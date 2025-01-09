https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kkm-stokundaki-dususu-degerlendirdi-turk-lirasina-guveni-artiracak-1092503992.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KKM stokundaki düşüşü değerlendirdi: 'Türk lirasına güveni artıracak'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KKM stokundaki düşüşü değerlendirdi: 'Türk lirasına güveni artıracak'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KKM stokundaki düşüşü değerlendirerek, "Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T17:03+0300

2025-01-09T17:03+0300

2025-01-09T17:03+0300

politika

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

kur korumalı mevduat (kkm)

istikrar

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3.4 trilyon liradan 1.1 trilyon liraya düştüğünü belirterek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26.2'den yüzde 5.9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.KKM stokunun 72 haftadır kesintisiz gerilediğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, kur korumalı mevduat (kkm), istikrar