https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ulke-genelinde-operasyon-bir-haftada-50-bin-litreden-fazla-sahte-alkol-ele-gecirildi--1092480485.html

Ülke genelinde operasyon: Bir haftada 50 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi

Ülke genelinde operasyon: Bir haftada 50 bin litreden fazla sahte alkol ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İnsan sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı Türkiye genelinde yapılan operasyonda ekipler, 50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T08:47+0300

2025-01-09T08:47+0300

2025-01-09T08:48+0300

türkiye

ali yerlikaya

sahte alkol

etil alkol

metanol

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092480760_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3f32653f7ce737f95e4963b33877e66.png

En basit yapılı metanol, yakıt, çözücü ve antifriz üretiminde kullanılır. İnsanların tüketimi için kesinlikle kullanılmaz ve son derece zehirli bir maddedir. Sahte içki yapımında daha ucuz olduğu için kullanılan metanolun 10 mililitresi körlüğe, 30 mililitresi ise ölüme neden olabilir. Sahte alkol, tüketiminde göze giden beyin sinirlerinde tahribat yaratır. İnsan sağlığını tehlikeye atan sahte alkol üreticilerine 81 ilde yapılan Çengel 16 operasyonu sonucunda, bir haftada 50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" diyerek sahte alkol üretimi yapan 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Jandarma ekipleri ise sahte alkol üretimi yapan 4 kaçak alkol imalathanesi ortaya çıkartıldı.Sahte alkol nasıl önlenir?Güvenilir Yerlerden Satın Alın: Alkollü içeceklerinizi yalnızca lisanslı ve güvenilir yerlerden temin edin.Etiket ve Bandrol Kontrolü: Satın aldığınız ürünlerin etiket ve bandrollerini kontrol edin. Sahte bandroller genellikle düşük kaliteli baskıya sahiptir.Şüpheli Ürünleri Bildirin: Sahte alkol şüphesi taşıyan ürünleri yetkililere bildirin.Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yilbasina-gunler-kala-81-sehirde-on-binlerce-sise-ele-gecirildi-piyasa-kayniyor-sahte-alkolu-nasil-1092038923.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, sahte alkol, etil alkol, metanol, operasyon