https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/siemens-akkuyu-nukleer-santraline-parasi-odenmis-ekipmanlari-teslim-etmeyi-reddetmisti-rusya-dava-1092353789.html
Siemens Akkuyu Nükleer Santrali'ne parası ödenmiş ekipmanları teslim etmeyi reddetmişti: Rusya dava açacak
Siemens Akkuyu Nükleer Santrali'ne parası ödenmiş ekipmanları teslim etmeyi reddetmişti: Rusya dava açacak
Sputnik Türkiye
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Siemens'e Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. ünitesine parası ödenmiş ekipmanları teslim etmeyi reddettiği için dava açılacağını... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T22:17+0300
2025-01-04T22:17+0300
2025-01-04T22:17+0300
türkiye
rusya
rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
aleksey lihaçev
aleksandr novak
siemens
almanya
dava
akkuyu
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Siemens'i Akkuyu NGS'ye ekipman teslim etmemesi sebebiyle dava açılacağını duyurdu.Lihaçev, Rossiya 24 TV kanalına verdiği mülakatta, 'Siemens'in Türkiye'deki projeye halihazırda üretilmiş ve parası ödenmiş ekipmanları tedarik etmeyi göstermelik bir şekilde reddettiğini' söyledi.Lihaçev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Ekim 2024'te Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Alman şirketi Siemens'in Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesi için ekipman tedarik etme yükümlülüklerini ihlal ettiğini, şirketle müzakerelerin başarısız olduğunu ve bu nedenle dost ülkelerden bir alternatif satın alındığını dile getirmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, santralde aynı anda 4 reaktörün inşasının devam ettiğini kaydederek Alman Siemens'in taahhütlerini yerine getirmemesine tepki göstermişti. Bayraktar, "Birinci reaktörle ilgili inşaatın yüzde 90’ın üzerinde tamamlandığı bir süreç yaşıyoruz. Ama zorluklarımız var. Siemens'in elektriğin iletimini sağlayan, şalt sahasında kullanılan ekipmanlar, parçalar ile ilgili yaklaşımıyla inşaatta yavaşlatma var. Firmanın bu konuda mutlaka bir bedel ödemesi lazım. İlgili parçalar, Rus şirket tarafından Çin’e sipariş edilmiştir" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rusya-akkuyu-ngsde-siemensin-alternatifini-bulduk-1088912355.html
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rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, aleksandr novak, siemens, almanya, dava, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, alparslan bayraktar, çin
rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, aleksandr novak, siemens, almanya, dava, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, alparslan bayraktar, çin
Siemens Akkuyu Nükleer Santrali'ne parası ödenmiş ekipmanları teslim etmeyi reddetmişti: Rusya dava açacak
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Siemens'e Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. ünitesine parası ödenmiş ekipmanları teslim etmeyi reddettiği için dava açılacağını söyledi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Siemens'i Akkuyu NGS'ye ekipman teslim etmemesi sebebiyle dava açılacağını duyurdu.
Lihaçev, Rossiya 24 TV kanalına verdiği mülakatta, 'Siemens'in Türkiye'deki projeye halihazırda üretilmiş ve parası ödenmiş ekipmanları tedarik etmeyi göstermelik bir şekilde reddettiğini' söyledi.
Lihaçev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Belli ki davalar açılacak. Parası önceden ödenmiş ekipman teslim edilmedi. Bu bize hem ekipmanın satın alınması hem de bu ekipmanın kurulum zamanlamasında yapılan ayarlamalar için ek maliyetler getirdi. Bu davalar açılacaktır.
Ekim 2024'te Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Alman şirketi Siemens'in Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesi için ekipman tedarik etme yükümlülüklerini ihlal ettiğini, şirketle müzakerelerin başarısız olduğunu ve bu nedenle dost ülkelerden bir alternatif satın alındığını dile getirmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, santralde aynı anda 4 reaktörün inşasının devam ettiğini kaydederek Alman Siemens'in taahhütlerini yerine getirmemesine tepki göstermişti. Bayraktar, "Birinci reaktörle ilgili inşaatın yüzde 90’ın üzerinde tamamlandığı bir süreç yaşıyoruz. Ama zorluklarımız var. Siemens'in elektriğin iletimini sağlayan, şalt sahasında kullanılan ekipmanlar, parçalar ile ilgili yaklaşımıyla inşaatta yavaşlatma var. Firmanın bu konuda mutlaka bir bedel ödemesi lazım. İlgili parçalar, Rus şirket tarafından Çin’e sipariş edilmiştir" demişti.