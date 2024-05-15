https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-is-ariyorum-diyen-iskura-gelsin-1083839266.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iş arayan vatandaşları İŞKUR'a davet etti. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T14:07+0300
2024-05-15T14:07+0300
2024-05-15T14:07+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan
işkur
işçi
istihdam
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin” dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti. İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştıklarını söyleyen Işıkhan, “Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR’un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/vedat-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-ekonomik-veriler-iyiye-gidiyor-ek-zam-olmayacak-1083830525.html
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, işkur, işçi, istihdam
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, işkur, işçi, istihdam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iş arayan vatandaşları İŞKUR'a davet etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.
İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştıklarını söyleyen Işıkhan, “Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR’un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin” ifadelerini kullandı.