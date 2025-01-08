https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/roketsan-muhendisinin-olumu-sodyum-nitrat-suphesi-ve-mercek-altina-alinan-borsa-islemleri-1092450796.html

ROKETSAN mühendisinin ölümü: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri

ROKETSAN mühendisinin ölümü: Sodyum nitrat şüphesi ve mercek altına alınan borsa işlemleri

Sputnik Türkiye

Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu. Genç mühendisin sodyum nitrat... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T12:26+0300

2025-01-08T12:26+0300

2025-01-08T12:26+0300

türkiye

roketsan

intihar

ölüm

yusuf serdar yücel

sodyum nitrit

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Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu.Roketsan mühendisi neden öldü?Olay 3 Ocak günü Ankara’da yaşandı. Yücel’den haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel’in cansız bedeni ile karşılaştı.Genç mühendisin kimyasal bir karışım içerek yaşamına son verdiği, bu maddenin de sodyum nitrat olduğu iddia edildi. Kapıyı içerden kilitlemişRoketsan’da görevli Yusuf’un ölümüne geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dosyayı hem cinayet masası hem de siber polisler inceliyor.Sabah’ın haberine göre, cinayet büro polisleri, mühendisin evinde yaptıkları incelemede, kapının içeriden kilitli olduğu belirledi.Evde hırsızlık belirtisiz gözlemlenmezken, nota da rastlanılmadı.Aralık ayında sodyum nitrat almışSiber polisler ise genç mühendisin telefonunu mercek altına aldı.Yücel’in cep telefonu ile yaptığı son görüşmeler ve internetteki arama geçmişi incelendi. Mühendisin, aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sodyum nitrat aldığı belirlendi. Borsa işlemleri inceleniyorYücel’in hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığı da incelemeye alındı.Ekipler, Yücel’in son dönemde borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığını da saptadı.

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roketsan, intihar, ölüm, yusuf serdar yücel, sodyum nitrit