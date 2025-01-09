https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/pentagon-sefi-austinden-ukrayna-itirafi-ustunluk-rusyanin-elinde-1092489226.html

Pentagon Şefi Austin’den ‘Ukrayna’ itirafı: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde’

Pentagon Şefi Austin’den ‘Ukrayna’ itirafı: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde’

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna'daki çatışmada ‘üstünlüğe’ sahip olduğunu belirtti. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T11:48+0300

2025-01-09T11:48+0300

2025-01-09T11:57+0300

ukrayna krizi

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

lloyd austin

rusya

ukrayna

askeri üstünlük

vladimir putin

ukrayna genelkurmay başkanlığı

sergey lavrov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082637718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6f3d113e59fb421d4f2c67a1be68a7e.jpg

Pentagon Şefi Lloyd Austin, Almanya'nın Ramstein kentinde, Ukrayna temas grubunun silah sevkiyatını koordine etmek üzere yapacağı toplantı öncesinde Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da üstünlüğe sahip olduğu ve “belirleyici rol oynadığı” yönünde olan görüşe dikkat çekti.Austin, “Rusya'nın bazı avantajları var, ancak tamamen hakim değil” ifadesini kullandı.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, tüm cephe hattı boyunca durumun zor ve gergin olduğunu açıklamıştı. Ukrayna ordusu, bu yılın ilk haftasında 13 bin asker ve 46 tank kaybetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, Rus ordusunun son bir yıl içerisinde 189 yerleşimi kontrolüne geçirdiğini bildirmişti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, 2024 yılında Ukrayna ordusunun 560 bin, harekatın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana da yaklaşık 1 milyon askerinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.Rusya yönetimi, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-putine-taviz-vermeyecek-ukraynayi-kurtarmak-1092481138.html

abd

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, rusya, ukrayna, askeri üstünlük, vladimir putin, ukrayna genelkurmay başkanlığı, sergey lavrov, kremlin