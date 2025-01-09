https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdli-yetkiliden-itiraf-silah-yardimi-ukrayna-ordusuna-yardimci-olmadi-1092499128.html

ABD'li yetkiliden itiraf: Silah yardımı Ukrayna ordusuna yardımcı olmadı

ABD'li yetkiliden itiraf: Silah yardımı Ukrayna ordusuna yardımcı olmadı

Sputnik Türkiye

ABD’li yetkili, Washington’un Kiev’e yaptığı silah yardımının Ukrayna ordusuna yardımcı olmadığını belirtti. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T14:45+0300

2025-01-09T14:45+0300

2025-01-09T14:42+0300

ukrayna krizi

abd

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ABD medyasının aktardığına göre, adı açıklanmayan bir yetkili, Ukrayna’ya Abrams tankları, F-16 savaş uçağı ve ATACMS füzeleri teslimine işaret ederek, “Bu adımların hiçbiri Ukrayna'ya savaş alanında ciddi bir başarı getirmedi” ifadesini kullandı.Kiev'e söz verilen silah ve mermilerin büyük kısmının Ukrayna ordusuna teslim edildiğini kaydeden yetkili, geri kalanının da yolda olduğunu belirtti.Daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna'daki çatışmada ‘üstünlüğe’ sahip olduğunu dile getirmişti.Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyorRus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki tüm cephe boyunca ilerlemeye devam ediyor. Rus askerler ayrıca Kursk Bölgesi’ne sızan Ukraynalı militanları da başarılı bir şekilde geri çekilmeye zorluyor.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bugünkü açıklamasında, Rus ordusunun üstünlüğünü kabul ederek cephedeki durumun zor olduğunu ve Rus birliklerinin ‘aralıksız’ saldırmaya devam ettiğini itiraf etmişti.'Ateşle oyun'Rusya yönetimi, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1092493678.html

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