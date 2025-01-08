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İstanbul'u terk eden oyuncu taşındığı kasabayı anlattı: 14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira , 4 çeşit yemek 200 lira
İstanbul'u terk eden oyuncu taşındığı kasabayı anlattı: 14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira , 4 çeşit yemek 200 lira
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, Datça’ya yerleşerek köy hayatına adım attı. Sağlıklı bir yaşam ve huzur arayışıyla İstanbul’u terk eden Levendoğlu, Datça’nın... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, yer aldığı “Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filminin galasında, Datça’ya taşındıktan sonraki yaşamını anlattı. Sağlıklı bir yaşam arayışıyla İstanbul’u terk eden Levendoğlu, köy hayatının sunduğu özgürlük ve huzuru şu sözlerle dile getirdi:“Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik ve stres yok. Datça’da şöhretin bir değeri yok, herkes rahat. Bu benim için huzurlu bir ortam.”Bodrum'u eleştirdiDatça’nın ekonomik yapısından övgüyle bahseden Levendoğlu, bölgedeki fırsatçılığın uzun vadede barınamadığını belirtti. Esnaf lokantalarında uygun fiyatlara yemek yenilebildiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Datça'da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum" dedi.Levendoğlu Bodrum’daki yüksek fiyatlarla kıyaslama yaparak şu örneği verdi: “14 kişi lahmacun ve ayran yedik, toplamda 1.400 lira ödedik. Bodrum’da bu menü için çok daha fazlasını ödemeniz gerekiyor. Datça ekonomik bir yer, fırsatçılık yapanlar tutunamıyor.”'Köyde doğalgaz yok'Sarp Levendoğlu, köy hayatının romantize edildiğini, ancak gerçeklerinin farklı olduğunu vurguladı. Sosyal medyada gördükleri köy hayatı videolarına özenenlerin, doğayla baş başa kalınca zorlandığını söyledi. Levendoğlu, “Köyde doğalgaz yok. Odun kırmanız, bahçeyle ilgilenmeniz gerekiyor. Bahçeye gelen yaban domuzlarından korkmamanız şart. Böceklerden korkanlar bu hayatı sürdüremez. Köy yaşamının doğası bu" diye konuştu.
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sarp levendoğlu, oyuncu, datça, yemek, istanbul
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İstanbul'u terk eden oyuncu taşındığı kasabayı anlattı: 14 kişiye lahmacun ayran bin 400 lira , 4 çeşit yemek 200 lira

14:46 08.01.2025 (güncellendi: 14:56 08.01.2025)
© FotoğrafSarp Levendoğlu
Sarp Levendoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© Fotoğraf
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Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, Datça’ya yerleşerek köy hayatına adım attı. Sağlıklı bir yaşam ve huzur arayışıyla İstanbul’u terk eden Levendoğlu, Datça’nın ekonomik yaşamını, doğayla iç içe olmanın zorluklarını ve köy hayatının gerçeklerini anlattı. Levendoğlu," Spordan sonra 4 çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum" dedi.
Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, yer aldığı “Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filminin galasında, Datça’ya taşındıktan sonraki yaşamını anlattı. Sağlıklı bir yaşam arayışıyla İstanbul’u terk eden Levendoğlu, köy hayatının sunduğu özgürlük ve huzuru şu sözlerle dile getirdi:
“Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik ve stres yok. Datça’da şöhretin bir değeri yok, herkes rahat. Bu benim için huzurlu bir ortam.”

Bodrum'u eleştirdi

Datça’nın ekonomik yapısından övgüyle bahseden Levendoğlu, bölgedeki fırsatçılığın uzun vadede barınamadığını belirtti. Esnaf lokantalarında uygun fiyatlara yemek yenilebildiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Datça'da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum" dedi.
Levendoğlu Bodrum’daki yüksek fiyatlarla kıyaslama yaparak şu örneği verdi: “14 kişi lahmacun ve ayran yedik, toplamda 1.400 lira ödedik. Bodrum’da bu menü için çok daha fazlasını ödemeniz gerekiyor. Datça ekonomik bir yer, fırsatçılık yapanlar tutunamıyor.”

'Köyde doğalgaz yok'

Sarp Levendoğlu, köy hayatının romantize edildiğini, ancak gerçeklerinin farklı olduğunu vurguladı. Sosyal medyada gördükleri köy hayatı videolarına özenenlerin, doğayla baş başa kalınca zorlandığını söyledi. Levendoğlu, “Köyde doğalgaz yok. Odun kırmanız, bahçeyle ilgilenmeniz gerekiyor. Bahçeye gelen yaban domuzlarından korkmamanız şart. Böceklerden korkanlar bu hayatı sürdüremez. Köy yaşamının doğası bu" diye konuştu.
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