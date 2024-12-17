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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların iptal edilmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.Rus diplomat Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında şu cümleleri kaydetti:
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bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rusya, vasiliy nebenzya, suriye, yaptırım, bm, birleşmiş milletler (bm)

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

21:41 17.12.2024
© REUTERS / Shannon StapletonRusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların iptal edilmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.
Rus diplomat Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında şu cümleleri kaydetti:

Sözde geleneksel bağışçılara sormak istiyoruz. Suriye insani yardım dosyasıyla ilgili olarak artık insanlık ve tarafsızlık ilkelerine göre mi hareket edeceksiniz? Yoksa daha önce olduğu gibi Suriye halkına yaptırım uygulamaya devam mı edeceksiniz? Yaptırımlar kaldırılmalı çünkü her zaman söylediğimiz gibi bunlar sıradan vatandaşları vuruyor. Biz kendi payımıza kardeş Suriye halkına yardım etmeye devam edeceğiz.

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