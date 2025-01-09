https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ekrem-imamoglu-canli-yayinda-duyurdu-cok-yakinda-sama-gidiyoruz-1092485532.html

Ekrem İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Çok yakında Şam’a gidiyoruz

Ekrem İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Çok yakında Şam’a gidiyoruz

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği olarak Suriye'nin yeniden inşasında aktif rol oynayacaklarını söyledi... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T10:35+0300

2025-01-09T10:35+0300

2025-01-09T10:35+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

şam

türkiye belediyeler birliği

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir başvuru yaptık. Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan girişimlerle Şam Valiliği tarafından da kabul edildik. Çok yakın bir zamanda teknik ve bürokratik ekibimiz oraya gidecek" dedi.Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın programına katılan İBB Başkanı İmamoğlu, "Suriye’nin yeniden inşaası" konusunda açıklamalarda bulundu.İmamaoğlu’nun açıklaması şu şekilde:"Yeniden inşa meselesinde, sadece binaları yaparak bir şehri inşa edemezsiniz. O şehirlerin ruhu olacak. Her şehrin kendine göre ruhu var. Farklı etnik kökenler var. Farklı inançlar var. Bütün bu yapıların mutlu olacağı unsurlar aslında evrensel. Çocuklar huzurlu olacak, parkları güzel olacak, kreşler olacak, yurtları olacak.İstanbul olarak diyoruz ki, dünyanın en iddialı belediyelerinden birisiyiz. Sistemiyle, yöntemiyle, üretim modeliyle. O bakımdan biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak, hem Dışişleri Bakanlığımıza yazı yazarak, diğer Bakanlıklara da bilgi vererek, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da yazarak talebimizi açtık. Talebimize bugün Şam Valiliği'nden olumlu geri dönüş oldu.Biz oraya gidiyoruz, açıklamamızda da yazılarımızda da var, Suriye'nin şehirlerinden bahsederek, yani Alevilerin yaşadığı Lazkiye de var, Şam da var, Kürtlerin de yaşadığı yoğun şehirler var. Bütün bu şehirlere yaygın, belediyecilik hizmetlerimizi anlatmak konusunda gitme talebimiz var."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1092484504.html

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ekrem imamoğlu, şam, türkiye belediyeler birliği