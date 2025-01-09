https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ibb-baskani-imamoglu-adalarda-protesto-edildi-agabey-sesin-cok-detone-vallahicokdetone-1092503772.html

İBB Başkanı İmamoğlu Adalar'da protesto edildi: 'Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone'

İBB Başkanı İmamoğlu Adalar'da protesto edildi: 'Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından (İBB) Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T16:59+0300

2025-01-09T16:59+0300

2025-01-09T16:59+0300

politika

türkiye

ekrem imamoğlu

adalar

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb

adalar belediyesi

protesto

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Büyükada Çınar Meydanı'ndaki programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti."Ada muhafızları azmanbüse karşı", "Sözlerini tutman gerek azmanları çekmen gerek" ve "Önce danış sonra bina yenile" yazılı pankartlar taşıyan gruptan bir kişi, "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" diye slogan attı.Bunun üzerine İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Bak kurban olayım. Sesini duyduk, panoları da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor" dedi.Eylemcinin, "68 kuşağıyım" demesi üzerine İmamoğlu, "Hiç fark etmez. Daha başarılı bir kuşak geldi, merak etme. Devrim yapacak, devrim. Daha güçlü kuşak geldi. Onlar da bizim dostlarımız. Sadece tepki göstermenin usulü ve üslubu açısından elbette ki durumunuza ve duygunuza ilgi gösteriyoruz ve takip ediyoruz. Ama şu anda gösterdiğiniz panolarla arkanızda burayı izlemeye çalışan insanların önünü kesiyorsunuz. Mesela, onu sürekli elinizde tutarak kendinize, vücut düzeninize zarar veriyorsunuz. Çünkü biz zaten gördük, sizin söylediklerinizi duyduk, takip ediyoruz, size dönük cevaplarımızı verdik. Israrla yaptığınız bu protesto biçiminin çok da verimli bir protesto biçimini olmadığını söyleyeyim size" ifadelerini kullandı.'Çok kaba bir protesto'Daha sonra açılış programı konuşmasına devam eden İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana Adalar'ın kaderinin değiştiğini, buranın her sorununa özenle ilgi ve çaba gösteren bir bakış açıları olduğunu söyledi.Protestonun devam etmesi üzerine İmamoğlu, eylemci gruba, "Sözünüzü dinliyorum. Senin de sesini duyuyorum ama sen ısrar ediyorsun. Çok kaba bir protesto" diye karşılık verdi.Tepki gösteren grup ile diğer katılımcılar arasında da zaman zaman tartışmalar yaşandı.Konuşmasına kaldığı yerden devam eden İmamoğlu, ilçenin mis gibi koktuğunu söyleyerek, "Adalar'da kötü bir koku yok. Kabalık yok. Sokaklarda çirkin görüntüler kalmadı. İnşallah özellikle ön görünümle ilgili de tedbirlerimiz, bu yıl sonunda meyvesini verecek. Ve göreceksiniz Adalar görseliyle, kültürüyle, sanatıyla, her yönüyle çok daha güçlü bir seviyeye ulaşacak" şeklinde konuştu.Temelini atacakları ve bu yıl içinde tamamlamayı planladıkları yeni belediye binasını da Adalar'a kazandırmaktan dolayı gururlu oldukların ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

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adalar

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türkiye, ekrem imamoğlu, adalar, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, adalar belediyesi, protesto