12 yıldır erteleniyordu, işyerlerinde zorunlu hale geldi: Uygulamayana büyük ceza kesilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Trump'ın mesajları ve ABD'nin yeni dönemde dış politikasının şifreleri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
82 dk
HABER MASASI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
13:28
32 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Sağlık çalışanlarının hakları
15:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Elon Musk, Avrupa'ya cephe açtı
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/12-yildir-erteleniyordu-isyerlerinde-zorunlu-hale-geldi-uygulamayana-buyuk-ceza-kesilecek-1092545495.html
12 yıldır erteleniyordu, işyerlerinde zorunlu hale geldi: Uygulamayana büyük ceza kesilecek
12 yıldır erteleniyordu, işyerlerinde zorunlu hale geldi: Uygulamayana büyük ceza kesilecek
Sputnik Türkiye
1 Ocak’tan itibaren artık tüm işyerlerinde tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T16:35+0300
2025-01-10T16:35+0300
ekonomi
iş güvenliği
iş sağlığı ve güvenliği yasası
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_42586831fdf6bcb7721e1fb7131e21e3.jpg
Resmi Gazete'de 30 Haziran 2012'de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tepkiler nedeniyle 12 yıldır erteleniyordu.1 Ocak’tan itibaren artık tüm işyerlerinde tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu oldu.Çalışan sayısı 1 ve üzeri her yeri kapsıyorEski kanun, belirli bir tehlike sınıfına ve belirlenen çalışan sayısı üzerinde olan işletmeleri kapsıyordu. 1 Ocak 2025’ten itibaren ise; tehlike sınıfında “az tehlikeli”, “tehlikeli”, “çok tehlikeli” olan tüm işyerlerinde, çalışan sayısı 1 kişi ve üzerindeki tüm işletmeleri kapsayacak. En küçük işletmeler bir kişi dahi çalışanı olsa iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunda olacak.Yapılan düzenlemede amaç ne?Kanun öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasını amaçlıyor. Ayrıca kanunla güvenli ortamda çalışma ve verimliliği artırma hedefleniyor.İş güvenliği zorunluluğu kimleri kapsıyor?İş güvenliği zorunluğunun kapsadığı şirketlerden bazıları şu şekilde:Muhasebe, avukatlık büroları, danışmanlık hizmetleri, bilgisayar yazılım bilişim şirketleri, kreşler, anaokulları, ilkokullar ve özel eğitim merkezleri, üniversitelerin idari birimleri, kitapçılar, giyim mağazaları, teknoloji mağazaları, marketler, sanat ve kültür kurumları, tiyatro, kütüphane, müze çalışmaları, sanat galerileri, yemek hizmetleri, küçük cafeler ve restoranlar, banka ve finans kurumları, kuyumcular, küçük otel ve pansiyonlar, tatil evleri ve konuk evleri, kuaför ve güzellik merkezleri, kuru temizleme hizmetleri, eczaneler, poliklinikler…Hangi uzmanlar çalışacak?Yeni dönemde az tehlikeli sınıf işyerlerinde C - B - A sınıfı uzmanlar çalışabilirken, tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerindeyse B ve A sınıfı uzman, çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde de A sınıfı uzmanlar çalışabilecek.Buldurmayanın cezası büyük!Kanuna uymayarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerinde ise cezalar cep yakacak. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için ayrı ayrı ceza yazılırken, temel ceza miktarı 92 bin 403 TL olurken, az tehlikeli işyerlerinde 50’den az çalışanı olanlara 92 bin 403 TL, 50’den fazla çalışanı olan işyerlerine ise yine ayrı ayrı 138 bin 604 TL ceza yazılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-is-ariyorum-diyen-iskura-gelsin-1083839266.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71357f9ef06e7206a2f355e2be933f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yasası, resmi gazete
iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yasası, resmi gazete

12 yıldır erteleniyordu, işyerlerinde zorunlu hale geldi: Uygulamayana büyük ceza kesilecek

16:35 10.01.2025
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
Abone ol
1 Ocak’tan itibaren artık tüm işyerlerinde tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu oldu.
Resmi Gazete'de 30 Haziran 2012'de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tepkiler nedeniyle 12 yıldır erteleniyordu.
1 Ocak’tan itibaren artık tüm işyerlerinde tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu oldu.

Çalışan sayısı 1 ve üzeri her yeri kapsıyor

Eski kanun, belirli bir tehlike sınıfına ve belirlenen çalışan sayısı üzerinde olan işletmeleri kapsıyordu. 1 Ocak 2025’ten itibaren ise; tehlike sınıfında “az tehlikeli”, “tehlikeli”, “çok tehlikeli” olan tüm işyerlerinde, çalışan sayısı 1 kişi ve üzerindeki tüm işletmeleri kapsayacak. En küçük işletmeler bir kişi dahi çalışanı olsa iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunda olacak.

Yapılan düzenlemede amaç ne?

Kanun öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasını amaçlıyor. Ayrıca kanunla güvenli ortamda çalışma ve verimliliği artırma hedefleniyor.

İş güvenliği zorunluluğu kimleri kapsıyor?

İş güvenliği zorunluğunun kapsadığı şirketlerden bazıları şu şekilde:
Muhasebe, avukatlık büroları, danışmanlık hizmetleri, bilgisayar yazılım bilişim şirketleri, kreşler, anaokulları, ilkokullar ve özel eğitim merkezleri, üniversitelerin idari birimleri, kitapçılar, giyim mağazaları, teknoloji mağazaları, marketler, sanat ve kültür kurumları, tiyatro, kütüphane, müze çalışmaları, sanat galerileri, yemek hizmetleri, küçük cafeler ve restoranlar, banka ve finans kurumları, kuyumcular, küçük otel ve pansiyonlar, tatil evleri ve konuk evleri, kuaför ve güzellik merkezleri, kuru temizleme hizmetleri, eczaneler, poliklinikler…

Hangi uzmanlar çalışacak?

Yeni dönemde az tehlikeli sınıf işyerlerinde C - B - A sınıfı uzmanlar çalışabilirken, tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerindeyse B ve A sınıfı uzman, çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde de A sınıfı uzmanlar çalışabilecek.

Buldurmayanın cezası büyük!

Kanuna uymayarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerinde ise cezalar cep yakacak. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için ayrı ayrı ceza yazılırken, temel ceza miktarı 92 bin 403 TL olurken, az tehlikeli işyerlerinde 50’den az çalışanı olanlara 92 bin 403 TL, 50’den fazla çalışanı olan işyerlerine ise yine ayrı ayrı 138 bin 604 TL ceza yazılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
TÜRKİYE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin
15 Mayıs 2024, 14:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала