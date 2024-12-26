https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yilbasina-gunler-kala-81-sehirde-on-binlerce-sise-ele-gecirildi-piyasa-kayniyor-sahte-alkolu-nasil-1092038923.html

Yılbaşına günler kala 81 şehirde on binlerce şişe ele geçirildi, piyasa kaynıyor: Sahte alkolü nasıl anlarsınız?

Yılbaşına günler kala 81 şehirde on binlerce şişe ele geçirildi, piyasa kaynıyor: Sahte alkolü nasıl anlarsınız?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde düzenlenen "ÇENGEL-14" ve "ÇENGEL-15" operasyonları ile sahte alkol üreticilerine karşı büyük bir mücadele başlatıldı. Operasyonlarda 136 bin... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T08:57+0300

2024-12-26T08:57+0300

2024-12-26T08:57+0300

sağlik

ali yerlikaya

alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)

jandarma genel komutanlığı

emniyet genel müdürlüğü (egm)

sahte alkol

alkol

alkol satışı

etil alkol

alkol koması

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Yılbaşı öncesinde toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üretimine yönelik 81 ilde operasyonlar düzenlendi. "ÇENGEL-14" ve "ÇENGEL-15" adı verilen operasyonlarla, jandarma ve emniyet güçleri yasa dışı üretim yapanlara karşı harekete geçti.Operasyonlarda toplamda 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol, 15 bin sahte bandrol, 5 binin üzerinde alkol aroması ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Yerlikaya’dan çağrı: Şüpheli durumları bildirinİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Toplum sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Halkımızın desteği bu konuda çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım."Jandarma: "ÇENGEL-14" operasyonuJandarma Genel Komutanlığı’nın düzenlediği "ÇENGEL-14" operasyonunda:Emniyet: "ÇENGEL-15" operasyonuEmniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki "ÇENGEL-15" operasyonunda ise:74 milyon TL’lik vergi kaybı engellendiOperasyonlar kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı da sahte alkol üretimi nedeniyle oluşan 74 milyon TL’lik vergi kaybının önlendiğini açıkladı.Güvenlik güçlerine tebrikİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti. Bakan Yerlikaya, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla süreceğini belirtti.Sahte alkol kullanımı hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. Kokusu, rengi ve tadı gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra alkol sonrası yaşanan baş dönmesi ve bulanık görme gibi belirtiler sahte alkolün işaretçisi olabilir. İşte sahte alkolü anlamanın yolları ve tüketim sonrası dikkat edilmesi gereken belirtiler!Sahte alkol hayatınızı tehdit ediyorSon yıllarda artan sahte alkol üretimi, toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle yılbaşı ve özel günlerde sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenme vakaları artış gösteriyor. Peki, sahte alkol nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir?Uzmanlar, sahte alkolün metanol gibi zehirli maddeler içerebileceğini ve bu maddelerin insan sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor.Sahte alkolü anlamanın yollarıSahte alkolü anlamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:Tüketim sonrası belirtilerSahte alkol tüketimi sonrası görülebilecek zehirlenme belirtileri şunlardır:Bu belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.Neden bu kadar tehlikeli?Sahte alkol üretiminde kullanılan metanol, endüstriyel alanda kullanılan bir çözücü olup insan vücudu için son derece zehirlidir. 10 mililitrelik metanol tüketimi bile körlüğe, 30 mililitresi ise ölüme neden olabilir.Sahte alkol nasıl önlenir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/fatih-terimden-transfer-bombasi-sahalara-donuyor-panathinaikostan-sonra-yeni-adresi-neresi-1092037061.html

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