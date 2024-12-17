https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-suriyeye-yonelik-yaptirimlar-kaldirilmali-1091674189.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T21:41+0300
2024-12-17T21:41+0300
2024-12-17T21:41+0300
dünya
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
rusya
vasiliy nebenzya
suriye
yaptırım
bm
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların iptal edilmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.Rus diplomat Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/milli-istihbarat-akademisi-baskani-koseden-suriye-aciklamasi-turkiye-sayesinde-oldu-1091668119.html
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suriye
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bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rusya, vasiliy nebenzya, suriye, yaptırım, bm, birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rusya, vasiliy nebenzya, suriye, yaptırım, bm, birleşmiş milletler (bm)
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzya Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların iptal edilmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.
Rus diplomat Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında şu cümleleri kaydetti:
Sözde geleneksel bağışçılara sormak istiyoruz. Suriye insani yardım dosyasıyla ilgili olarak artık insanlık ve tarafsızlık ilkelerine göre mi hareket edeceksiniz? Yoksa daha önce olduğu gibi Suriye halkına yaptırım uygulamaya devam mı edeceksiniz? Yaptırımlar kaldırılmalı çünkü her zaman söylediğimiz gibi bunlar sıradan vatandaşları vuruyor. Biz kendi payımıza kardeş Suriye halkına yardım etmeye devam edeceğiz.