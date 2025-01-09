https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1092484504.html

MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Sputnik Türkiye

Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar oldu? Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 2025 yılı bedelli askerlik ücreti netleşti. Milli Savunma Bakanlığı... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T10:11+0300

2025-01-09T10:11+0300

2025-01-09T10:25+0300

ekonomi

bedelli asker

bedelli askerlik

ücret

zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073266386_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0515b25508e5b647e83541f3435506b3.jpg

Memur maaşlarına yapılan yüzde 11.54 oranındaki zam, bedelli askerlik ücreti üzerinde de etkili oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı.Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?Bu yıl için belirlenen tutar tam olarak 243 bin 13 lira 44 kuruş oldu. MSB’nin duyurusuna göre, bedelli askerlik başvuruları 7 Ocak 2025 itibarıyla alınmaya başlandı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, başvuru işlemlerini T.C. Kimlik Numarası ile yapabilecek. MSB'nin son dakika bedelli askerlik ücreti açıklamasında şunlar yer aldı:"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."Bedelli askerlik ödemeleri nasıl yapılacak?Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, ödemelerini şu yollarla gerçekleştirebilecek:Ödemeler yalnızca peşin olarak kabul edilecek.Bedelli askerlik ücreti, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/resmi-gazetede-yayimlandi-memurlarin-bu-yil-ki-yemek-ucretleri-belli-oldu-1092482542.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bedelli askerlik ücreti 2025, 2025 bedelli askerlik fiyatı, memur maaşı bedelli askerlik, bedelli askerlik başvurusu 2025, bedelli askerlik nasıl ödenir, bedelli askerlik ödemesi hangi bankalara yapılır, 243 bin 13 tl bedelli askerlik, bedelli askerlik ücretleri arttı mı, 2025 bedelli askerlik ödeme detayları, milli savunma bakanlığı bedelli askerlik açıklaması, bedelli askerlik başvuru şartları 2025, memur maaş katsayısına göre bedelli askerlik, bedelli askerlik müracaat işlemleri 2025, yeni bedelli askerlik fiyatı ne kadar, 7 ocak bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik ücret hesaplama 2025, peşin ödeme bedelli askerlik, ötv artışı bedelli askerlik etkisi, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır