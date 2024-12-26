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Yılbaşına günler kala 81 şehirde on binlerce şişe ele geçirildi, piyasa kaynıyor: Sahte alkolü nasıl anlarsınız?
Yılbaşına günler kala 81 şehirde on binlerce şişe ele geçirildi, piyasa kaynıyor: Sahte alkolü nasıl anlarsınız?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde düzenlenen "ÇENGEL-14" ve "ÇENGEL-15" operasyonları ile sahte alkol üreticilerine karşı büyük bir mücadele başlatıldı. Operasyonlarda 136 bin... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T08:57+0300
2024-12-26T08:57+0300
sağlik
ali yerlikaya
alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)
jandarma genel komutanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
sahte alkol
alkol
alkol satışı
etil alkol
alkol koması
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Yılbaşı öncesinde toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üretimine yönelik 81 ilde operasyonlar düzenlendi. "ÇENGEL-14" ve "ÇENGEL-15" adı verilen operasyonlarla, jandarma ve emniyet güçleri yasa dışı üretim yapanlara karşı harekete geçti.Operasyonlarda toplamda 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol, 15 bin sahte bandrol, 5 binin üzerinde alkol aroması ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Yerlikaya’dan çağrı: Şüpheli durumları bildirinİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Toplum sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Halkımızın desteği bu konuda çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım."Jandarma: "ÇENGEL-14" operasyonuJandarma Genel Komutanlığı’nın düzenlediği "ÇENGEL-14" operasyonunda:Emniyet: "ÇENGEL-15" operasyonuEmniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki "ÇENGEL-15" operasyonunda ise:74 milyon TL’lik vergi kaybı engellendiOperasyonlar kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı da sahte alkol üretimi nedeniyle oluşan 74 milyon TL’lik vergi kaybının önlendiğini açıkladı.Güvenlik güçlerine tebrikİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti. Bakan Yerlikaya, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla süreceğini belirtti.Sahte alkol kullanımı hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. Kokusu, rengi ve tadı gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra alkol sonrası yaşanan baş dönmesi ve bulanık görme gibi belirtiler sahte alkolün işaretçisi olabilir. İşte sahte alkolü anlamanın yolları ve tüketim sonrası dikkat edilmesi gereken belirtiler!Sahte alkol hayatınızı tehdit ediyorSon yıllarda artan sahte alkol üretimi, toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle yılbaşı ve özel günlerde sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenme vakaları artış gösteriyor. Peki, sahte alkol nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir?Uzmanlar, sahte alkolün metanol gibi zehirli maddeler içerebileceğini ve bu maddelerin insan sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor.Sahte alkolü anlamanın yollarıSahte alkolü anlamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:Tüketim sonrası belirtilerSahte alkol tüketimi sonrası görülebilecek zehirlenme belirtileri şunlardır:Bu belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.Neden bu kadar tehlikeli?Sahte alkol üretiminde kullanılan metanol, endüstriyel alanda kullanılan bir çözücü olup insan vücudu için son derece zehirlidir. 10 mililitrelik metanol tüketimi bile körlüğe, 30 mililitresi ise ölüme neden olabilir.Sahte alkol nasıl önlenir?
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sahte alkol nasıl anlaşılır, sahte alkol belirtileri, sahte alkol riskleri, metanol zehirlenmesi belirtileri, sahte alkol kokusu ve tadı, sahte alkol rengi nasıl anlaşılır, baş dönmesi ve görme kaybı, sahte alkol zararları, sahte alkol bandrol kontrolü, sahte alkol zehirlenmesinde ne yapılır
sahte alkol nasıl anlaşılır, sahte alkol belirtileri, sahte alkol riskleri, metanol zehirlenmesi belirtileri, sahte alkol kokusu ve tadı, sahte alkol rengi nasıl anlaşılır, baş dönmesi ve görme kaybı, sahte alkol zararları, sahte alkol bandrol kontrolü, sahte alkol zehirlenmesinde ne yapılır

Yılbaşına günler kala 81 şehirde on binlerce şişe ele geçirildi, piyasa kaynıyor: Sahte alkolü nasıl anlarsınız?

