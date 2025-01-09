https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1092493678.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusuna büyük kayıplar verdirmeye devam ediyor. Son bir gün içerisinde... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T13:09+0300

2025-01-09T13:09+0300

2025-01-09T13:16+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna ordusu

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içerisinde tüm cephelerde 20 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun yaklaşık bin 480 askeri etkisiz hale getirildi, ayrıca 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 163 noktasına savaş uçakları, İHA ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanılan İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombasını, 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 71 uçak tipi insansız hava aracı imha etti.

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