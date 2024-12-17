Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

Sözde geleneksel bağışçılara sormak istiyoruz. Suriye insani yardım dosyasıyla ilgili olarak artık insanlık ve tarafsızlık ilkelerine göre mi hareket edeceksiniz? Yoksa daha önce olduğu gibi Suriye halkına yaptırım uygulamaya devam mı edeceksiniz? Yaptırımlar kaldırılmalı çünkü her zaman söylediğimiz gibi bunlar sıradan vatandaşları vuruyor. Biz kendi payımıza kardeş Suriye halkına yardım etmeye devam edeceğiz.