TÜİK duyurdu: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
© AATÜİK
© AA
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2024 yılında finansal yatırım araçlarının performansına ilişkin TÜİK verileri, yıl boyunca yatırımcıların en çok kazandıran ve kaybettiren araçlarını ortaya koydu. Açıklanan veriler, yatırımcıların yıl boyunca en fazla kazandıran ve kaybettiren araçlarını net bir şekilde ortaya koydu.
TÜİK, 2024 yılı ve aralık ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını ve yatırımcılara sağladığı kazançları açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında finansal yatırım araçları arasında külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.13 oranlarında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 6.12, BIST 100 endeksi yüzde 0.15 oranında reel getiri sağlarken; dolar, DİBS ve euro sırasıyla yüzde 6.43, yüzde 7.52 ve yüzde 10.22 oranlarında kaybettirdi. 2024 Aralık ayında ise aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile yüzde 6.68, TÜFE ile yüzde 6.02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Altın, aralık ayında her iki endeksle de indirgendiğinde yatırımcısına reel kayıp yaşattı.
2024 yılında farklı finansal yatırım araçlarına 100 bin TL yatıran bir yatırımcının yıl sonu kazanç veya kayıpları şöyle gerçekleşti:
Külçe Altın:
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: +20 bin 350 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: +7 bin 130 TL
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: +20 bin 350 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: +7 bin 130 TL
Mevduat Faizi (Brüt):
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: +6 bin 120 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: +5 bin 530 TL
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: +6 bin 120 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: +5 bin 530 TL
BIST 100 Endeksi:
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: +150 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: -10 bin 850 TL
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: +150 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: -10 bin 850 TL
Dolar:
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: -6 bin 430 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: -16 bin 710 TL
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: -6 bin 430 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: -16 bin 710 TL
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS):
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: -7 bin 520 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: -17 bin 680 TL
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: -7 bin 520 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: -17 bin 680 TL
Euro:
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: -10 bin 220 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: -20 bin 90 TL
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: -10 bin 220 TL
TÜFE ile indirgendiğinde: -20 bin 90 TL