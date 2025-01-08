https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fenerbahce-ziraat-turkiye-kupasi-kararini-acikladi-1092467627.html

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası kararını açıkladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na Fenerbahçe'nin katılacağını açıkladı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T17:52+0300

2025-01-08T17:52+0300

2025-01-08T18:02+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

ziraat türkiye kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088445247_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ac21d5bfdfd4558d5e69bbfbb50070b0.jpg

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı.'İş tersine dönerse çekilme hakkımız var'Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fenerbahcede-acil-durum-toplantisi-ziraat-turkiye-kupasi-karari-verilecek-1092398026.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe türkiye ziraat kupasına katılacak mı, ali koç türkiye ziraat kupası