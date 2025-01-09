https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/yeni-emekli-maaslari-e-devlette-emekli-maas-farklari-ne-zaman-odenecek-ssk-bag-kur-emekli-maasi-1092488456.html

Yeni emekli maaşları e-Devlet'te: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Yeni emekli maaşları e-Devlet'te: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Sputnik Türkiye

6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar netleşti. En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak hesaplanırken... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T11:45+0300

2025-01-09T11:45+0300

2025-01-09T11:45+0300

ekonomi

zam

türkiye istatistik kurumu (tüik)

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

ssk

bağ-kur

emekli

emekli maaşı

emekli zammı

en düşük emekli maaşı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 oranında zam alırken, Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 11.54 artış yapılacak. Zam oranları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, enflasyon artışıyla birlikte 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak bu rakam, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılacak düzenleme ile kesinleşecek. Şayet düzenleme maaş gününe yetişmezse, emekliler önceki taban maaşı alacak ve fark daha sonra hesaplarına yatırılacak.Yeni emekli maaşları ne zaman ödenecek?Sabah'ın haberine göre, zamlı emekli maaşları ocak ayından itibaren ödenecek.Taban maaş düzenlemesi gecikirse, emeklilere önce 12.500 TL yatırılacak, daha sonra 14.469 TL’ye tamamlanacak.Kök maaş nasıl hesaplanır?Yeni maaşların belirlenmesinde şu yöntem izleniyor:E-devlet’te emekli maaşları nasıl görüntülenir?Yeni maaşlar e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Emekliler şu adımları izleyerek yeni maaş bilgilerini öğrenebilir:Dul ve yetimler yeni zamlardan nasıl yararlanacak?Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar, belirlenen taban maaş artışından orantılı olarak faydalanacak. Bu gruptaki maaşlar da aynı zam oranlarına tabi olacak ve yeni düzenleme sonrası kesinleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rakiya-zam-geldi-raki-fiyatlari-2025-ne-kadar-oldu-1092483455.html

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zam, türkiye istatistik kurumu (tüik), türkiye büyük millet meclisi (tbmm), ssk, bağ-kur, emekli, emekli maaşı, emekli zammı, en düşük emekli maaşı