https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/basaksehir-asbaskani-altan-net-bir-penaltiyi-ve-kirmizi-karti-hakem-maalesef-ki-ya-gormedi-ya-da-1092474860.html

Başakşehir Asbaşkanı Altan: Net bir penaltıyı ve kırmızı kartı hakem maalesef ki ya görmedi ya da görmek istemedi

Başakşehir Asbaşkanı Altan: Net bir penaltıyı ve kırmızı kartı hakem maalesef ki ya görmedi ya da görmek istemedi

Sputnik Türkiye

Galatasaray-Başakşehir maçının ardından açıklama yapan Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan güzel bir maçın ardından gündemlerinde hakem olduğunu söyledi ve "İlk... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T00:35+0300

2025-01-09T00:35+0300

2025-01-09T00:35+0300

spor

göksel gümüşdağ

galatasaray

başkan

türkiye futbol federasyonu (tff)

miguel crespo

trendyol süper lig

ziraat türkiye kupası

rams başakşehir

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2 berabere kaldı.Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Altan, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray maçının ardından Başkan Göksel Gümüşdağ'ın hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu'nun mevcut hakem gündemiyle ilgili açıklama yapacağını aktardı.Açıklamasında oyuncuları Miguel Crespo'nun pozisyonunda penaltılarının verilmediğini söyleyen Altan Galatasaray Kulübü'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/galatasaray-ile-basaksehir-berabere-kaldi-1092472873.html

başkan

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göksel gümüşdağ, galatasaray, başkan, türkiye futbol federasyonu (tff), miguel crespo, trendyol süper lig, ziraat türkiye kupası, rams başakşehir