https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/rusyanin-bm-buyukelcisi-nebenzya-abd-suriyenin-kuzeydogu-bolgesini-birkac-yildir-isgal-altinda-1092471788.html

Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya: ABD, Suriye'nin Kuzeydoğu bölgesini birkaç yıldır işgal altında tutuyor

Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya: ABD, Suriye'nin Kuzeydoğu bölgesini birkaç yıldır işgal altında tutuyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya yaptığı konuşmasında, Suriye'de milyonlarca vatandaşın hala gıda kıtlığı ve uygun tıbbi bakım eksikliği gibi ciddi sorunlar... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T21:15+0300

2025-01-08T21:15+0300

2025-01-08T21:15+0300

dünya

bm güvenlik konseyi

güvenlik konseyi

washington

şam

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vasiliy nebenzya

israil

golan tepesi

golan tepeleri

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Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasiliy Nebenzya, ülkedeki iktidar değişikliğinden sonra Şam'ın 'dış desteğe' ihtiyacı olduğunu, bu destek olmadan Suriyelilerin geçiş dönemine dayanamayacağını söyledi.Nebenzya yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Nebenzya, 'uzun süredir acı çeken' Suriye'nin milyonlarca vatandaşının hala gıda kıtlığı ve uygun tıbbi bakım eksikliği gibi ciddi sorunlar yaşadığını ve bu durumun 'Washington tarafından sürekli olarak ağırlaştırıldığını' kaydederek ABD'nin birkaç yıldır Suriye'nin kaynak zengini kuzeydoğu bölgesini işgal ettiğini ve Şam'a yaptırım baskısı uyguladığını vurguladı.'İsrail'in saldırganlığın Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor'Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzya, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.Nebenzya konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Nebenzya, Rusya Federasyonu'nun ayrıca Güvenlik Konseyi'ndeki meslektaşlarına ve Dünya Örgütü sekretaryası temsilcilerine 'olup bitenlere ilişkin dürüst bir değerlendirme' yapmaları çağrısında bulunduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-suriyeye-yonelik-yaptirimlar-kaldirilmali-1091674189.html

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bm güvenlik konseyi, güvenlik konseyi, washington, şam, suriye, vasiliy nebenzya, israil, golan tepesi, golan tepeleri, işgal