08:57 26.12.2024
© AAAlkol
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
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Türkiye genelinde düzenlenen "ÇENGEL-14" ve "ÇENGEL-15" operasyonları ile sahte alkol üreticilerine karşı büyük bir mücadele başlatıldı. Operasyonlarda 136 bin 904 litre sahte alkol ele geçirilirken, 21 yasa dışı imalathane deşifre edildi. Peki, piyasa bunlarda kaynarken, sahte alkolü nasıl anlarsınız?
Yılbaşı öncesinde toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üretimine yönelik 81 ilde operasyonlar düzenlendi. "ÇENGEL-14" ve "ÇENGEL-15" adı verilen operasyonlarla, jandarma ve emniyet güçleri yasa dışı üretim yapanlara karşı harekete geçti.
Operasyonlarda toplamda 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol, 15 bin sahte bandrol, 5 binin üzerinde alkol aroması ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya’dan çağrı: Şüpheli durumları bildirin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Toplum sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Halkımızın desteği bu konuda çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım."

Jandarma: "ÇENGEL-14" operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı’nın düzenlediği "ÇENGEL-14" operasyonunda:
77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol,
4 bin 679 sahte bandrol,
9 yasa dışı imalathane ele geçirildi.
Operasyonda 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyet: "ÇENGEL-15" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki "ÇENGEL-15" operasyonunda ise:
44 bin 796 litre etil alkol,
14 bin 613 litre sahte alkol,
10 bin 391 sahte bandrol,
12 yasa dışı imalathane tespit edildi.
Operasyon sonucunda 206 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

74 milyon TL’lik vergi kaybı engellendi

Operasyonlar kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı da sahte alkol üretimi nedeniyle oluşan 74 milyon TL’lik vergi kaybının önlendiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerine tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti. Bakan Yerlikaya, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla süreceğini belirtti.
Sahte alkol kullanımı hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. Kokusu, rengi ve tadı gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra alkol sonrası yaşanan baş dönmesi ve bulanık görme gibi belirtiler sahte alkolün işaretçisi olabilir. İşte sahte alkolü anlamanın yolları ve tüketim sonrası dikkat edilmesi gereken belirtiler!

Sahte alkol hayatınızı tehdit ediyor

Son yıllarda artan sahte alkol üretimi, toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle yılbaşı ve özel günlerde sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenme vakaları artış gösteriyor. Peki, sahte alkol nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir?
Uzmanlar, sahte alkolün metanol gibi zehirli maddeler içerebileceğini ve bu maddelerin insan sağlığını ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor.

Sahte alkolü anlamanın yolları

Sahte alkolü anlamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:
Koku: Sahte alkol, genellikle yoğun bir kimyasal veya alkol kokusuna sahiptir. Rahatsız edici bir koku varsa dikkat edilmelidir.
Renk: Orijinal alkoller genellikle berrak ve homojendir. Bulanıklık veya renk farklılıkları sahte alkol işareti olabilir.
Tat: Acı, metalik veya aşırı keskin bir tat sahte alkolün belirtisi olabilir.
Etiket ve Şişe: Sahte bandrol, hatalı etiket baskısı veya düşük kaliteli şişe sahte alkolü ele verebilir.

Tüketim sonrası belirtiler

Sahte alkol tüketimi sonrası görülebilecek zehirlenme belirtileri şunlardır:
Baş dönmesi ve bulanık görme: Sahte alkolün içindeki metanol, sinir sistemine zarar verebilir.
Bulantı ve kusma: Zehirli maddeler nedeniyle mide problemleri yaşanabilir.
Nefes darlığı: Sahte alkol, solunum sistemini olumsuz etkileyebilir.
Görme kaybı: Metanol zehirlenmesi kalıcı körlüğe neden olabilir.
Halsizlik ve bilinç kaybı: Ağır zehirlenme durumlarında kişi bilincini kaybedebilir.
Bu belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

Neden bu kadar tehlikeli?

Sahte alkol üretiminde kullanılan metanol, endüstriyel alanda kullanılan bir çözücü olup insan vücudu için son derece zehirlidir. 10 mililitrelik metanol tüketimi bile körlüğe, 30 mililitresi ise ölüme neden olabilir.

Sahte alkol nasıl önlenir?

Güvenilir Yerlerden Satın Alın: Alkollü içeceklerinizi yalnızca lisanslı ve güvenilir yerlerden temin edin.
Etiket ve Bandrol Kontrolü: Satın aldığınız ürünlerin etiket ve bandrollerini kontrol edin. Sahte bandroller genellikle düşük kaliteli baskıya sahiptir.
Şüpheli Ürünleri Bildirin: Sahte alkol şüphesi taşıyan ürünleri yetkililere bildirin.
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