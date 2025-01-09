https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/basaksehir-asbaskani-altan-net-bir-penaltiyi-ve-kirmizi-karti-hakem-maalesef-ki-ya-gormedi-ya-da-1092474860.html
Başakşehir Asbaşkanı Altan: Net bir penaltıyı ve kırmızı kartı hakem maalesef ki ya görmedi ya da görmek istemedi
Başakşehir Asbaşkanı Altan: Net bir penaltıyı ve kırmızı kartı hakem maalesef ki ya görmedi ya da görmek istemedi
Sputnik Türkiye
Galatasaray-Başakşehir maçının ardından açıklama yapan Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan güzel bir maçın ardından gündemlerinde hakem olduğunu söyledi ve "İlk... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T00:35+0300
2025-01-09T00:35+0300
2025-01-09T00:35+0300
spor
göksel gümüşdağ
galatasaray
başkan
türkiye futbol federasyonu (tff)
miguel crespo
trendyol süper lig
ziraat türkiye kupası
rams başakşehir
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2 berabere kaldı.Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Altan, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray maçının ardından Başkan Göksel Gümüşdağ'ın hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu'nun mevcut hakem gündemiyle ilgili açıklama yapacağını aktardı.Açıklamasında oyuncuları Miguel Crespo'nun pozisyonunda penaltılarının verilmediğini söyleyen Altan Galatasaray Kulübü'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/galatasaray-ile-basaksehir-berabere-kaldi-1092472873.html
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göksel gümüşdağ, galatasaray, başkan, türkiye futbol federasyonu (tff), miguel crespo, trendyol süper lig, ziraat türkiye kupası, rams başakşehir
göksel gümüşdağ, galatasaray, başkan, türkiye futbol federasyonu (tff), miguel crespo, trendyol süper lig, ziraat türkiye kupası, rams başakşehir
Başakşehir Asbaşkanı Altan: Net bir penaltıyı ve kırmızı kartı hakem maalesef ki ya görmedi ya da görmek istemedi
Galatasaray-Başakşehir maçının ardından açıklama yapan Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan güzel bir maçın ardından gündemlerinde hakem olduğunu söyledi ve "İlk yarıda Crespo'nun pozisyonunda net bir penaltıyı ve kırmızı kartı hakem maalesef ki ya görmedi ya görmek istemedi dedi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2 berabere kaldı.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Altan, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray maçının ardından Başkan Göksel Gümüşdağ'ın hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu'nun mevcut hakem gündemiyle ilgili açıklama yapacağını aktardı.
Açıklamasında oyuncuları Miguel Crespo'nun pozisyonunda penaltılarının verilmediğini söyleyen Altan Galatasaray Kulübü'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti:
Mesut Altan, "Bizi gayet güzel ağırladılar. Böyle güzel bir maçın ardından maalesef gündemimizde hakem var. Özellikle ilk yarıda Crespo'nun pozisyonunda net bir penaltıyı ve kırmızı kartı hakem maalesef ki ya görmedi ya görmek istemedi. Takımımızın Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçta başkanımız ilk yarının değerlendirmesini yapacak. Hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu'nun mevcut hakem gündemiyle ilgili pazar günü maçtan sonra açıklama yapacak."