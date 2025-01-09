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SON DAKİKA | MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
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MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Sputnik Türkiye
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar oldu? Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 2025 yılı bedelli askerlik ücreti netleşti. Milli Savunma Bakanlığı... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T10:11+0300
2025-01-09T10:25+0300
ekonomi
bedelli asker
bedelli askerlik
ücret
zam
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Memur maaşlarına yapılan yüzde 11.54 oranındaki zam, bedelli askerlik ücreti üzerinde de etkili oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı.Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?Bu yıl için belirlenen tutar tam olarak 243 bin 13 lira 44 kuruş oldu. MSB’nin duyurusuna göre, bedelli askerlik başvuruları 7 Ocak 2025 itibarıyla alınmaya başlandı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, başvuru işlemlerini T.C. Kimlik Numarası ile yapabilecek. MSB'nin son dakika bedelli askerlik ücreti açıklamasında şunlar yer aldı:"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."Bedelli askerlik ödemeleri nasıl yapılacak?Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, ödemelerini şu yollarla gerçekleştirebilecek:Ödemeler yalnızca peşin olarak kabul edilecek.Bedelli askerlik ücreti, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/resmi-gazetede-yayimlandi-memurlarin-bu-yil-ki-yemek-ucretleri-belli-oldu-1092482542.html
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bedelli askerlik ücreti 2025, 2025 bedelli askerlik fiyatı, memur maaşı bedelli askerlik, bedelli askerlik başvurusu 2025, bedelli askerlik nasıl ödenir, bedelli askerlik ödemesi hangi bankalara yapılır, 243 bin 13 tl bedelli askerlik, bedelli askerlik ücretleri arttı mı, 2025 bedelli askerlik ödeme detayları, milli savunma bakanlığı bedelli askerlik açıklaması, bedelli askerlik başvuru şartları 2025, memur maaş katsayısına göre bedelli askerlik, bedelli askerlik müracaat işlemleri 2025, yeni bedelli askerlik fiyatı ne kadar, 7 ocak bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik ücret hesaplama 2025, peşin ödeme bedelli askerlik, ötv artışı bedelli askerlik etkisi, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır

MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

10:11 09.01.2025 (güncellendi: 10:25 09.01.2025)
© AABedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar oldu? Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 2025 yılı bedelli askerlik ücreti netleşti. Milli Savunma Bakanlığı, ücretin 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. 7 Ocak itibarıyla başvurular alınmaya başlandı. Ödemeler, belirlenen bankalar ve kurumlar üzerinden peşin olarak yapılacak.
Memur maaşlarına yapılan yüzde 11.54 oranındaki zam, bedelli askerlik ücreti üzerinde de etkili oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bu yıl için belirlenen tutar tam olarak 243 bin 13 lira 44 kuruş oldu. MSB’nin duyurusuna göre, bedelli askerlik başvuruları 7 Ocak 2025 itibarıyla alınmaya başlandı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, başvuru işlemlerini T.C. Kimlik Numarası ile yapabilecek. MSB'nin son dakika bedelli askerlik ücreti açıklamasında şunlar yer aldı:
"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."

Bedelli askerlik ödemeleri nasıl yapılacak?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, ödemelerini şu yollarla gerçekleştirebilecek:
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası gibi kamu bankaları,
Defterdarlıklar ve Malmüdürlükleri üzerinden.
Ödemeler yalnızca peşin olarak kabul edilecek.
Bedelli askerlik ücreti, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendi.
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