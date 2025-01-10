https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/135-bin-yilda-bir-gorulen-kuyruklu-yildiz-venusten-daha-parlak-olacak-turkiyede-gozlemlenebilecek-1092549849.html

135 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız, Venüs'ten daha parlak olacak: Türkiye'de gözlemlenebilecek mi?

135 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız, Venüs'ten daha parlak olacak: Türkiye'de gözlemlenebilecek mi?

Sputnik Türkiye

13 Ocak 2025’te Güneş’e en yakın noktasına yaklaşacak C/2024 G3 (ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye dahil birçok ülkede gözlemlenebilecek. İşte en net... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T18:14+0300

2025-01-10T18:14+0300

2025-01-10T18:14+0300

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kuyruklu yıldız

c/2024 g3 (atlas) kuyruklu yıldızı

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C/2024 G3 (ATLAS) kuyruklu yıldızı, 2024 yılında ATLAS teleskobu tarafından keşfedilmiş ve 2025'te Güneş'e oldukça yakın bir noktaya yaklaşması beklenen nadir bir kuyruklu yıldızdır. Kuyruklu yıldız, Güneş'e 0.29 astronomik birim mesafeye kadar yaklaşacak ve bu, onu oldukça parlak hale getirecek. Gözlemler, özellikle kuzey yarımkürede ışık kirliliğinden uzak alanlarda yapılabilir ve kuyruklu yıldızın parlak kuyruklu görünümü oldukça dikkat çekici olacaktır. Güneş'e yaklaşırken hızında bir artış yaşanacak ve bu da onu gözlemler için heyecan verici bir fırsat haline getirecek. Ayrıca, bu kuyruklu yıldızın uzun kuyrukları ve bileşimi, astronomi meraklıları için etkileyici bir görsel şölen oluşturacak.Son geçişinde Dünya Buzul Çağını yaşıyorduC/2024 G3 (ATLAS), uzun periyotlu bir kuyruklu yıldızdır ve yörüngesi yaklaşık 135 bin 000 yıl sürer. Bu, kuyruklu yıldızın son geçişinde Dünya'nın Buzul Çağı'nda olduğu anlamına gelir. Kuyruklu yıldızın yörüngesi, Güneş'e çok yakın bir noktadan geçmesini sağlıyor, bu da onu "güneş süpürgesi" (sun-grazer) olarak tanımlar. Güneş'e bu kadar yaklaşan kuyruklu yıldızlar, yoğun güneş radyasyonu nedeniyle parçalanma riski taşırlar. Bu, kuyruklu yıldızın gözlemlenmesi açısından ilginç ve heyecan verici bir özellik oluşturur.C/2024 G3 (ATLAS) Kuyruklu Yıldızı Türkiye’den Görülebilecek mi?C/2024 G3 (ATLAS) kuyruklu yıldızı, 13 Ocak 2025 tarihinde Güneş’e en yakın noktasına ulaşacak ve bu tarihlerde çıplak gözle izlenebilir hale gelecek. Gökbilimciler, bu nadir gök olayının, özellikle kuzey yarımküredeki gözlemciler için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Türkiye, kuyruklu yıldızın gözlemlenebileceği ülkeler arasında yer alıyor. Ancak, ışık kirliliği ve hava koşulları gözlem açısından belirleyici faktörler olacak.Özellikle güney yarımküredeki ülkelerde daha net bir şekilde gözlemlenebilecek. Avustralya, Yeni Zelanda, Şili ve Arjantin gibi ülkeler, kuyruklu yıldızın en parlak ve gözlemlenebilir olduğu bölgeler arasında yer alacak.Venüs'ten daha parlak olacakKuyruklu yıldızın Dünya'ya yakın geçiş yaptığı dönemde Venüs'ten daha parlak olacağı tahmin ediliyor. Kuyruklu yıldızlar, güneşe yaklaştıkça yoğun bir şekilde buharlaşan buz ve toz bulutlarından oluşan büyük bir kuyruk üretir. Bu, yıldızın parlaklığını büyük ölçüde artırabilir. Venüs her ne kadar gece gökyüzünde oldukça parlak bir gezegen olarak bilinse de, bazı kuyruklu yıldızlar çok yakın geçişler yaparak gözlemlendiğinde, o anki parlaklıkları Venüs'ü bile geride bırakabiliyor.Gözlem İçin Uygun KoşullarC/2024 G3 (ATLAS) kuyruklu yıldızını izlemek için 13 Ocak 2025 tarihi civarındaki gece saatleri en uygun zamanı oluşturacak. Ancak, ışık kirliliği ve hava durumu, gözlem deneyiminizi etkileyebilir. Büyük şehirlerin ışık kirliliğinden uzak, açık hava koşullarının olduğu bölgeler, en net gözlemi yapmanıza olanak tanıyacaktır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/merkurun-kuzey-kutbu-hic-bu-kadar-net-gorulmemisti-gunese-en-yakin-gezegenin-gece-yuzune-bakis-1092543130.html

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