ve Trakya’da öncelikle sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Özellikle Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışlı hava görülecek.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yurttaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.Hava durumu tahminleriHava Sıcaklıkları:Rüzgar:Uyarılar: Don ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riskinin yüksek olduğunu belirtti. Aynı zamanda iç bölgelerde oluşacak don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar için vatandaşların tedbir alması gerektiğini bildirdi.Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısıMeteoroloji, Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Trakya, İstanbul çevresi, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi de tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hakimEge Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde çok bulutlu hava, iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olacak. Akdeniz’de ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.Doğu Anadolu’da çığ ve don tehlikesi!Doğu Anadolu Bölgesi’nde çığ tehlikesi ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Özellikle dik yamaçlarda oluşabilecek çığ nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak pus ve sis, görüş mesafesini düşürebilir.Karadeniz bölgelerinde çığ ve sis uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz’de buzlanma ve don olaylarının yanı sıra çığ tehlikesi uyarıları yapıldı. İç ve yüksek kesimlerde sis etkili olabilir. Batı Karadeniz ise parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.İç Anadolu’da buzlanma ve pus etkili olacakİç Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde bölgenin büyük bir kısmında buzlanma ve pus görülebilir.Denizlerde fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyorMeteoroloji, denizlerde de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde etkili olması beklenen fırtınamsı rüzgar dikkat çekiyor.
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Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için yeni hava durumu raporu yayımladı. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı bekleniyor. Uzmanlara göre, Ocak ayının ortasından itibaren kar yağışı başlayabilir. Öte yandan, don ve çığ tehlikesine karşı yurttaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar, kar yağışını bekleyen milyonlarca İstanbulluyu heyecanlandırdı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Ancak uzmanlar, kar yağışının kesin tarihi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Orhan Şen: Kar yağışı ocak ortasında bekleniyor
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar yağışı İstanbul'a gelecek ancak sistem biraz gecikiyor” diyerek, beklenen tarihlere dair şu bilgileri verdi:
10-11 Ocak
tarihlerinde beklenen kar yağışının sistemin gecikmesi nedeniyle ertelendiği,
Ocak ayının ortalarında İstanbul’un karla buluşmasının kesinleştiği
ifade edildi.
Şen, ayrıca İstanbul’da kar yağışının genellikle Ocak ve Şubat aylarında görüldüğünü belirtti.
Son durum: İstanbul ve Trakya’da sağanak yağış başlıyor
Meteoroloji’nin yayımladığı raporda, İstanbul çevresi ve Trakya’da öncelikle sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Özellikle Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışlı hava görülecek.
İç ve doğu bölgelerde pus ve sis
etkili olacak,
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi
bulunuyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yurttaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.
Marmara’da sıcaklıkların 6-8 derece düşmesi
bekleniyor.
Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, güneydoğuda ise doğu yönlü rüzgarlar etkili olacak.
Uyarılar: Don ve çığ tehlikesine dikkat
Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riskinin yüksek olduğunu belirtti. Aynı zamanda iç bölgelerde oluşacak don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar için vatandaşların tedbir alması gerektiğini bildirdi.
Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Trakya, İstanbul çevresi, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi de tahmin ediliyor.
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı (15°C).
Edirne:
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı (17°C).
Çanakkale:
Güney kıyılarında öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor (16°C).
Ege ve Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hakim
Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde çok bulutlu hava, iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olacak. Akdeniz’de ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.
İzmir:
Parçalı, yer yer çok bulutlu (18°C).
Antalya:
Parçalı ve az bulutlu (20°C).
Afyonkarahisar:
Az bulutlu ve hafif buzlanmalı (11°C).
Doğu Anadolu’da çığ ve don tehlikesi!
Doğu Anadolu Bölgesi’nde çığ tehlikesi ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Özellikle dik yamaçlarda oluşabilecek çığ nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak pus ve sis, görüş mesafesini düşürebilir.
Erzurum ve Kars:
Gece saatlerinde sıcaklık -4°C’ye kadar düşecek.
Van:
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu (4°C).
Karadeniz bölgelerinde çığ ve sis uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz’de buzlanma ve don olaylarının yanı sıra çığ tehlikesi uyarıları yapıldı. İç ve yüksek kesimlerde sis etkili olabilir. Batı Karadeniz ise parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.
Trabzon:
Parçalı ve az bulutlu (13°C).
Zonguldak:
Parçalı ve az bulutlu (16°C).
Artvin:
Gece saatlerinde buzlanma riski bulunuyor (12°C).
İç Anadolu’da buzlanma ve pus etkili olacak
İç Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde bölgenin büyük bir kısmında buzlanma ve pus görülebilir.
Ankara:
Parçalı ve az bulutlu (11°C).
Konya:
Gece saatlerinde sıcaklık düşüş gösterecek (11°C).
Denizlerde fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji, denizlerde de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde etkili olması beklenen fırtınamsı rüzgar dikkat çekiyor.
Karadeniz:
Güneybatı yönlü rüzgarın etkisiyle dalga yüksekliği 2 metreye kadar çıkabilir.
Akdeniz:
Hatay kıyılarında rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşması bekleniyor.