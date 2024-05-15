https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-is-ariyorum-diyen-iskura-gelsin-1083839266.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iş arayan vatandaşları İŞKUR'a davet etti. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T14:07+0300

2024-05-15T14:07+0300

2024-05-15T14:07+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat ışıkhan

işkur

işçi

istihdam

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin” dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti. İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştıklarını söyleyen Işıkhan, “Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR’un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/vedat-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-ekonomik-veriler-iyiye-gidiyor-ek-zam-olmayacak-1083830525.html

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, işkur, işçi, istihdam