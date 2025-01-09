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Yeni emekli maaşları e-Devlet'te: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?
Sputnik Türkiye
6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar netleşti. En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak hesaplanırken... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T11:45+0300
2025-01-09T11:45+0300
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 oranında zam alırken, Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 11.54 artış yapılacak. Zam oranları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, enflasyon artışıyla birlikte 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak bu rakam, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılacak düzenleme ile kesinleşecek. Şayet düzenleme maaş gününe yetişmezse, emekliler önceki taban maaşı alacak ve fark daha sonra hesaplarına yatırılacak.Yeni emekli maaşları ne zaman ödenecek?Sabah'ın haberine göre, zamlı emekli maaşları ocak ayından itibaren ödenecek.Taban maaş düzenlemesi gecikirse, emeklilere önce 12.500 TL yatırılacak, daha sonra 14.469 TL’ye tamamlanacak.Kök maaş nasıl hesaplanır?Yeni maaşların belirlenmesinde şu yöntem izleniyor:E-devlet’te emekli maaşları nasıl görüntülenir?Yeni maaşlar e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Emekliler şu adımları izleyerek yeni maaş bilgilerini öğrenebilir:Dul ve yetimler yeni zamlardan nasıl yararlanacak?Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar, belirlenen taban maaş artışından orantılı olarak faydalanacak. Bu gruptaki maaşlar da aynı zam oranlarına tabi olacak ve yeni düzenleme sonrası kesinleşecek.
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zam, türkiye istatistik kurumu (tüik), türkiye büyük millet meclisi (tbmm), ssk, bağ-kur, emekli, emekli maaşı, emekli zammı, en düşük emekli maaşı
zam, türkiye istatistik kurumu (tüik), türkiye büyük millet meclisi (tbmm), ssk, bağ-kur, emekli, emekli maaşı, emekli zammı, en düşük emekli maaşı

Yeni emekli maaşları e-Devlet'te: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

11:45 09.01.2025
© AAEmekli zam
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar netleşti. En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak hesaplanırken, yeni zam oranları e-Devlet sistemine yüklendi. İşte ocak ayından itibaren ödenmeye başlanacak maaşlara ilişkin tüm detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 oranında zam alırken, Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 11.54 artış yapılacak. Zam oranları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, enflasyon artışıyla birlikte 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak bu rakam, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılacak düzenleme ile kesinleşecek. Şayet düzenleme maaş gününe yetişmezse, emekliler önceki taban maaşı alacak ve fark daha sonra hesaplarına yatırılacak.

Yeni emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Sabah'ın haberine göre, zamlı emekli maaşları ocak ayından itibaren ödenecek.
SSK ve dul-yetim maaşları: 17-26 Ocak
Bağ-Kur maaşları: 25-28 Ocak
Taban maaş düzenlemesi gecikirse, emeklilere önce 12.500 TL yatırılacak, daha sonra 14.469 TL’ye tamamlanacak.

Kök maaş nasıl hesaplanır?

Yeni maaşların belirlenmesinde şu yöntem izleniyor:
1.
Aralık ayı kök aylığına yüzde 15.75 zam uygulanacak.
2.
Oluşan rakama yüzde 4 (kök aylık 9.495 TL’nin altındaysa yüzde 5) ek ödeme eklenecek.
3.
Toplam tutar 14 bin 469 TL’nin altında kalırsa, aradaki fark Hazine desteğiyle tamamlanacak.

E-devlet’te emekli maaşları nasıl görüntülenir?

Yeni maaşlar e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Emekliler şu adımları izleyerek yeni maaş bilgilerini öğrenebilir:
1.
e-Devlet sistemine giriş yapın.
2.
Emekli Ödeme Bilgileri bölümünü açın.
3.
“Ek Ödeme Tutarı” yazan kısmı bulun.
4.
Rakamı 25 ile çarparak kök aylığı, 26 ile çarparak ek ödemeli maaşı öğrenebilirsiniz.

Dul ve yetimler yeni zamlardan nasıl yararlanacak?

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar, belirlenen taban maaş artışından orantılı olarak faydalanacak. Bu gruptaki maaşlar da aynı zam oranlarına tabi olacak ve yeni düzenleme sonrası kesinleşecek.
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