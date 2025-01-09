https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/fenerbahce-kasimpasayi-3-0-yendi-1092514064.html
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Fenerbahçe ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmada, iki takım da sahaya... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T22:33+0300
2025-01-09T22:33+0300
2025-01-09T22:33+0300
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı.Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe olurken sarı-lacivertliler, topa daha fazla sahip olarak Kasımpaşa kalesinde tehlikeli pozisyonlar yarattı. Dakika 22'de Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En Nesyri attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, genç Kasımpaşa savunmasına karşı üstünlüğünü sürdürdü. 59. dakikada Yusuf Akçiçek, ceza sahası dışından yaptığı güzel bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bu gol, genç oyuncunun yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Maçın sonlarına doğru sahneye çıkan Bartuğ Elmaz, takımının üçüncü golünü kaydederek skoru belirledi. 3-0 skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe, rahat bir oyun sergileyerek karşılaşmadan galibiyetle 3 puan aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fenerbahce-ziraat-turkiye-kupasi-kararini-acikladi-1092467627.html
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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Fenerbahçe ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmada, iki takım da sahaya farklı stratejilerle çıktı. Sarı-lacivertli takım üstün olduğu sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı.
Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe olurken sarı-lacivertliler, topa daha fazla sahip olarak Kasımpaşa kalesinde tehlikeli pozisyonlar yarattı. Dakika 22'de Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En Nesyri attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, genç Kasımpaşa savunmasına karşı üstünlüğünü sürdürdü. 59. dakikada Yusuf Akçiçek, ceza sahası dışından yaptığı güzel bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bu gol, genç oyuncunun yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Maçın sonlarına doğru sahneye çıkan Bartuğ Elmaz, takımının üçüncü golünü kaydederek skoru belirledi. 3-0 skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe, rahat bir oyun sergileyerek karşılaşmadan galibiyetle 3 puan aldı.