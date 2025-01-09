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Sanatçı Edip Akbayram'dan üzen haber: Yoğun bakıma alındı
Sanatçı Edip Akbayram'dan üzen haber: Yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın yoğun bakıma alındığı duyuruldu. Sanatçının düştüğü ve iç kanama geçirdiği belirtildi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T13:29+0300
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yaşam
edip akbayram
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hastane
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Usta sanatçı Edip Akbayram'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Sanatçı, bir kaza geçirdi ve düşme sonucu iç kanama geçirdi. Akbayram, geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl?Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakıma alındı. Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor.Edip Akbayram kimdir?Gaziantep’te 29 Aralık 1950’de doğan Edip Akbayram, henüz dokuz aylıkken çocuk felci geçirdi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren sanatçı, müzikle küçük yaşlarda tanıştı. Müziğe olan bu ilgisi, evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda kurduğu orkestra ile ilk adımlarını attı.Lise yıllarında müzik tutkusu daha da pekişen Akbayram, Pir Sultan ve Karacaoğlan’ın deyişlerine besteler yaptı. İlk plağı olan "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Siyah Örümcekler" grubuyla bu dönemde kaydedildi. Plak, hem "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" hem de "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" adıyla piyasaya sürüldü.Gaziantep’ten sonra Adana, Akbayram’ın müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. İlk sahne deneyimini burada yaşadı ve "Beyaz Saray" gazinosunda çalışarak sahneye olan hâkimiyetini geliştirdi.1968 yılında liseyi bitirerek İstanbul’a gelen Akbayram, diş hekimliği bölümünü kazanmasına rağmen müzik ağır bastı ve eğitimini yarıda bırakarak müziğe odaklandı. 1971’de katıldığı Altın Mikrofon Yarışması, kariyerinin dönüm noktası oldu. Âşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek yaptığı "Kükredi Çimenler" adlı bestesiyle birinci oldu.1974 yılında kurduğu Dostlar Orkestrası, Akbayram’ı Anadolu pop müziğinin öncülerinden biri haline getirdi. "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" gibi parçalarla ödüller aldı ve geniş kitlelere ulaştı.Altın Plak ve rekorlarSanatçının, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi eserleri satış rekorları kırarak ona Altın Plak ödülü kazandırdı. Akbayram, bugüne kadar çeşitli kuruluşlar tarafından verilen yaklaşık 250'den fazla ödül ile Türk müziğinde eşsiz bir konuma sahip oldu.
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Sanatçı Edip Akbayram'dan üzen haber: Yoğun bakıma alındı

13:29 09.01.2025 (güncellendi: 13:36 09.01.2025)
© DHAEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© DHA
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Usta sanatçı Edip Akbayram'ın yoğun bakıma alındığı duyuruldu. Sanatçının düştüğü ve iç kanama geçirdiği belirtildi.
Usta sanatçı Edip Akbayram'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Sanatçı, bir kaza geçirdi ve düşme sonucu iç kanama geçirdi.
Akbayram, geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl?

Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakıma alındı. Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor.

Edip Akbayram kimdir?

Gaziantep’te 29 Aralık 1950’de doğan Edip Akbayram, henüz dokuz aylıkken çocuk felci geçirdi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren sanatçı, müzikle küçük yaşlarda tanıştı. Müziğe olan bu ilgisi, evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda kurduğu orkestra ile ilk adımlarını attı.
Lise yıllarında müzik tutkusu daha da pekişen Akbayram, Pir Sultan ve Karacaoğlan’ın deyişlerine besteler yaptı. İlk plağı olan "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Siyah Örümcekler" grubuyla bu dönemde kaydedildi. Plak, hem "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" hem de "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" adıyla piyasaya sürüldü.
Gaziantep’ten sonra Adana, Akbayram’ın müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. İlk sahne deneyimini burada yaşadı ve "Beyaz Saray" gazinosunda çalışarak sahneye olan hâkimiyetini geliştirdi.
1968 yılında liseyi bitirerek İstanbul’a gelen Akbayram, diş hekimliği bölümünü kazanmasına rağmen müzik ağır bastı ve eğitimini yarıda bırakarak müziğe odaklandı. 1971’de katıldığı Altın Mikrofon Yarışması, kariyerinin dönüm noktası oldu. Âşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek yaptığı "Kükredi Çimenler" adlı bestesiyle birinci oldu.
1974 yılında kurduğu Dostlar Orkestrası, Akbayram’ı Anadolu pop müziğinin öncülerinden biri haline getirdi. "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" gibi parçalarla ödüller aldı ve geniş kitlelere ulaştı.

Altın Plak ve rekorlar

Sanatçının, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi eserleri satış rekorları kırarak ona Altın Plak ödülü kazandırdı. Akbayram, bugüne kadar çeşitli kuruluşlar tarafından verilen yaklaşık 250'den fazla ödül ile Türk müziğinde eşsiz bir konuma sahip oldu.
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