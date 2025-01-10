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Cezayir: Fransa içişlerimize açık şekilde müdahale ediyor
Cezayir: Fransa içişlerimize açık şekilde müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Fransa, Cezayirli üç sosyal fenomenini önce gözaltına aldı, devamında ise ülkeden sınır dışı etti. Buna karşılık Cezayir, Fransa yanlılığı ile bilinen yazarı... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T15:56+0300
2025-01-10T15:56+0300
dünya
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Fransa ile Cezayir arasındaki diplomatik ilişkiler, yaşanan yeni gelişmelerle yeniden gerildi. Fransa, 'nefret suçu işlediği' gerekçesiyle gözaltına aldığı Cezayirli sosyal medya fenomeni 'Doualemn'i sınır dışı etti. Buna ek olarak Fransa’da sosyal medya üzerinden nefret suçu işledikleri ve şiddete teşvik ettikleri gerekçesiyle iki Cezayirli sosyal medya kullanıcısının daha gözaltına alındığı belirtildi. Cezayir Fransa'yı içişleri karışmakla suçluyorFransa ile Cezayir arasındaki gerginliği artıran bir diğer gelişme ise Cezayirli yazar Boualem Sansal’ın tutuklanması oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir yönetimine Sansal’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Cezayir hükümeti ise Macron’un bu açıklamasını 'ülkenin iç işlerine açık müdahale' olarak değerlendirdi. Cezayir asıllı yazar Sansal, Kasım 2024’te uzun yıllardır yaşadığı Fransa’dan ülkesine dönmüş ve kısa süre sonra Batı Cezayir’deki Vahran ve Muasker bölgelerinin 1830’da Fransız sömürgesi öncesinde Fas’a ait olduğunu iddia eden açıklamalarının ardından gözaltına alınmıştı. Sansal, Fransa’da İsrail ve Fransa yanlısı görüşleriyle, Müslümanlar ve Cezayir devrimine yönelik eleştirileriyle biliniyor. Ayrıca Fransa’ya gitmeden önce Cezayir Sanayi Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulunmuştu. İki ülke arasında sorunlar bitmiyorFransa ile Cezayir arasındaki diplomatik ilişkiler son yıllarda gergin bir seyir izliyor. Fransa’nın, egemenlik tartışmalarının yaşandığı Batı Sahra bölgesinde Fas’ın özerklik planına destek vermesi, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri daha da kötüleştirdi. Cezayir, Temmuz 2024’te bu adıma tepki olarak Paris’teki büyükelçisini geri çekmişti. İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor. Fransız makamlarının Cezayir arşivlerini iade etmeyi reddetmesi, Paris’teki İnsan Müzesi’nde sergilenen Cezayirli halk direnişçilerinin kafataslarının teslim edilmemesi, Fransa’nın 1960-1966 yılları arasında Cezayir Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer denemeler nedeniyle mağdurlara tazminat ödememesi gibi sorunlara henüz çözüm bulunumadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230729/cezayir-resmi-haber-ajansindan-france-24e-copluk-kanali-benzetmesi-1074134746.html
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fransa, cezayir, sömürge, soykırım, emmanuel macron, avrupa, fas, fransa içişleri bakanlığı, batı sahra
fransa, cezayir, sömürge, soykırım, emmanuel macron, avrupa, fas, fransa içişleri bakanlığı, batı sahra

Cezayir: Fransa içişlerimize açık şekilde müdahale ediyor

15:56 10.01.2025
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINCezayir ve Fransa
Cezayir ve Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa, Cezayirli üç sosyal fenomenini önce gözaltına aldı, devamında ise ülkeden sınır dışı etti. Buna karşılık Cezayir, Fransa yanlılığı ile bilinen yazarı tutukladı. Fransa'nın yazarı 'hemen serbest bırakın' çağrısı ardından, iki ülke arasındaki ilişkiler tekrar gerildi.
Fransa ile Cezayir arasındaki diplomatik ilişkiler, yaşanan yeni gelişmelerle yeniden gerildi. Fransa, 'nefret suçu işlediği' gerekçesiyle gözaltına aldığı Cezayirli sosyal medya fenomeni 'Doualemn'i sınır dışı etti. Buna ek olarak Fransa’da sosyal medya üzerinden nefret suçu işledikleri ve şiddete teşvik ettikleri gerekçesiyle iki Cezayirli sosyal medya kullanıcısının daha gözaltına alındığı belirtildi.

Cezayir Fransa'yı içişleri karışmakla suçluyor

Fransa ile Cezayir arasındaki gerginliği artıran bir diğer gelişme ise Cezayirli yazar Boualem Sansal’ın tutuklanması oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir yönetimine Sansal’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Cezayir hükümeti ise Macron’un bu açıklamasını 'ülkenin iç işlerine açık müdahale' olarak değerlendirdi.
Cezayir asıllı yazar Sansal, Kasım 2024’te uzun yıllardır yaşadığı Fransa’dan ülkesine dönmüş ve kısa süre sonra Batı Cezayir’deki Vahran ve Muasker bölgelerinin 1830’da Fransız sömürgesi öncesinde Fas’a ait olduğunu iddia eden açıklamalarının ardından gözaltına alınmıştı.
Sansal, Fransa’da İsrail ve Fransa yanlısı görüşleriyle, Müslümanlar ve Cezayir devrimine yönelik eleştirileriyle biliniyor. Ayrıca Fransa’ya gitmeden önce Cezayir Sanayi Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulunmuştu.

İki ülke arasında sorunlar bitmiyor

Fransa ile Cezayir arasındaki diplomatik ilişkiler son yıllarda gergin bir seyir izliyor. Fransa’nın, egemenlik tartışmalarının yaşandığı Batı Sahra bölgesinde Fas’ın özerklik planına destek vermesi, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri daha da kötüleştirdi. Cezayir, Temmuz 2024’te bu adıma tepki olarak Paris’teki büyükelçisini geri çekmişti.
İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor. Fransız makamlarının Cezayir arşivlerini iade etmeyi reddetmesi, Paris’teki İnsan Müzesi’nde sergilenen Cezayirli halk direnişçilerinin kafataslarının teslim edilmemesi, Fransa’nın 1960-1966 yılları arasında Cezayir Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer denemeler nedeniyle mağdurlara tazminat ödememesi gibi sorunlara henüz çözüm bulunumadı.
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