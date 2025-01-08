https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fenerbahce-ziraat-turkiye-kupasi-kararini-acikladi-1092467627.html
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası kararını açıkladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na Fenerbahçe'nin katılacağını açıkladı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T17:52+0300
2025-01-08T17:52+0300
2025-01-08T18:02+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
ziraat türkiye kupası
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı.'İş tersine dönerse çekilme hakkımız var'Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fenerbahcede-acil-durum-toplantisi-ziraat-turkiye-kupasi-karari-verilecek-1092398026.html
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fenerbahçe türkiye ziraat kupasına katılacak mı, ali koç türkiye ziraat kupası
fenerbahçe türkiye ziraat kupasına katılacak mı, ali koç türkiye ziraat kupası
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası kararını açıkladı
17:52 08.01.2025 (güncellendi: 18:02 08.01.2025)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na Fenerbahçe'nin katılacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı.
'İş tersine dönerse çekilme hakkımız var'
Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.