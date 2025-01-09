Ülke genelinde operasyon: Bir haftada 50 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Eyüp Aksu: 'Çözüm taksi sayısının artışında değil. Çözüm, tarifelerin iyileştirilmesinde'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji 30-40 yıl sonra nerelere evrilecek?
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
15:10
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
15:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
15:36
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
15:46
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bakan Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomi yönetimi pahalılığın nedenini buldu: Yüksek kiralar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ulke-genelinde-operasyon-bir-haftada-50-bin-litreden-fazla-sahte-alkol-ele-gecirildi--1092480485.html
Ülke genelinde operasyon: Bir haftada 50 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi
Ülke genelinde operasyon: Bir haftada 50 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İnsan sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı Türkiye genelinde yapılan operasyonda ekipler, 50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T08:47+0300
2025-01-09T08:48+0300
türkiye
ali yerlikaya
sahte alkol
etil alkol
metanol
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092480760_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3f32653f7ce737f95e4963b33877e66.png
En basit yapılı metanol, yakıt, çözücü ve antifriz üretiminde kullanılır. İnsanların tüketimi için kesinlikle kullanılmaz ve son derece zehirli bir maddedir. Sahte içki yapımında daha ucuz olduğu için kullanılan metanolun 10 mililitresi körlüğe, 30 mililitresi ise ölüme neden olabilir. Sahte alkol, tüketiminde göze giden beyin sinirlerinde tahribat yaratır. İnsan sağlığını tehlikeye atan sahte alkol üreticilerine 81 ilde yapılan Çengel 16 operasyonu sonucunda, bir haftada 50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" diyerek sahte alkol üretimi yapan 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Jandarma ekipleri ise sahte alkol üretimi yapan 4 kaçak alkol imalathanesi ortaya çıkartıldı.Sahte alkol nasıl önlenir?Güvenilir Yerlerden Satın Alın: Alkollü içeceklerinizi yalnızca lisanslı ve güvenilir yerlerden temin edin.Etiket ve Bandrol Kontrolü: Satın aldığınız ürünlerin etiket ve bandrollerini kontrol edin. Sahte bandroller genellikle düşük kaliteli baskıya sahiptir.Şüpheli Ürünleri Bildirin: Sahte alkol şüphesi taşıyan ürünleri yetkililere bildirin.Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yilbasina-gunler-kala-81-sehirde-on-binlerce-sise-ele-gecirildi-piyasa-kayniyor-sahte-alkolu-nasil-1092038923.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092480760_260:0:1700:1080_1920x0_80_0_0_35bf4425b5ea343f75f22a38f471c19b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, sahte alkol, etil alkol, metanol, operasyon
ali yerlikaya, sahte alkol, etil alkol, metanol, operasyon

Ülke genelinde operasyon: Bir haftada 50 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi

08:47 09.01.2025 (güncellendi: 08:48 09.01.2025)
© FotoğrafÜlke genelinde operasyon: Bir haftada 50 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi
Ülke genelinde operasyon: Bir haftada 50 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf
Abone ol
İnsan sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı Türkiye genelinde yapılan operasyonda ekipler, 50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol üretimi yapan 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
En basit yapılı metanol, yakıt, çözücü ve antifriz üretiminde kullanılır. İnsanların tüketimi için kesinlikle kullanılmaz ve son derece zehirli bir maddedir. Sahte içki yapımında daha ucuz olduğu için kullanılan metanolun 10 mililitresi körlüğe, 30 mililitresi ise ölüme neden olabilir. Sahte alkol, tüketiminde göze giden beyin sinirlerinde tahribat yaratır.
İnsan sağlığını tehlikeye atan sahte alkol üreticilerine 81 ilde yapılan Çengel 16 operasyonu sonucunda, bir haftada 50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" diyerek sahte alkol üretimi yapan 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Jandarma ekipleri ise sahte alkol üretimi yapan 4 kaçak alkol imalathanesi ortaya çıkartıldı.

Sahte alkol nasıl önlenir?

Güvenilir Yerlerden Satın Alın: Alkollü içeceklerinizi yalnızca lisanslı ve güvenilir yerlerden temin edin.
Etiket ve Bandrol Kontrolü: Satın aldığınız ürünlerin etiket ve bandrollerini kontrol edin. Sahte bandroller genellikle düşük kaliteli baskıya sahiptir.
Şüpheli Ürünleri Bildirin: Sahte alkol şüphesi taşıyan ürünleri yetkililere bildirin.

Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
SAĞLIK
Yılın son gününde sahte alkol alarmı: Sahte alkolü nasıl anlarsınız? Alkol zehirlenmesinde belirtiler neler?
26 Aralık 2024, 08:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала