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'Geleceğin şehri' kuruluyor; robot evcil hayvanlardan uçan arabalara: Yaşamak bedava olacak, kira verilmeyecek
'Geleceğin şehri' kuruluyor; robot evcil hayvanlardan uçan arabalara: Yaşamak bedava olacak, kira verilmeyecek
Sputnik Türkiye
Japon otomobil devi Toyota, geleceğin teknolojilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Dokuma Şehri” projesinin ilk aşamasını tamamladı. 10 milyar... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T07:48+0300
2025-01-09T07:48+0300
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Toyota, “Geleceğin Şehri” projesini ilk kez 2020 yılında duyurdu. 2021’de Japonya’daki Fuji Dağı’nın eteklerinde yapımına başlanan ve 11 akıllı binadan oluşan şehrin ilk aşaması tamamlandı. Toyota CEO’su Akio Toyoda, projenin “yarının teknolojilerini geliştirmek için bir laboratuvar görevi göreceğini” belirtti.Sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan evler ve tamamen bağlantılı bir ekosistem, daha sürdürülebilir bir yaşam sunmak amacıyla tasarlandı. Şehrin ismi, Toyota’nın geçmişte dokuma tezgahları üreten bir şirket olarak kuruluşuna atıfta bulunarak “Dokuma Şehri” olarak seçildi.Kira yok, teknoloji geliştirme varDokuma Şehri’nin ilk sakinleri, “Dokumacılar” olarak adlandırılacak ve başlangıçta 100 kişi şehirde yaşamaya başlayacak. Şehir, gelecekte 2.200 kişiye kadar genişleyecek ve aileleri ile evcil hayvanları da ağırlayacak.Şehir sakinlerinden kira talep edilmeyecek, ancak bu kişiler Toyota çalışanı olacak ve deneysel teknolojileri geliştirmek üzere çalışacaklar. Proje, otonom sürüş, yapay zeka ve robot teknolojileri gibi birçok inovasyonun test edilmesini sağlayacak.Robotlar ve dronlar gündelik hayatta olacakŞehirde, sakinlerin hayatını kolaylaştıracak birçok ileri teknoloji ürünü bulunacak:Toyota ayrıca, uçan sürücüsüz robot taksilerin geliştirme sürecinin tamamlandığını ve yakın zamanda kullanılmaya başlanacağını açıkladı.Dokuma Şehri’nin tanıtımı CES’te yapıldıToyota, projenin tanıtımını Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı (CES)’nde yaptı. Şirket, otonom sürüşten yapay zekaya kadar birçok teknolojinin bu şehirde test edileceğini belirtti. İnsanların, projelere sanal olarak erişim sağlayabilmesi için yenilikçi dijital platformlar geliştirilmesi de planlanıyor.Toyota, “Bu şehir sadece yaşanacak veya çalışılacak bir yer olmayacak; burada fikirler özgürce test edilecek ve inovasyonların çıkacağı bir kuluçka merkezi olacak” dedi.Ekonomik kar hedeflenmiyorToyota CEO’su Toyoda, şehrin ekonomik kâr elde etmesini beklemediklerini, ancak geleceğin teknolojilerinin geliştirileceği bir merkez olacağını ifade etti. Dokuma Şehri’nin, sürdürülebilir yaşamın geleceği için ilham verici bir model sunması amaçlanıyor.
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toyota dokuma şehri, toyota geleceğin şehri, toyota akıllı şehir projesi, geleceğin şehri kira ödemesi, toyota dokuma şehri sakinleri, sıfır emisyonlu şehir, toyota hidrojen yakıt hücreleri, fuji dağı dokuma şehri, akıllı şehir teknolojileri, toyota otonom sürüş

'Geleceğin şehri' kuruluyor; robot evcil hayvanlardan uçan arabalara: Yaşamak bedava olacak, kira verilmeyecek

07:48 09.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur'Geleceğin şehri' kuruluyor; robot evcil hayvanlardan uçan arabalara: Yaşamak bedava olacak, kira verilmeyecek
'Geleceğin şehri' kuruluyor; robot evcil hayvanlardan uçan arabalara: Yaşamak bedava olacak, kira verilmeyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Japon otomobil devi Toyota, geleceğin teknolojilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Dokuma Şehri” projesinin ilk aşamasını tamamladı. 10 milyar dolarlık maliyetle inşa edilen şehir, sıfır emisyonlu bir ekosistem sunarken, sakinlerinden kira alınmayacak. Ancak şehir sakinleri, Toyota için deneysel teknolojiler üzerinde çalışacak.
Toyota, “Geleceğin Şehri” projesini ilk kez 2020 yılında duyurdu. 2021’de Japonya’daki Fuji Dağı’nın eteklerinde yapımına başlanan ve 11 akıllı binadan oluşan şehrin ilk aşaması tamamlandı. Toyota CEO’su Akio Toyoda, projenin “yarının teknolojilerini geliştirmek için bir laboratuvar görevi göreceğini” belirtti.
Sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan evler ve tamamen bağlantılı bir ekosistem, daha sürdürülebilir bir yaşam sunmak amacıyla tasarlandı. Şehrin ismi, Toyota’nın geçmişte dokuma tezgahları üreten bir şirket olarak kuruluşuna atıfta bulunarak “Dokuma Şehri” olarak seçildi.

Kira yok, teknoloji geliştirme var

Dokuma Şehri’nin ilk sakinleri, “Dokumacılar” olarak adlandırılacak ve başlangıçta 100 kişi şehirde yaşamaya başlayacak. Şehir, gelecekte 2.200 kişiye kadar genişleyecek ve aileleri ile evcil hayvanları da ağırlayacak.
Şehir sakinlerinden kira talep edilmeyecek, ancak bu kişiler Toyota çalışanı olacak ve deneysel teknolojileri geliştirmek üzere çalışacaklar. Proje, otonom sürüş, yapay zeka ve robot teknolojileri gibi birçok inovasyonun test edilmesini sağlayacak.

Robotlar ve dronlar gündelik hayatta olacak

Şehirde, sakinlerin hayatını kolaylaştıracak birçok ileri teknoloji ürünü bulunacak:
Dronlar, geceleri sakinlere güvenli bir şekilde eşlik edecek.
Robot evcil hayvanlar, yaşlılara yardımcı olacak.
Günlük işleri kolaylaştıran hizmet robotları şehirde yer alacak.
Toyota ayrıca, uçan sürücüsüz robot taksilerin geliştirme sürecinin tamamlandığını ve yakın zamanda kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Dokuma Şehri’nin tanıtımı CES’te yapıldı

Toyota, projenin tanıtımını Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı (CES)’nde yaptı. Şirket, otonom sürüşten yapay zekaya kadar birçok teknolojinin bu şehirde test edileceğini belirtti. İnsanların, projelere sanal olarak erişim sağlayabilmesi için yenilikçi dijital platformlar geliştirilmesi de planlanıyor.
Toyota, “Bu şehir sadece yaşanacak veya çalışılacak bir yer olmayacak; burada fikirler özgürce test edilecek ve inovasyonların çıkacağı bir kuluçka merkezi olacak” dedi.

Ekonomik kar hedeflenmiyor

Toyota CEO’su Toyoda, şehrin ekonomik kâr elde etmesini beklemediklerini, ancak geleceğin teknolojilerinin geliştirileceği bir merkez olacağını ifade etti. Dokuma Şehri’nin, sürdürülebilir yaşamın geleceği için ilham verici bir model sunması amaçlanıyor.
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