https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/rusyanin-bm-buyukelcisi-nebenzya-abd-suriyenin-kuzeydogu-bolgesini-birkac-yildir-isgal-altinda-1092471788.html
Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya: ABD, Suriye'nin Kuzeydoğu bölgesini birkaç yıldır işgal altında tutuyor
Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya: ABD, Suriye'nin Kuzeydoğu bölgesini birkaç yıldır işgal altında tutuyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya yaptığı konuşmasında, Suriye'de milyonlarca vatandaşın hala gıda kıtlığı ve uygun tıbbi bakım eksikliği gibi ciddi sorunlar... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T21:15+0300
2025-01-08T21:15+0300
2025-01-08T21:15+0300
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Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasiliy Nebenzya, ülkedeki iktidar değişikliğinden sonra Şam'ın 'dış desteğe' ihtiyacı olduğunu, bu destek olmadan Suriyelilerin geçiş dönemine dayanamayacağını söyledi.Nebenzya yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Nebenzya, 'uzun süredir acı çeken' Suriye'nin milyonlarca vatandaşının hala gıda kıtlığı ve uygun tıbbi bakım eksikliği gibi ciddi sorunlar yaşadığını ve bu durumun 'Washington tarafından sürekli olarak ağırlaştırıldığını' kaydederek ABD'nin birkaç yıldır Suriye'nin kaynak zengini kuzeydoğu bölgesini işgal ettiğini ve Şam'a yaptırım baskısı uyguladığını vurguladı.'İsrail'in saldırganlığın Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor'Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.Nebenzya konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Nebenzya, Rusya Federasyonu'nun ayrıca Güvenlik Konseyi'ndeki meslektaşlarına ve Dünya Örgütü sekretaryası temsilcilerine 'olup bitenlere ilişkin dürüst bir değerlendirme' yapmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-suriyeye-yonelik-yaptirimlar-kaldirilmali-1091674189.html
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bm güvenlik konseyi, güvenlik konseyi, washington, şam, suriye, vasiliy nebenzya, israil, golan tepesi, golan tepeleri, işgal
bm güvenlik konseyi, güvenlik konseyi, washington, şam, suriye, vasiliy nebenzya, israil, golan tepesi, golan tepeleri, işgal
Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya: ABD, Suriye'nin Kuzeydoğu bölgesini birkaç yıldır işgal altında tutuyor
Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya yaptığı konuşmasında, Suriye'de milyonlarca vatandaşın hala gıda kıtlığı ve uygun tıbbi bakım eksikliği gibi ciddi sorunlar yaşadığını ve bu durumun 'Washington tarafından sürekli olarak ağırlaştırıldığını' kaydederek ABD'nin birkaç yıldır Suriye'nin kaynak zengini kuzeydoğu bölgesini işgal ettiğini dile getirdi.
Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasiliy Nebenzya, ülkedeki iktidar değişikliğinden sonra Şam'ın 'dış desteğe' ihtiyacı olduğunu, bu destek olmadan Suriyelilerin geçiş dönemine dayanamayacağını söyledi.
Nebenzya yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Yeni yetkililerin içler acısı sosyo-ekonomik durumu düzeltmek ve devlet makamlarının etkin işleyişini tesis etmek için önlerinde uzun bir yol var. Bu konuda kesinlikle uluslararası toplumun yardımına ihtiyaçları var. Bize göre BM Güvenlik Konseyi çabalarını bu noktada yoğunlaştırmalıdır. İnsaniyet ve tarafsızlık ilkelerine dayalı bir dış destek olmaksızın Suriyelilerin karşı karşıya bulundukları çetin sınavı atlatmaları mümkün olmayacaktır. Yardımın ülkenin tüm bölgelerindeki Suriyelilere, siyasallaştırma, ayrımcılık ve önkoşullar olmaksızın sağlanması büyük önem taşımaktadır.
Nebenzya, 'uzun süredir acı çeken' Suriye'nin milyonlarca vatandaşının hala gıda kıtlığı ve uygun tıbbi bakım eksikliği gibi ciddi sorunlar yaşadığını ve bu durumun 'Washington tarafından sürekli olarak ağırlaştırıldığını' kaydederek ABD'nin birkaç yıldır Suriye'nin kaynak zengini kuzeydoğu bölgesini işgal ettiğini ve Şam'a yaptırım baskısı uyguladığını vurguladı.
'İsrail'in saldırganlığın Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor'
Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.
Nebenzya konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir oldubitti politikası izleyen İsrail'in yasadışı eylemlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik doğrudan tehdidinin altını özellikle çizmek isteriz. 500 kilometrekarelik Suriye toprağı halihazırda ele geçirilmiştir. İsrail'in eylemleri, Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'un çok sayıda kararı da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kararlarının açık bir ihlalidir.
Nebenzya, Rusya Federasyonu'nun ayrıca Güvenlik Konseyi'ndeki meslektaşlarına ve Dünya Örgütü sekretaryası temsilcilerine 'olup bitenlere ilişkin dürüst bir değerlendirme' yapmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.