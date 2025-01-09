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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/pentagon-sefi-austinden-ukrayna-itirafi-ustunluk-rusyanin-elinde-1092489226.html
Pentagon Şefi Austin’den ‘Ukrayna’ itirafı: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde’
Pentagon Şefi Austin’den ‘Ukrayna’ itirafı: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde’
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna'daki çatışmada ‘üstünlüğe’ sahip olduğunu belirtti. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T11:48+0300
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Pentagon Şefi Lloyd Austin, Almanya'nın Ramstein kentinde, Ukrayna temas grubunun silah sevkiyatını koordine etmek üzere yapacağı toplantı öncesinde Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da üstünlüğe sahip olduğu ve “belirleyici rol oynadığı” yönünde olan görüşe dikkat çekti.Austin, “Rusya'nın bazı avantajları var, ancak tamamen hakim değil” ifadesini kullandı.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, tüm cephe hattı boyunca durumun zor ve gergin olduğunu açıklamıştı. Ukrayna ordusu, bu yılın ilk haftasında 13 bin asker ve 46 tank kaybetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, Rus ordusunun son bir yıl içerisinde 189 yerleşimi kontrolüne geçirdiğini bildirmişti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, 2024 yılında Ukrayna ordusunun 560 bin, harekatın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana da yaklaşık 1 milyon askerinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.Rusya yönetimi, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-putine-taviz-vermeyecek-ukraynayi-kurtarmak-1092481138.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, rusya, ukrayna, askeri üstünlük, vladimir putin, ukrayna genelkurmay başkanlığı, sergey lavrov, kremlin
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, rusya, ukrayna, askeri üstünlük, vladimir putin, ukrayna genelkurmay başkanlığı, sergey lavrov, kremlin

Pentagon Şefi Austin’den ‘Ukrayna’ itirafı: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde’

11:48 09.01.2025 (güncellendi: 11:57 09.01.2025)
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna'daki çatışmada ‘üstünlüğe’ sahip olduğunu belirtti.
Pentagon Şefi Lloyd Austin, Almanya'nın Ramstein kentinde, Ukrayna temas grubunun silah sevkiyatını koordine etmek üzere yapacağı toplantı öncesinde Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da üstünlüğe sahip olduğu ve “belirleyici rol oynadığı” yönünde olan görüşe dikkat çekti.
Austin, “Rusya'nın bazı avantajları var, ancak tamamen hakim değil” ifadesini kullandı.
Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, tüm cephe hattı boyunca durumun zor ve gergin olduğunu açıklamıştı. Ukrayna ordusu, bu yılın ilk haftasında 13 bin asker ve 46 tank kaybetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, Rus ordusunun son bir yıl içerisinde 189 yerleşimi kontrolüne geçirdiğini bildirmişti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, 2024 yılında Ukrayna ordusunun 560 bin, harekatın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana da yaklaşık 1 milyon askerinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Rusya yönetimi, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.
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