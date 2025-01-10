https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/12-yildir-erteleniyordu-isyerlerinde-zorunlu-hale-geldi-uygulamayana-buyuk-ceza-kesilecek-1092545495.html
12 yıldır erteleniyordu, işyerlerinde zorunlu hale geldi: Uygulamayana büyük ceza kesilecek
12 yıldır erteleniyordu, işyerlerinde zorunlu hale geldi: Uygulamayana büyük ceza kesilecek
Sputnik Türkiye
1 Ocak’tan itibaren artık tüm işyerlerinde tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T16:35+0300
2025-01-10T16:35+0300
2025-01-10T16:35+0300
ekonomi
iş güvenliği
iş sağlığı ve güvenliği yasası
resmi gazete
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Resmi Gazete'de 30 Haziran 2012'de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tepkiler nedeniyle 12 yıldır erteleniyordu.1 Ocak’tan itibaren artık tüm işyerlerinde tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu oldu.Çalışan sayısı 1 ve üzeri her yeri kapsıyorEski kanun, belirli bir tehlike sınıfına ve belirlenen çalışan sayısı üzerinde olan işletmeleri kapsıyordu. 1 Ocak 2025’ten itibaren ise; tehlike sınıfında “az tehlikeli”, “tehlikeli”, “çok tehlikeli” olan tüm işyerlerinde, çalışan sayısı 1 kişi ve üzerindeki tüm işletmeleri kapsayacak. En küçük işletmeler bir kişi dahi çalışanı olsa iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunda olacak.Yapılan düzenlemede amaç ne?Kanun öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasını amaçlıyor. Ayrıca kanunla güvenli ortamda çalışma ve verimliliği artırma hedefleniyor.İş güvenliği zorunluluğu kimleri kapsıyor?İş güvenliği zorunluğunun kapsadığı şirketlerden bazıları şu şekilde:Muhasebe, avukatlık büroları, danışmanlık hizmetleri, bilgisayar yazılım bilişim şirketleri, kreşler, anaokulları, ilkokullar ve özel eğitim merkezleri, üniversitelerin idari birimleri, kitapçılar, giyim mağazaları, teknoloji mağazaları, marketler, sanat ve kültür kurumları, tiyatro, kütüphane, müze çalışmaları, sanat galerileri, yemek hizmetleri, küçük cafeler ve restoranlar, banka ve finans kurumları, kuyumcular, küçük otel ve pansiyonlar, tatil evleri ve konuk evleri, kuaför ve güzellik merkezleri, kuru temizleme hizmetleri, eczaneler, poliklinikler…Hangi uzmanlar çalışacak?Yeni dönemde az tehlikeli sınıf işyerlerinde C - B - A sınıfı uzmanlar çalışabilirken, tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerindeyse B ve A sınıfı uzman, çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde de A sınıfı uzmanlar çalışabilecek.Buldurmayanın cezası büyük!Kanuna uymayarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerinde ise cezalar cep yakacak. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için ayrı ayrı ceza yazılırken, temel ceza miktarı 92 bin 403 TL olurken, az tehlikeli işyerlerinde 50’den az çalışanı olanlara 92 bin 403 TL, 50’den fazla çalışanı olan işyerlerine ise yine ayrı ayrı 138 bin 604 TL ceza yazılacak.
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iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yasası, resmi gazete
iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yasası, resmi gazete
12 yıldır erteleniyordu, işyerlerinde zorunlu hale geldi: Uygulamayana büyük ceza kesilecek
1 Ocak’tan itibaren artık tüm işyerlerinde tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu oldu.
Resmi Gazete'de 30 Haziran 2012'de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tepkiler nedeniyle 12 yıldır erteleniyordu.
1 Ocak’tan itibaren artık tüm işyerlerinde tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu oldu.
Çalışan sayısı 1 ve üzeri her yeri kapsıyor
Eski kanun, belirli bir tehlike sınıfına ve belirlenen çalışan sayısı üzerinde olan işletmeleri kapsıyordu. 1 Ocak 2025’ten itibaren ise; tehlike sınıfında “az tehlikeli”, “tehlikeli”, “çok tehlikeli” olan tüm işyerlerinde, çalışan sayısı 1 kişi ve üzerindeki tüm işletmeleri kapsayacak. En küçük işletmeler bir kişi dahi çalışanı olsa iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunda olacak.
Yapılan düzenlemede amaç ne?
Kanun öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasını amaçlıyor. Ayrıca kanunla güvenli ortamda çalışma ve verimliliği artırma hedefleniyor.
İş güvenliği zorunluluğu kimleri kapsıyor?
İş güvenliği zorunluğunun kapsadığı şirketlerden bazıları şu şekilde:
Muhasebe, avukatlık büroları, danışmanlık hizmetleri, bilgisayar yazılım bilişim şirketleri, kreşler, anaokulları, ilkokullar ve özel eğitim merkezleri, üniversitelerin idari birimleri, kitapçılar, giyim mağazaları, teknoloji mağazaları, marketler, sanat ve kültür kurumları, tiyatro, kütüphane, müze çalışmaları, sanat galerileri, yemek hizmetleri, küçük cafeler ve restoranlar, banka ve finans kurumları, kuyumcular, küçük otel ve pansiyonlar, tatil evleri ve konuk evleri, kuaför ve güzellik merkezleri, kuru temizleme hizmetleri, eczaneler, poliklinikler…
Hangi uzmanlar çalışacak?
Yeni dönemde az tehlikeli sınıf işyerlerinde C - B - A sınıfı uzmanlar çalışabilirken, tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerindeyse B ve A sınıfı uzman, çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde de A sınıfı uzmanlar çalışabilecek.
Buldurmayanın cezası büyük!
Kanuna uymayarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerinde ise cezalar cep yakacak. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için ayrı ayrı ceza yazılırken, temel ceza miktarı 92 bin 403 TL olurken, az tehlikeli işyerlerinde 50’den az çalışanı olanlara 92 bin 403 TL, 50’den fazla çalışanı olan işyerlerine ise yine ayrı ayrı 138 bin 604 TL ceza yazılacak.