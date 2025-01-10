https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meteorolojiden-beklenen-kritik-uyarilar-geldi-edirneden-giris-yapan-kar-istanbul-kapisinda-1092520236.html

Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında

Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için yeni hava durumu raporu yayımladı. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T06:52+0300

2025-01-10T06:52+0300

2025-01-10T06:52+0300

yaşam

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trakya

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar, kar yağışını bekleyen milyonlarca İstanbulluyu heyecanlandırdı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Ancak uzmanlar, kar yağışının kesin tarihi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Prof. Dr. Orhan Şen: Kar yağışı ocak ortasında bekleniyorMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar yağışı İstanbul'a gelecek ancak sistem biraz gecikiyor” diyerek, beklenen tarihlere dair şu bilgileri verdi:Şen, ayrıca İstanbul’da kar yağışının genellikle Ocak ve Şubat aylarında görüldüğünü belirtti.Son durum: İstanbul ve Trakya’da sağanak yağış başlıyorMeteoroloji’nin yayımladığı raporda, İstanbul çevresi ve Trakya’da öncelikle sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Özellikle Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışlı hava görülecek.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yurttaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.Hava durumu tahminleriHava Sıcaklıkları:Rüzgar:Uyarılar: Don ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riskinin yüksek olduğunu belirtti. Aynı zamanda iç bölgelerde oluşacak don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar için vatandaşların tedbir alması gerektiğini bildirdi.Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısıMeteoroloji, Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Trakya, İstanbul çevresi, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi de tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hakimEge Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde çok bulutlu hava, iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olacak. Akdeniz’de ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.Doğu Anadolu’da çığ ve don tehlikesi!Doğu Anadolu Bölgesi’nde çığ tehlikesi ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Özellikle dik yamaçlarda oluşabilecek çığ nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak pus ve sis, görüş mesafesini düşürebilir.Karadeniz bölgelerinde çığ ve sis uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz’de buzlanma ve don olaylarının yanı sıra çığ tehlikesi uyarıları yapıldı. İç ve yüksek kesimlerde sis etkili olabilir. Batı Karadeniz ise parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.İç Anadolu’da buzlanma ve pus etkili olacakİç Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde bölgenin büyük bir kısmında buzlanma ve pus görülebilir.Denizlerde fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyorMeteoroloji, denizlerde de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde etkili olması beklenen fırtınamsı rüzgar dikkat çekiyor.

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