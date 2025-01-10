Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meteorolojiden-beklenen-kritik-uyarilar-geldi-edirneden-giris-yapan-kar-istanbul-kapisinda-1092520236.html
Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında
Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için yeni hava durumu raporu yayımladı. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T06:52+0300
2025-01-10T06:52+0300
yaşam
orhan şen
istanbul
trakya
doğu anadolu
meteoroloji genel müdürlüğü
sabah
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092325136_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42794f670acc2b93acc581cd81e1a469.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar, kar yağışını bekleyen milyonlarca İstanbulluyu heyecanlandırdı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Ancak uzmanlar, kar yağışının kesin tarihi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Prof. Dr. Orhan Şen: Kar yağışı ocak ortasında bekleniyorMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar yağışı İstanbul'a gelecek ancak sistem biraz gecikiyor” diyerek, beklenen tarihlere dair şu bilgileri verdi:Şen, ayrıca İstanbul’da kar yağışının genellikle Ocak ve Şubat aylarında görüldüğünü belirtti.Son durum: İstanbul ve Trakya’da sağanak yağış başlıyorMeteoroloji’nin yayımladığı raporda, İstanbul çevresi ve Trakya’da öncelikle sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Özellikle Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışlı hava görülecek.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yurttaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.Hava durumu tahminleriHava Sıcaklıkları:Rüzgar:Uyarılar: Don ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riskinin yüksek olduğunu belirtti. Aynı zamanda iç bölgelerde oluşacak don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar için vatandaşların tedbir alması gerektiğini bildirdi.Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısıMeteoroloji, Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Trakya, İstanbul çevresi, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi de tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hakimEge Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde çok bulutlu hava, iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olacak. Akdeniz’de ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.Doğu Anadolu’da çığ ve don tehlikesi!Doğu Anadolu Bölgesi’nde çığ tehlikesi ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Özellikle dik yamaçlarda oluşabilecek çığ nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak pus ve sis, görüş mesafesini düşürebilir.Karadeniz bölgelerinde çığ ve sis uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz’de buzlanma ve don olaylarının yanı sıra çığ tehlikesi uyarıları yapıldı. İç ve yüksek kesimlerde sis etkili olabilir. Batı Karadeniz ise parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.İç Anadolu’da buzlanma ve pus etkili olacakİç Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde bölgenin büyük bir kısmında buzlanma ve pus görülebilir.Denizlerde fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyorMeteoroloji, denizlerde de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde etkili olması beklenen fırtınamsı rüzgar dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ticaret-bakanligi-ile-hazine-ve-maliye-bakanligindan-influencer-sertifikasi-1092519151.html
istanbul
trakya
doğu anadolu
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092325136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68bce5d1fa7fdc6a615d5ba2626646a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 10 ocak hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 10 ocak hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık

Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında

06:52 10.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurelİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için yeni hava durumu raporu yayımladı. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı bekleniyor. Uzmanlara göre, Ocak ayının ortasından itibaren kar yağışı başlayabilir. Öte yandan, don ve çığ tehlikesine karşı yurttaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar, kar yağışını bekleyen milyonlarca İstanbulluyu heyecanlandırdı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Ancak uzmanlar, kar yağışının kesin tarihi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Orhan Şen: Kar yağışı ocak ortasında bekleniyor

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar yağışı İstanbul'a gelecek ancak sistem biraz gecikiyor” diyerek, beklenen tarihlere dair şu bilgileri verdi:
10-11 Ocak tarihlerinde beklenen kar yağışının sistemin gecikmesi nedeniyle ertelendiği,
Ocak ayının ortalarında İstanbul’un karla buluşmasının kesinleştiği ifade edildi.
Şen, ayrıca İstanbul’da kar yağışının genellikle Ocak ve Şubat aylarında görüldüğünü belirtti.

Son durum: İstanbul ve Trakya’da sağanak yağış başlıyor

Meteoroloji’nin yayımladığı raporda, İstanbul çevresi ve Trakya’da öncelikle sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Özellikle Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışlı hava görülecek.
İç ve doğu bölgelerde pus ve sis etkili olacak,
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yurttaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Hava durumu tahminleri

Hava Sıcaklıkları:
Marmara’da sıcaklıkların 6-8 derece düşmesi bekleniyor.
Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar:
Genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, güneydoğuda ise doğu yönlü rüzgarlar etkili olacak.

Uyarılar: Don ve çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riskinin yüksek olduğunu belirtti. Aynı zamanda iç bölgelerde oluşacak don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar için vatandaşların tedbir alması gerektiğini bildirdi.

Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Trakya, İstanbul çevresi, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi de tahmin ediliyor.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı (15°C).
Edirne: Öğle saatlerinde sağanak yağışlı (17°C).
Çanakkale: Güney kıyılarında öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor (16°C).

Ege ve Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hakim

Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde çok bulutlu hava, iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olacak. Akdeniz’de ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu (18°C).
Antalya: Parçalı ve az bulutlu (20°C).
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve hafif buzlanmalı (11°C).

Doğu Anadolu’da çığ ve don tehlikesi!

Doğu Anadolu Bölgesi’nde çığ tehlikesi ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Özellikle dik yamaçlarda oluşabilecek çığ nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak pus ve sis, görüş mesafesini düşürebilir.
Erzurum ve Kars: Gece saatlerinde sıcaklık -4°C’ye kadar düşecek.
Van: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu (4°C).

Karadeniz bölgelerinde çığ ve sis uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz’de buzlanma ve don olaylarının yanı sıra çığ tehlikesi uyarıları yapıldı. İç ve yüksek kesimlerde sis etkili olabilir. Batı Karadeniz ise parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu (13°C).
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu (16°C).
Artvin: Gece saatlerinde buzlanma riski bulunuyor (12°C).

İç Anadolu’da buzlanma ve pus etkili olacak

İç Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde bölgenin büyük bir kısmında buzlanma ve pus görülebilir.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu (11°C).
Konya: Gece saatlerinde sıcaklık düşüş gösterecek (11°C).

Denizlerde fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji, denizlerde de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde etkili olması beklenen fırtınamsı rüzgar dikkat çekiyor.
Karadeniz: Güneybatı yönlü rüzgarın etkisiyle dalga yüksekliği 2 metreye kadar çıkabilir.
Akdeniz: Hatay kıyılarında rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşması bekleniyor.
Gerçek insanlar yerine yapay zeka influencerlar: Günahıyla sevabıyla yapay zekanın pazarlama gücü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan influencer sertifikası
02:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала