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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ficodan-ukraynaya-dogalgaz-uyarisi-insani-yardimi-durdurabiliriz-1092504518.html
Fico'dan Ukrayna'ya 'doğalgaz' uyarısı: 'İnsani yardımı durdurabiliriz'
Fico'dan Ukrayna'ya 'doğalgaz' uyarısı: 'İnsani yardımı durdurabiliriz'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Rus gazı transitiyle ilgili sözleşmeyi uzatmayı reddetmesine ilişkin tepkilerini sürdüren Slovakya Başbakanı Fico, Kiev'i insani yardımlar... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T17:10+0300
2025-01-09T17:10+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus doğalgazını Avrupa'ya aktarmayı durduran Ukrayna'nın bu soruna bir çözüm bulmaması halinde cevabi önlemler alacaklarını belirtti.Avrupa Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson'la görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Fico, Rus gazının Avrupa'ya transitini durduran Ukrayna'ya insani yardım sağlamayı askıya alabilecekleri uyarısında bulundu.Fico, "Kısa süre önce hükümet tarafından onaylananlar da dahil tüm insani yardımları durdurabiliriz. Slovakya, acil durumlarda Ukrayna'ya enerji tedarikini de askıya alabilir ve şu anda topraklarında bulunan Ukrayna vatandaşlarına desteğini ciddi şekilde azaltabilir" dedi.Slovakya Başbakanı, Kiev'in mevcut duruma çözüm üretmemesi halinde Bratislava'nın AB'de Ukrayna'yla ilgili konularda veto hakkını kullanabileceğinin de altını çizdi.Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı durduRus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona erdi.Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.Fico, önceki hafta sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini söylemişti.Ukrayna üzerinden gaz geçişinin durması halinde Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı olmaya devam edecek. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküp gaz tedarik ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kremlinden-trumpin-gronland-planlarina-iliskin-aciklama-stratejik-cikarlarimiz-var-1092496763.html
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avrupa, fico, robert fico, ukrayna, kiev, slovakya, gazprom, doğalgaz, transit, türkakım, doğalgaz boru hattı, vladimir putin

Fico'dan Ukrayna'ya 'doğalgaz' uyarısı: 'İnsani yardımı durdurabiliriz'

17:10 09.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Ukrayna'nın Rus gazı transitiyle ilgili sözleşmeyi uzatmayı reddetmesine ilişkin tepkilerini sürdüren Slovakya Başbakanı Fico, Kiev'i insani yardımlar konusunda uyardı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus doğalgazını Avrupa'ya aktarmayı durduran Ukrayna'nın bu soruna bir çözüm bulmaması halinde cevabi önlemler alacaklarını belirtti.

Avrupa Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson'la görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Fico, Rus gazının Avrupa'ya transitini durduran Ukrayna'ya insani yardım sağlamayı askıya alabilecekleri uyarısında bulundu.

Fico, "Kısa süre önce hükümet tarafından onaylananlar da dahil tüm insani yardımları durdurabiliriz. Slovakya, acil durumlarda Ukrayna'ya enerji tedarikini de askıya alabilir ve şu anda topraklarında bulunan Ukrayna vatandaşlarına desteğini ciddi şekilde azaltabilir" dedi.

Slovakya Başbakanı, Kiev'in mevcut duruma çözüm üretmemesi halinde Bratislava'nın AB'de Ukrayna'yla ilgili konularda veto hakkını kullanabileceğinin de altını çizdi.

Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı durdu

Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona erdi.

Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.

Fico, önceki hafta sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini söylemişti.

Ukrayna üzerinden gaz geçişinin durması halinde Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı olmaya devam edecek. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküp gaz tedarik ediliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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